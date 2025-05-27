Ваш путівник по правилах ручної поклажі та багажу

Подорож літаком – це захоплюючий досвід, але вона супроводжується специфічними правилами щодо багажу, які кожен пасажир має врахувати заздалегідь, щоб забезпечити комфортну мандрівку. Розуміння політики авіакомпаній щодо багажу є важливим, щоб уникнути неприємних сюрпризів на посадці, таких як несподівані збори за багаж або обмеження розміру ручної поклажі. Ознайомившись із лімітом ваги зареєстрованого багажу та дозволеним розміром особистих речей, ви зможете розумно спланувати пакування та подорожувати без стресу.

Кожна авіакомпанія має власні правила, і політика багажу може варіюватися або змінюватися з часом. Хоча точні вимоги різняться між авіакомпаніями, більшість дотримується схожих стандартів щодо ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Знання цих загальних правил допомагає підготуватися заздалегідь, мінімізуючи стрес і ризик несподіванок, таких як додаткові збори за багаж або ускладнення під час реєстрації.

У цьому посібнику ми зосередимося на типових правилах для ручної поклажі та зареєстрованого багажу в більшості великих авіакомпаній. Наприкінці ви матимете чітке уявлення про те, чого очікувати, і як пакувати багаж для подорожі без клопоту.

Ручна поклажа

Більшість авіакомпаній дозволяють пасажирам брати на борт одну одиницю безкоштовної ручної поклажі, яка поміщається під сидінням попереду. Зазвичай це невелика сумка або валіза вагою від 7 до 10 кг. Крім того, багато авіакомпаній дозволяють другу одиницю ручної поклажі, яка зберігається у верхніх багажних відсіках, хоча деякі стягують за це додаткову плату. Нижче наведено приклади вимог до розмірів ручної поклажі від кількох популярних авіакомпаній (за винятком лоукостерів):

Вимоги до сумки під сидінням (безкоштовна ручна поклажа):

British Airways Розміри: до 40 x 30 x 15 см Вага: без конкретного обмеження, але сумка має поміщатися під сидіння.

Lufthansa Розміри: до 40 x 30 x 10 см Вага: входить у загальний ліміт 8 кг .

Air France Розміри: до 40 x 30 x 15 см Вага: разом із сумкою для верхнього відсіку загальна вага не повинна перевищувати 12 кг .



Обмеження розміру ручної поклажі подібні для більшості авіакомпаній. Джерело: Horizn Studios Обмеження розміру ручної поклажі подібні для більшості авіакомпаній. Джерело: Horizn Studios

Вимоги до сумки для верхнього багажного відсіку (друга ручна поклажа):

Delta Air Lines Розміри: до 56 x 35 x 23 см Вага: без конкретного обмеження, але сумка має поміщатися у верхній відсік. Плата: без додаткової плати для пасажирів економ-класу.

United Airlines Розміри: до 56 x 35 x 22 см Вага: не вказано, але сумка має зберігатися у верхньому відсіку. Плата: безкоштовно для стандартних квитків; додаткові збори для пасажирів Basic Economy.

Lufthansa Розміри: до 55 x 40 x 20 см Вага: разом із сумкою під сидінням загальна вага не повинна перевищувати 8 кг .



Правила зареєстрованого багажу

Під час подорожі з зареєстрованим багажем більшість авіакомпаній мають чіткі правила щодо розміру, ваги та матеріалів. Зазвичай загальні розміри валізи (довжина + ширина + висота) не повинні перевищувати 158 см (62 дюйми), включно з ручками та колесами. Стандартний ліміт ваги для зареєстрованого багажу – 23 кг для економ-класу та до 32 кг для преміум- або бізнес-класу. Хоча валізи не обов’язково мають бути з твердим корпусом, це часто рекомендується для кращого захисту речей. М’які валізи легші та гнучкіші, але менш міцні. Надмірна вага або негабаритний багаж зазвичай тягне за собою додаткові збори, тому важливо перевірити політику конкретної авіакомпанії перед пакуванням.

Перевірте правила багажу перед польотом. Джерело: Horizn Studios Перевірте правила багажу перед польотом. Джерело: Horizn Studios

British Airways Економ-клас: 23 кг на валізу, максимальні розміри 90 x 75 x 43 см . Преміум-економ і бізнес-клас: 32 кг на валізу.

Delta Air Lines Максимальні розміри: 158 см . Економ-клас: 23 кг на валізу. Перший/бізнес-клас: 32 кг на валізу.

Lufthansa Розміри: до 158 см . Економ-клас: 23 кг на валізу. Бізнес-клас: 32 кг на валізу.

Air France Розміри: до 158 см . Вага: 23 кг для економ-класу; 32 кг для бізнес-класу.

United Airlines Розміри: 158 см . Вага: 23 кг для економ-класу; за перевищення ваги стягуються додаткові збори.



