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Війна в Україні

Україна може нарешті отримати користь від "хорошого русского"

Олексій Голобуцький

Україна може нарешті отримати користь від 'хорошого русского'
Україна може нарешті отримати користь від ''хорошого русского''

Ілля Пономарьов (зараз перебуває в США; ексдепутат Ґосдуми, 2019 отримав українське громадянство за залучення інвестицій в економіку України за поданням Міненерго; внесений в РФ до списків іноагентів, екстремістів та терористів) в інтерв’ю польській Rzeczpospolita виступив із пропозицією стати главою "альтернативних" органів влади у захопленій частині Курської області РФ.

Заклик віддати російські території "парламенту у вигнанні" – "З'їзду народних депутатів" – адресував Сполученим Штатам, а не Україні.

"Наші збори народних депутатів поки що офіційно не визнані жодною державою. Якби Україна дозволила нам створити органи влади, це дало б нам політичну суб'єктність".

В цілому ідея достатньо раціональна для наших часів постінформаційного суспільства. Крім того, це буде якась користь Україні від "хорошого русского" – принаймні, це створить шанс на потенційну геополітичну вигоду для нас після завершення війни.

Зрештою, вже практично 20 років відбувається руйнація міжнародного права. Знищується геополітична рівновага і правила гри, встановлені після 2СВ. То чого би не спробувати використати ситуацію на користь України?

По факту, ми живемо в період глобального тролінгу – це тепер значуща частина політики (а іноді і вся політика). Ті ж вибори в Америці: кандидати тупо тролять один одного, і це вся передвиборча кампанія.

Тепер це частина політичного процесу – на цілий світ продемонструвати, наскільки ефемерними стали правила, норми, звичний стан речей. Можна просто взяти – і провести "референдум" (чи заявити, що він був проведений та забезпечити відповідну атрибутику для повноти ілюзії). Взяти – і просто створити квазідержавні структури.

Так, Ціхановська не була першим в історії Європи прикладом "президента в екзилі", "уряду в екзилі" – ніким не обраних, сформованих за сприяння і фінансування зовнішніх сил. Але за складання відповідних обставин це непогано працює.

Коли "Курська офензива" як військово-політичний проєкт скінчиться, було б дуже непогано, щоб Україна вже забезпечила існування імітації державних інституцій. Навіть з певною мірою легітимності (хоч би й у форматі референдуму – принаймні, місцеві мешканці опору не чинять, особливо не протестують, якщо є забезпечення всім необхідним, то і нормально їм). "Уряд Вільної Росії в екзилі" – теоретично цілком життєздатна ідея (за зовнішньої підтримки, ясно).

Так, з одного боку, це ніби ні на що не впливає. Просто декорації, за якими нічого немає. Але колись настане "Година Х" і почнеться глобальний перерозподіл того, що нині складає Росію (а загинатись неоімперська Росія так чи так почне через років 5-10; історія чітко закріпила цю залежність – московська імперія стійка, тільки якщо за неї виступає Україна). І от тоді наявність в України певного важеля у вигляді кураторства над "урядом в екзилі" (і громадянства урядовців) буде геть не зайвою.

Це забезпечить Україні гідне місце за столом переговорів щодо майбутньої долі територій від Слобідської України з Курщиною, Воронежчиною, Білгородщиною і до Малинового Клина (точніше, за обіднім столом, де ділитиметься туша і визначатиметься, "кому крильце, а кому гузка" імперської курки).

Ідея з підтримкою і допомогою у формуванні "уряду Вільної Росії в екзилі" була би хороша ще й тим, що дозволила би продемонструвати стратегічне, а не тільки тактичне мислення. Додавити за допомогою союзників Росію у цій конкретній війні (12-й чи навіть 13-й поспіль, як повномасштабку рахувати окремо), укласти мир в цьому чи наступному році – це все тільки тимчасові рішення. Це навіть союзники вже починають розуміти. Тобто, мир – це тактична задача, яка дасть хіба перепочинок на 5-10 років.

А стратегічне вирішення задачі – це ліквідація умов для повторення ситуації. А поки Росія існує у форматі імперії – це буде постійним джерелом глобальних проблем для України, Європи і світу.

Тому точно ніколи не зарано починати готувати демонтаж небезпечного колоса.

Джерело:facebook.com

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