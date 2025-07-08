Україну очікує найспекотніший день у Європі: прогноз погоди

9-го липня Україна буде чи не найспекотнішою у Європі. Карта.

Але й контрастною.

У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні+21+28 градусів.

А на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33+39 градусів.

Північ України значною мірою належатиме спекотній погоді, вдень завтра очікується +30+34 градуси. Лише на Житомирщині буде свіжіше.

Дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту пройдуть 9-го липня на заході, півночі плюс Вінниччина.

Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно!

У Києві завтра - спека, +30+33 градуси. Дощ з грозою ймовірний ввечері.

Спека послабне 11-12 липня.

Проте в східній частині України сильна спека триватиме і становитиме +35+39, подекуди до +40 градусів.

У видимій синоптичній перспективі так і буде - стриманіше на заході, спекотно на сході.

Щоденну погоду оглядатимем разом.

Липень старається всім догодити, він це бачить по-своєму, а ми підлаштовуємося.