Дотримуючись цих загальних рекомендацій і перевіряючи вимоги вашої авіакомпанії, ви зможете переконатися, що ваш багаж відповідає правилам, уникаючи додаткових зборів і роблячи подорож більш комфортною.

Поради з пакування

Ефективне пакування не лише допомагає залишатися організованим, але й забезпечує відповідність багажу політиці авіакомпаній. Використовуючи розумні стратегії, ви зможете відповідати обмеженням розміру ручної поклажі та ваги зареєстрованого багажу, захищаючи свої речі. Ось кілька експертних порад із пакування:

Перевірте обмеження авіакомпанії. Перед пакуванням ознайомтеся з політикою багажу вашої авіакомпанії, щоб переконатися, що ваш багаж відповідає обмеженням за розміром і вагою. Знання про можливі збори за багаж допоможе уникнути сюрпризів під час реєстрації. Використовуйте пакувальні куби або вакуумні пакети. Для максимального використання простору та організації пакувальні куби або вакуумні пакети є незамінними. Вони особливо корисні для відповідності суворим обмеженням розміру ручної поклажі та збереження порядку. Пам’ятайте, що стиснуті речі можуть збільшити вагу, тому перевірте ліміт ваги зареєстрованого багажу. Розумні поради з пакування зроблять вашу подорож без стресу. Джерело: Horizn Studios Розумні поради з пакування зроблять вашу подорож без стресу. Джерело: Horizn Studios Скручуйте, а не складайте. Скручування одягу економить місце та зменшує зморшки, полегшуючи відповідність обмеженням ручної поклажі. Ця техніка добре працює для повсякденного одягу та дрібних речей. Пакуйте взуття стратегічно. Використовуйте мішок для взуття, щоб одяг залишався чистим, і заповнюйте взуття дрібними речами, як-от шкарпетки чи аксесуари. Такі стратегії допомагають відповідати політиці багажу. Мінімізуйте косметику. Беріть косметику в дорожніх розмірах, упаковану в прозорий пакет із застібкою, щоб відповідати обмеженням ручної поклажі. У багатьох місцях призначення є косметика, що зменшує потребу брати все з дому. Розподіляйте вагу. Розміщуйте важчі предмети, як взуття чи електроніка, у нижній частині сумки, щоб відповідати лімітам ваги. Для зареєстрованого багажу це знижує ризик плати за надмірну вагу. Основні речі в особистий предмет. Ваш особистий предмет, який має відповідати дозволеним розмірам, повинен містити документи, зарядний пристрій, перекуси та інші необхідні речі для легкого доступу під час польоту.

Поєднуючи ці поради з чітким розумінням політики багажу, ви зможете подорожувати ефективно, залишатися організованим і уникнути зайвого стресу чи витрат.

Вибір правильної валізи

Знайдіть найкращу валізу від Horizn Studios для вашої відпустки. Джерело: Horizn Studios Знайдіть найкращу валізу від Horizn Studios для вашої відпустки. Джерело: Horizn Studios

Обираючи валізу, важливо враховувати міцність і зручність. Для зареєстрованого багажу легка валіза з твердим корпусом часто є найкращим вибором. Вона забезпечує надійний захист речей і мінімізує ризик пошкодження. Для ручної поклажі м’яка валіза може бути гнучкішою та краще поміщатися у верхні відсіки. Завжди перевіряйте політику багажу авіакомпанії, щоб підтвердити дозволені розміри.

Окрім міцності, сучасні валізи часто оснащені додатковими функціями, такими як трекери, цифрові замки та павербанки, що робить подорож зручнішою та безпечнішою. Ці розумні функції забезпечують спокій і захист цінностей.

Якщо ви плануєте наступну пригоду та хочете обрати валізу, яка поєднує технології, якість і стиль, ми рекомендуємо інноваційні валізи від німецького бренду Horizn Studios. Ви можете отримати 25% знижки на всі товари з промокодом HsxTravelwise при оформленні замовлення на їхньому сайті.

H5 Cabin – чудовий вибір для ручної поклажі, що поєднує компактність і міцність, відповідаючи більшості обмежень розміру авіакомпаній.

– чудовий вибір для ручної поклажі, що поєднує компактність і міцність, відповідаючи більшості обмежень розміру авіакомпаній. H6 Check-In – просторий варіант для довших поїздок, який відповідає стандартним лімітам розміру зареєстрованого багажу, пропонуючи достатньо місця для всіх необхідних речей.

Обидві моделі оснащені новітніми технологіями для подорожей, що робить їх ідеальними для мандрівників, які цінують інновації та практичність. З Horizn Studios ваш багаж виглядатиме стильно та працюватиме розумніше, забезпечуючи комфортну подорож.

Розуміючи вимоги до багажу та пакуючи речі в надійну валізу, ви забезпечите гладку та безстресову подорож. З правильною підготовкою ваша мандрівка буде комфортною та приємною від початку до кінця.