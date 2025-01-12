Венесуела змусить Трампа згадати про Будапештський договір

Ветеран клубу переседентів Мадуро, коли призначав улітку 2024 р. собі інавгурацію на 10 січня, не міг не знати, що призначає і дату нового повстання проти чавізму. Чависти вважали – за ці півроку емоції обурення зухвалим фальсифікатом виборів видихнуться і Мадуро зможе протягнути ще шість років до 2030 р. Але не врахували, наскільки чавізм набрид венесуельцям.

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История такова – сначала чависты запретили выдвигаться в президенты Марии Мачадо, её побаивался даже сам покойный Уго Чавес. Оппозиция выставила вместо неё пожилого кадрового дипломата Эдмунда Гонсалеса. Чависты согласились, так как не могли из-за международного давления совсем отстранить оппозицию от выборов. Чависты называют себя "истинными демократами", а отказ зарегистрировать Гонсалеса разоблачал их ложь и привёл бы к вооружённому восстанию. Возможно, и к иностранной интервенции. В 2018 г. чависты из-за фальсификации на выборах уже были в такой ситуации. Тогда Трамп и Жаир Болсонару, президент Бразилии, пугали их интервенцией.

Через несколько часов после голосования 28 июля чависты резко заявили, что победил Мадуро. Оппозиция задала им два логичных вопроса: где сводки с подсчётом голосов и где протоколы. Чависты ответили, что обычных диаграмм как меняются результаты по мере подсчёта голосов нет, поскольку сервера вышли из строя, победил и всё. Без всяких протоколов как подтверждения этому.

Но так как оппозиция сидела в комиссиях на избирательных участках и вела подсчёт, то смогла предъявить массу протоколов, из которых следовало, что победил Гонсалес, а не Мадуро. Сегодня у неё есть около 80% таких протоколов с избирательных участков и 8 января Гонсалес прилетел в Панаму, где в присутствии её президента Хосе Мулино сдал коробки с ними на хранение в её Национальный банк. Банк находится в зоне Панамского канала, самом укреплённом и безопасном месте в стране, так как армии у Панамы нет, как и у Коста-Рико. Теперь Трамп может говорить об отправке морских пехотинцев охранять венесуэльские протоколы, и никто его не осудит.

Летом после выборов чависты попытались арестовать Гонсалеса, но он укрылся в посольстве Аргентины. Чависты захватили здание, но его персонал вместе с Гонсалесом использовал дипломатическую неприкосновенность и перебрался в посольство Бразилии. Чависты осадили и его, но социалистическая венесуэльско-бразильская война угрожала перевернуть всё на континенте. В ситуацию вмешался король Испании и убедил чавистов выпустить к нему Гонсалеса, а Лулу да Силва обиделся на Мадуро и в Казани отказался принять Венесуэлу в БРИКС.

Гонсалес до января жил в Испании, Мария Мачадо в подполье в Венесуэле, а чависты и Мадуро готовили на 10 января инаугурацию с протестами, и молили дух Чавеса, чтобы те не переросли в восстание. Тем временем недовольные чавизмом объединились в "Единую демократическую платформу" и заявили, что 10 января проведут инаугурацию Гонсалеса в Венесуэле.

Гонсалес подтвердил это и прилетел из Испании в Аргентину, где был тепло встречен её президентом-анархистом. Оттуда полетел в Панаму сдавать протоколы в банк, а 9 января в Доминиканскую республику, где его тоже приняли как законно избранного президента. Чависты возмущались этим, но им говорили, покажите протоколы выборов с участков. Чависты отвечали, что у них есть решение Верховного суда – Мадуро избран, какие ещё нужны протоколы. В результате обозначилась битва двух инаугураций.

Это походило на средневековую ситуацию, особенно частую в Англии, когда бывало по два претендента на трон и оба собирали войска. Сходство с Англией усиливало то, что Гонсалес должен был высадиться в Венесуэле как на острове, а чависты кричали, что он явится с иностранными наёмниками. Но забыли, что от чавистов уехало за границу 20% венесуэльцев, и поэтому Гонсалесу наёмники не нужны.

