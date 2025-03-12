В Україні очікуються грози: яка погода буде 13 березня

В Україні завтра ймовірні грози! Одразу попереджаю, щоб мали на увазі.

Грози 13-го березня можливі у західних областях, подекуди в центрі та на півночі.

Завтра циклон над Польщею буде закидати до нас атмосферні фронти із дощами - дощі пройдуть там, де і грози (зрозуміло)) на заході, півночі та в центральних областях. Ввечері трохи подощить ще й на Харківщині.

На решті території - без істотних опадів.

Увага!

У четвер в Україні очікується сильний вітер (карта сильного вітру - внизу) південних напрямків, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Будьте вкрай обережними. На крайньому сході вітер буде стриманішим, хіба що помірний.

Температура повітря продовжує ставити рекорди щодня.

До речі, наголошую: якщо ви читаєте про якісь теперішні температурні рекорди, це, зазвичай, рекорд для конкретного дня, а не тижня, місяця чи сезону.

Так ось.

Завтра, 13-го березня в Україні впродовж для очікується +15+22 градуси.

Вітер дещо знизиться температуру комфорту. але все одно відчуватиметься надворі квітень, а не березень.

Але ж ви пам'ятаєте, що починаючи із 15-16 березня в Україну заходить холодна повітряна маса і березень мама-атмосфера приведе за вухо додому - температура повітря знизиться суттєво.

На південь та схід похолодання прийде 16-17 березня.

У Києві 13-го березня очікується вітряна погода із періодичними штормовими поривами південного вітру до 15-20 метрів за секунду. Будьте уважними!

Тепла погода триватиме, вдень завтра до +18 градусів.

Дощ у столиці у четвер більш ймовірний в другій половині дня або ввечері.

У Києві температура повітря відчутніше почне знижуватися із суботи, із 15-го березня.

І ще раз - завтра можливі грози!