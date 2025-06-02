Українська СВО СБУ у Росії

Масштабна, всеросійська спецоперація (СВО) СБУ на території путінської Росії за своїми історичними, а не "стамбульськими" масштабами - це суміш шоку від висадки німця Руста в Москві на Червоній площі з величезним військово-політичним ефектом від масової ізраїльської диверсійної акції з пейджерами в Лівані. Важко сказати, що зараз сильніше вдарить по Кремлю-Руст-2 або пейджери. Поєднання українських дронів, які "вирізують" російські літаки з глибоким і точним проникненням у глиб Росії – це унікальна операція 21 століття.

Сенсаційна посадка літака Руста на Червоній площі 1987 року дозволили Горбачову перейти від слів до справи і призвели до масштабного зачистки консервативного військового керівництва МО СРСР. А масове вміле використання Ізраїлем пейджерів дозволили акуратно "вирізати" палестинських екстремістів Хезболли з політичного тіла Лівану і змінити хід війни.

Зараз будь-який цивільний аеропорт путінської Росії від Москви до Владивостока може очікувати на приїзд "несвідомого" російського водія з "українськими дронами" для виконання бойового завдання.

Тепер ми можемо лише очікувати, хто і як скористається стратегічним ударом України по військових аеродромах путінської Росії у Кремлі – "партія миру" чи "партія війни" РФ. А Трампу, ймовірно, буде досить важко демонструвати свою пристрасть до Путіна, шкодувати його, бо американські генерали швидко пояснять йому, що сталося в путінській Росії і що тепер може статися в ході війни.