Лукашенко в такой же ситуации сидит на острове Беларусь и дрожит, ожидая высадки калиновцев к 26 января, для чего и направил новые войска к границе с Украиной. После того, как за Асадом пришли эмигранты из Идлиба у чавистов и лукашенки нервы стали на пределе. В Грузии "мечтатели" тоже постоянно кричали о прибытии Грузинского легиона из Украины, чтобы сорвать инаугурацию.

Но Гонсалес обещал прибыть не в сопровождении полков "наёмников", а семи бывших президентов от Колумбии, Парагвая, Эквадора и по двое из Мексики и Панамы. Этим он смоделировал ситуацию, когда спор должен быть решён международным сообществом, если венесуэльцы не смогли договориться. Демократы и Мария Мачадо назначили уже на 9 января в Венесуэле марши встречи семи экс-президентов и Гонсалеса для приведения его к президентской присяге.

Чависты закрыли до 13 января границу с Колумбией, чтобы те не смогли попасть в Венесуэлу по суше, усилили патруль за морем, и объявили, что арестуют всех семерых. Для этого разослали их фото, а также расклеили листки, обещающие за информацию о месте нахождения Гонсалеса 100 тыс. вражеских долларов. Некие люди в капюшонах 9 января похитили зятя Гонсалеса, жившего в Венесуэле, и у чавистов появился заложник.

К процедуре инаугурации тоже приготовились основательно. Мадуро пригласил на неё 1200 солдат, а Верховный суд сам вызвался прийти и привести ещё других судей. Мадуро потребовал от народа тоже явиться, чтобы не выглядеть одиозно, и чависты уже 9 января сгоняли работников госсектора на митинги. Мадуро, чтобы народ не грустил, пообещал ему новую конституционную реформу с глубочайшей "демократизацией демократии". Завершить её обещает через 30 лет.

Но были проблемы с международной явкой. Даже главы идейно близких правительств не захотели явиться к Мадуро, а бронепоезд Кима Третьего до Венесуэлы доплыть не мог. Москва прислала начальника Госдумы володина, а акулы китайского коммунизма одного из замов спикера того, что можно условно назвать парламентом. Остальные отделались послами, включая Бразилию. Даже никарагуанский диктатор Даниэль Ортега не приехал. Поэтому чависты объявили всех иностранцев, прибывших на инаугурацию, участниками Всемирного съезда антифашистов в Каракасе.

Приехал только Диаса-Канель, первый секретарь компартии и президент Кубы. Диаса-Канель знает, после того как в 2018 г. он внёс в конституцию однополые браки и в 2022 г. утвердил на референдуме разрешение таким семьям брать детей на воспитание, он может позволить себе многое. Катастрофическая ситуация с бензином и электричеством на Кубе тоже не секрет, и понятно, что он приехал за нефтью. Вопрос, сколько её за это отгрузит Мадуро и по какой цене. ОПЕК тоже прислал представителя, сославшись на нефть.

Полиция ещё 9 января напала на Марию Мачадо и похитили её с митинга в Каракасе. Это не понравилось Трампу, о чём он и написал в своей соцсети "Социальная Правда", а Генсек ООН выразил "глубокую обеспокоенность". Это выражение в кавычках иронии используют и испаноязычные, а не только украинские СМИ. К утру Мачадо отпустили. Так что, если что-то надо, то пишите в "Правду" Трампа. У неё лишь один недостаток – эта платформа, аналогичная Фейсбук, Иксу и Телеграмм, поддерживается только в США и Канаде.

Вопреки ожиданиям чавистов 10 января в 12 часов дня по венесуэльскому времени из джунглей не появились "наёмники империализма" и не утащили их вождя. Демонстранты большой толпой штурмовать здание парламента тоже не пришли. Инаугурация Гонсалеса тоже нигде не произошла, и похоже, он не проник в Венесуэлу. Семь экс-президентов тоже не проникли.

Де-факто всё свелось к митингам 9 января в Каракасе и некоторых городах Венесуэлы, а также в тех странах, где есть большие общины эмигрантов из неё. Чависты не позволили им голосовать в июле, поэтому эмигранты везде объявляли Гонсалеса президентом.

