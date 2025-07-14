Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах

Війна насамперед це економіка.

Так, ми непорівнянні за масштабами та ресурсами. Але в нас уже давно триває асиметрична війна. Танк вартістю $5 млн знищується роєм дронів вартістю $10 тис. Крейсер вартістю $750 млн., знищується ракетами вартістю $20 млн. Ось і атака українських дронів на російські аеропорти 5-6 липня 2025 року – чудовий приклад асиметричної війни. Загальна кількість випущених дронів України оцінюється в 300 штук за два дні.

Це призвело до скасування майже (!) 2 тис рейсів по всій Росії Прямі збитки оцінюються приблизно в $200-$250 млн за два дні, непрямі (довгострокові наслідки) ще в $100-$200 млн. Разом $300-$450 млн (!)

За середньої вартості далекобійних дронів у $70-$150 тис дол (візьмемо $110 тис), прямі витрати України на цю операцію становили близько $33 млн. Як на мене, мультиплікатор X10 є більш ніж гідним результатом (!) с точкі зору економічної ефективності. Тож треба продовжувати!

Нехай забудуть, що таке авіація і радіють життю на болотах! І, до речі, питання, чому міжнародні авіа перевізники наражають свої літаки і життя пасажирів на небезпеку і продовжують авіаперевезення з росією? Мені здається, потрібно чесно визнати, що територія аеропортів – зона підвищеної небезпеки та авіасполучення з росією має бути зупинено, як і зупинено страхове покриття. Думаю, при згоранні першого літака це станеться миттєво.