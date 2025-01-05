Почувши Шмигаля, Москва почала евакуюватися

Як же мене задовбали ці пусті анонси від нашої влади — гігават енергії, мільярд дерев, мільйон дронів...

От і зараз прем’єр Д. Шмигаль повідомив, що президент В. Зеленський доручив Кабміну виробити у 2025 році 3.000 ракет і 30.000 далекобійних дронів. І значна частина нашого суспільства щиро радіє: от як добре, багато зброї власного виробництва, будемо жорстко бити по ворожих об’єктах з Москвою включно...

Але ж у першу чергу треба запитати, а що там с попередніми презентаціями? Що з ОТРК "Грім-2"? Що з масовим випуском добре себе проявивших "Нептунів" класу "поверхня-поверхня"? А які заходи здійснено, щоб ці наші ракети не літали так невдало, як наші ж 120 мм міни? І що там з результатами службового розслідування щодо невиконання плану Агенцією оборонних закупівель?

Без відповіді на ці і подібні питання всі анонси нашої влади важать не більше, ніж дурнуваті розповіді путіна про серійний випуск 25 "Орєшників" на рік за умови, що ця ракета ще не пройшла льотні випробування.

Так, в нас є відносно вдалі конструкції далекобійних дронів літакового типу. Але й там є, що терміново треба доопрацьовувати. Якщо завдання просто запустити велику кількість дронів у повітря, то все гаразд, рухаємося по плану. Але якщо треба не просто злетіти, а вразити ворожі цілі, то треба терміново міняти організаційні підходи щодо виробництва дронів.

І зовсім неприйнятні розмови, що ось зараз ми маємо таку-то ракету, яка несе 20 кг вибухівки на відстань 150 км (це нормально, проте нічого видатного). Але вже незабаром цю ракету буде збільшено у розмірах, і вона долетить аж до ворожої столиці. Це ділетанство. Це все одно, що стверджувати: сьогодні я пробігаю стометрівку за 12 сек, але завтра добре поснідаю і поб’ю світовий рекорд Усейна Болта.

Так, масштабувати ракету можна, проте це дуже складна конструкторська і технологічна задача. І це не відбувається автоматично.

Простий принцип: спочатку зроби, потім розповідай, не працює в нас не тому, що наші можновладці надто тупі і не здатні навчатися. Це все тому, що вони переконані: жодної відповідальності за нездійснені анонси ніхто не понесе — ні президент, ні прем’єр-міністр, ні всі інші.