Страсти кипели лишь в парламенте Испании, где партия социалистов признаёт Мадуро президентом, а другие не признают. При этом правительство социалистов официально его не признаёт. Похожая ситуация была в Европарламенте. Но 10 января Кая Каллос подвела черту и дипломатично заявила, ЕС не считает, что у Мадуро достаточно легитимности и вводит санкции против 15 лиц из его окружения, включая главу Верховного суда. К ЕС присоединились британские лейбористы и продублировали санкции.

Энтони Блинкен объявил, США не признают инаугурацию Мадуро и увеличивают с 15 до 25 млн. вознаграждение за информацию о нём как о незаконном торговце наркотиками, ведущую к его поимке. Но пока администрации Байдена лишь удалось в сентябре 2024 г. конфисковать в Доминиканской республике самолёт, купленный Мадуро в США за 13 млн. долларов через подставную фирму. Де-факто разбираться с ним уже будут республиканцы, и Трамп явно на стороне революционеров. К тому же, где бурить в Венесуэле известно, в отличие от Гренландии. Правительство Канады 10 января, наконец, определилось, что не признает Мадуро. Похоже, канадцы решили, что они тоже хотят бурить.

Альтернативная инаугурация Гонсалеса не произошла, так как он не смог попасть в Венесуэлу, но разговоры о ней изрядно напрягли чавистов и рашистов. Надо полагать, что подводная лодка РФ для Мадуро с тремя кораблями сопровождения, ушедшая в мае 2024 г. в Венесуэлу, ещё стоит у её берегов.

Вместо инаугурации Гонсалес выступил в Доминике с видеообращением к нации, в котором призвал армию и полицию не выполнять преступные указы и содействовать краху чавизма. По данным правозащитников в тюрьмах только по политическим статьям сидят 162 военнослужащих и 1535 гражданских. С похожими заявлениями выступили также Мачадо и "Единая демплатформа". Все они назвали Мадуро и чавистов узурпаторами, укравшими у народа государство.

Инаугурация Мадуро не сняла проблемы чавистов, которых у них много. Чавизм как система государственного рабства, подобная советской, зашёл в свой логический тупик. Эта система не может двигаться к советскому эталону, даже на Кубе в конституцию внесли частную собственность, и чависты в состоянии перманентной агонии. Её усиливает то, что есть организованное и массовое сопротивление, чего нет на Кубе, и венесуэльцы режим чавистов пытаются свалить с осени 2013 г. Чуть меньше, чем сирийцы пытались свалить режим партии БААС.

Венесуэла явно беремена революцией, как и Беларусь с Грузией, а инаугурация Мадуро лишь претензия на попытку продлить агонию чавизма. Претензия, поскольку у чавистов нет реальных планов продления агонии, кроме объявления войны Гайане.

Такая война на руку Москве, но даже иранские СМИ уже обвиняют рашистов в том, что они бросили Асада. Падение режима Асада вызывает у авторитаристов те же ощущения, которые были у демократов, когда Обама отказался выполнить Будапештский меморандум после нападения РФ на Украину. Этим партия Обамы де-факто стимулировала в Европе нарративы путинферштейнов и виляния Орбана.

Клич "Все на войну с Гайаной!" усилит политически чавистов, но они не смогут долго на нём балансировать без начала реальных военных действий против Кооперативной республики Гайана. Долгое балансирование на одних разговорах невозможно, поскольку чависты исчерпали медийный потенциал этого лозунга, когда в декабре 2023 г. провели референдум о том, что две трети территории Гайаны – это собственность Венесуэлы, так как 200 лет назад она была собственностью Испании. Референдум поддержал Мадуро в этом, и теперь чавистам остаётся или выполнить волю народа или всё забыть.

Но война с Кооперативной Гайаной – это крах нарративов про социализм и мир. Крах всеамериканского масштаба в условиях, когда после Сирии авторитаристы засомневались в Москве, а на горизонте Трамп, которому придётся вспомнить о Будапештском договоре, если он решил сделать Америку снова великой. Забыть о Венесуэле Трамп тоже не может, как показывает его "Правда". Чависты и рашисты просто не позволят это ему.

Как поведут себя чависты пока не понятно, но у венесуэльских демократов есть лишь два пути – как в Сирии или как в Грузии, где на 15 января назначена предупредительная всеобщая забастовка против узурпации государства московской "Мечтой".