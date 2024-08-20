У Росії, як завжди, щось пішло не так

Міноборони Росії повідомило про створення, ну треба ж, угруповань військ "Білгород", "Курськ" та "Брянськ".

Нагадаю, що до кінця 2023 року існували угруповання прикриття державного кордону "Білгород", "Курськ" та "Брянськ", які потім були трансформовані в єдину ГВ "Північ", метою чого була підготовка до нападу на північ Харківської області з концентрації основного ударного. ресурсу у Білгородській області. До речі, по-старому, я часто у своїх оглядах продовжував ГВ "Північ" ділити на підгрупи "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ".

Власне, як завжди щось пішло не так. Але чи ця трансформація викликає питання про те, якою тепер буде доля генерала Лапіна, під провальну авантюру якого на півночі Харківщини і створювалася ГВ "Північ"? Схоже чутки про швидке залучення цього генерала з корупційних справ, що раптово спливли, можуть виявитися не просто чутками.

В іншому ж, такий поділ внесе короткострокову, але дуже важливу додаткову плутанину в систему управління, крім вже наявної.

А тому наша пісня добре - починай спочатку. Як би штаб ГВ "Курськ" розміщувався б до кінця всіх цих пертурбацій вже не в Курську, а десь у Воронежі. Але тоді цілком логічно було б створювати і ГВ "Воронеж"...