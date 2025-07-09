У Кремлі нервують: Трамп дуже злий на Путіна

У Кремлі нервують. А якщо писати з мінімальним дотриманням цензури, то бункерний щур на... наповнив валізку до країв. Трамп оголосив про відновлення постачання зброї Україні, додавши, що зброї буде більше. Тому що на Україну активно нападають і ми маємо захищатися. І тут є ще низка ключових моментів

Дональд Трамп дуже злий. Саме на путина. За постійну брехню, за нахабство обманювати його довіру. За те, що змушує виглядати слабким та не здатним впливати на ситуацію в очах світових лідерів. У своєму останньому виступі Трамп використав такі слова, що перекладачі з англійської змушені дуже пом'якшувати їх, щоб вийшло грубо, але цензурно. Трамп у сказі. І має намір покарати винного. З нашою допомогою, звичайно

Що характерно, ще до спалаху Трампа Європа теж почала виходити зі стану коматозу. І від обережності та пропозицій домовитися переходить до розуміння – говорити зараз нема про що. І ось уже канцлер Німеччини Мерц каже прямим текстом, що дипломатичного вирішення проблеми із російською агресією не існує. Значить, все. Потрібно бити та бити сильно. Таке рішення. І в цей момент до гопника в Кремлі раптом доходить, що гра закінчена. У сенсі, його блеф не працює, умовляти примхливого дідуся більше ніхто не буде. Битимуть натовпом. І союзники напружуються, тому що під одночасну роздачу від США та ЄС не хоче потрапляти навіть Китай

Природно, в цій ситуації бункерний щур трусить і намагатиметься зіскочити з мінімальними втратами. Вже його глашатаї кричать про новий раунд переговорів 28 липня. Про бажання Москви шукати компроміси та працювати над мирною угодою. Тільки всім зрозуміло, що це брехня. Ще одна спроба імітацією переговорів захиститися від майбутньої публічної прочуханки. І наше завдання – не дати йому зістрибнути та сховатися. Сховатись за імітацією переговорів та можливими пропозиціями щодо припинення вогню дня на три

Україна має брати ініціативу до своїх рук. Переговори? Тільки з ключовими фігурами та із заздалегідь позначеними реальними умовами. А не фантазіями, які днями знову озвучив Лавров. Припинення вогню? Обов'язково. Скрізь. І не на три дні, а на місяць або краще без закінчення. Ви хочете світу? Ну так припиняємо стріляти завтра та назавжди. Чи хтось проти? Не має значення, що озвучувати. Тут завдання – не дати путіну зіскочити з подальшої процедури покарання

Ми ж розуміємо, що реально ніяких цілей СВО не досягнуто. І запас міцності нехай на невеликий термін у Росії є. Отже, переговори зараз неможливі – росія може лише імітувати процес. Тому ставимо максимально жорсткі умови привселюдно. І після очікуваної відмови – починаємо душити. За повної підтримки США та ЄС. А восени поговоримо.