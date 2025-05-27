У Росії намагається вмовити Путіна піти на перемир'я

Просять зупинитися?

Велика частина російської верхівки була б щаслива, якби Путін зупинив війну на умовах, запропонованих Трампом, а для початку прийняв пропозицію про перемир'я.

Це був би для путінської Росії, для режиму й олігархії ідеальний варіант: нарешті закінчити війну, зафіксувати прибуток і вискочити з катастрофічної авантюри. Трамп дав їм шанс не просто вибратися з цієї ями, а ще й із профітом – у вигляді тимчасово захоплених територій.

Однак божевільний Путін не хоче скористатися цим шансом, удачею, що звалилася на його голову, у вигляді президента-колабораціоніста Трампа. Він збирається воювати до повної перемоги над Україною. Хоче домінувати не тільки на території колишнього СРСР, а й у всій зоні радянського впливу. Ця мета недосяжна і веде до великої європейської війни. Але параноїк не може зупинитися.

Однак більшості представників російської верхівки всі ці імперські марення дарма не потрібні. Вони звикли до комфортного життя в маленькому світі надбагатих, для яких немає кордонів і обмежень. Вони хочуть і далі заробляти (тобто здебільшого красти) в Росії, а витрачати й інвестувати, лікуватися і відпочивати, вчити дітей, фактично жити другим справжнім життям на Заході. Їм дуже набрид перманентний стрес, пов'язаний із війною і санкціями.

Коли політика диктатора входить у протиріччя з інтересами правлячої верхівки, ймовірність перевороту різко підвищується. Однак поки що до цього далеко. Вона боїться Путіна більше за ядерну війну.

Проте, можливо, щось починає змінюватися. До мене дійшла чутка з Москви, що Путіна намагаються вмовляти піти на перемир'я. Бере участь у цьому нібито Абрамович, Дмитрієв і навіть Шойгу. На підтвердження цього в телеграм-каналах пишуть про якусь несподівану підозрілу активність Шойгу, який зустрічається з Абрамовичем та іншими олігархами. Якщо це так – уже крок уперед.

Звичайно, Путін їх пошле і може покарати. Можливо, тоді вони все-таки подолають свій панічний страх перед ним, як зробило це оточення Павла 1 або приятелі Берії.