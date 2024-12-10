Загроза маренням: Путін знов дістав свого Орєшніка

Сьогодні Путін знову дістав із обідраних у Сирії штанів свій жухлий Орєшнік.

Параноїк думає, що якщо нескінченно повторюватиме одні й самі загрози, то злякає Захід. Мабуть, китайці заборонили йому загрожувати ядерною зброєю, то він тепер загрожує фейковим Орєшніком.

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Это чисто постмодернистская история. Создали бренд "Орешник", назвали им давно известные ракеты, и пытаются раскрутить как нечто новое и всесильное. Однако, несмотря на все усилия незадачливых ракетных маркетологов, на Западе всерьез никто не ведется на их детские разводки.

Путин, видимо, после каждой угрозы Орешником ждет какого-то эффекта, паники в стане врагов. Когда этого не происходит, он не отказывается от провальной тактики (параноики упрямы, если им что-то втельмяшется в голову - это надолго) и просто через некоторое время повторяет угрозу (авось сейчас сработает).

Напоминает это историю про слабого и трусливого подростка, который выдумал себе несуществующего старшего брата и грозит им обидчикам. Вот придет мой старший брат (запустим Орешник) такое вам устроит! Ему никто не верит, но он с маниакальным упорством продолжает выкрикивать угрозы. Тогда над ним просто начинают смеяться.