У Кремлі готують долю України?

З одного боку, російські експерти та пропагандисти радіють поверненню західних брендів. З іншого боку, вони не приховують, що хочуть скористатися Сполученими Штатами у протистоянні з Європою. Риторика російських аналітичних центрів щодо Європи дедалі більше нагадує риторику щодо України перед початком повномасштабного вторгнення. Навіть на тлі потепління відносин із США російські військові аналітики розробляють сценарії "гібридної війни" проти Америки, пише у своїй публікації Jamestown Foundation.

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На фоне переговоров о приостановке войны в Украине создается впечатление, что Кремль заинтересован в нормализации отношений с Западом, и требование этой нормализации становится одним из переговорных условий Путина.

Независимые журналисты выяснили, что власти Германии, России и США обсуждают возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в ФРГ. Для этого, по их информации, американские фирмы планируют выкупить у немецкой дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland ее долю в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Журналисты также сообщают, что администрация Трампа хочет инвестировать в перезапуск газопровода как в "стратегический актив", который можно использовать для установления мира.

Даже военные аналитики не скрывают своей радости по поводу того, что в Россию могут вернуться иностранные бренды. Однако на этом фоне в кремлевской пропаганде нарастает агрессивная риторика в адрес европейских стран, которые именуются теперь "главным врагом России". При этом многие прокремлевские аналитики не скрывают: они надеются, что Соединенные Штаты вольно или невольно помогут им ослабить Европу.

К примеру, авторы близкого к Министерству обороны сайта "Военное обозрение" пишут о том, что якобы план США заключается в том, чтобы "выпустить гнилую кровь из голов глав европейских государств". По их словам, "подталкивая европейские правительства к гонке вооружений, американский президент умышленно создает в этих странах проблемы с финансами", а также подталкивает европейцев к тому, чтобы ввести миротворцев в Украину. Авторы уверены, что такой миротворческий корпус будет немедленно уничтожен Москвой, и жители европейских стран свергнут свои правительства на фоне "потока гробов в Европу".

Если оставить в стороне версию о том, что все изложенное – якобы план Дональда Трампа, очевидно, что прокремлевские эксперты всерьез рассматривают возможность военного столкновения с Европой, чтобы спровоцировать переворот в европейских странах. Вспомним, что подобные надежды у Кремля были и в начале войны с Украиной, и Путин прямо призывал украинских военных свергнуть "антироссийскую хунту".

Другой автор того же сайта рассматривает возможность временного союза России и США против Евросоюза и Китая. При этом Китай, который еще недавно именовался пропагандистами близким другом России, теперь предстает в лучшем случае "ситуативным партнером", а в худшем – конкурентом и даже противником. Авторы "Военного обозрения" доказывают, что "Китай никаким другом России никогда не был", не помогал России в войне, соблюдал санкции против нее, а главное – "заинтересован в ослаблении России".

Впрочем, несмотря на демонстративное отречение Кремля от Китая трудно представить, что Москва решится предпринять какие-то реальные действия против Пекина. Ситуация с Европой в этом смысле намного более тревожна. Даже наиболее приближенный к Кремлю и претендующий на респектабельность Дискуссионный клуб "Валдай" опубликовал в марте довольно угрожающую статью. В ней он именует Европу "политическим и интеллектуальным пепелищем", полностью потерявшим суверенитет. Автор статьи, программный директор Клуба Тимофей Бордачев, пишет, что "подобное положение Европы представляет собой некоторую проблему" для Евразии, и России придется "тратить силы на ее сдерживание".

Формально Бордачев не призывает воевать с Европой, однако под тем, что он называет "сотрудничеством", просматривается более мягкое изложение стратегии, предлагаемой "Военным обозрением": поддерживать дружественные Москве силы в Москве и оказывать давление на враждебные. При этом автор сам проводит параллель этой тактики с Украиной, уверяя, что и там "мы видим значительное количество граждан, которые активно или пассивно не поддерживают действия захватившей страну группы". Бордачев призывает не оставлять "европейских праведников" "один на один с их ничтожными политиками".

Вспомним, что именно "защиту" неких "праведников" (русскоязычных или сторонников России) Путин использовал как предлог для вторжения в Украину. Тогда его ставка на силовое принуждение украинцев к пророссийскому перевороту провалилась, но нет никаких гарантий того, что Кремль способен делать выводы из своих ошибок.

Еще одна тревожная тенденция в этом направлении – это участившиеся обвинения Европы в "нацизме" и рассуждения о необходимости "вспомнить о целях денацификации". Подобные материалы появляются даже в таком серьезном источнике, как официальная "Парламентская газета". Российские военные эксперты, в свою очередь, убеждают, что опасения возможной российской агрессии против стран Балтии и Польши – это "фантазии западных поджигателей войны". Однако стоит не забывать, что озвученные западными странами планы России вторгнуться в Украину в 2022 году Кремль также называл "информационным безумием".

Впрочем, европейские страны – не единственные, в отношении которых прокремлевские эксперты вынашивают агрессивные планы. Несмотря на потепление отношений с США, военные аналитики советуют "постоянно держать противника под прицелом", создавая ему угрозы. Они предлагают создавать антиамериканские очаги в Мексике и Канаде и искать другие болевые точки США, которые можно было бы использовать для ослабления Америки. Также они советуют развернуть систему раннего предупреждения о ракетном нападении в Арктике в противовес влиянию США и создать постоянные базы "с "Орешником" и гиперзвуковыми ракетами" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Похожие предложения об ослаблении переговорной позиции США через создание напряженности между администрацией Трампа и другими странами публикуют и американские СМИ, ссылаясь на попавший к ним доклад, подготовленный для Кремля аналитическим центром, тесно связанным с 5-й Службой ФСБ. Судя по всему агрессивные планы прокремлевских экспертов направляются напрямую в Кремль, а потому их не стоит игнорировать.