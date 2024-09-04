"Таурус" чудова ракета класу "повітря-земля" добре підійде українським Ф-16 і допоможе ЗСУ у боях на донбаському та курскому та інших напрямках

Мабуть, найкращий спосіб "покарати" Путіна "за успіх" проросійських та антиукраїнських правих сил колишньої НДР на місцевих виборах (Союз Сари Вагенкхнет та АГ) це рішення німецького уряду та канцлера Шольца про передачу Україні німецьких ракет "Таурус" та права використання їх на глибину до 300 км історичної Росії (курський напрямок), де ЗСУ розгорнули другий фронт.

Це створить великі труднощі для концентрації російських військ для завдання удару і збереже оригінальний партизансько-мережевий спосіб запровадження бойових дій ЗСУ на ворожій території вздовж майбутньої демілітаризованої зони безпеки України (Курськ, Вороніж, Білгород, Ростов-на-Дону).

"Таурус" чудова ракета класу "повітря-земля" добре підійде українським Ф-16 і допоможе ЗСУ у боях на донбаському та курскому та інших напрямках.

Україна вже давно добивається цієї ракети і ось зараз, коли Кремль завдав такого потужного удару по національній безпеці Німеччини, практично зруйнувавши коаліційний "світлофор" старих політичних партій, у Берліна з'являється вагомий аргумент та історичний шанс допомогти Україні.

У будь-якому разі Путін не відстане від Німеччини, сподіваючись розвалити ЄС та НАТО та налаштувати Берлін як проти євроатлантизму США, так і проти допомоги та солідарності Україні.

Отже, справа не просто у передачі ракет "Таурус" Україні, а захисті Німеччини від потужного наступу Кремля – від підтримки правих сил на виборах до дискредитації політичної еліти країни та інтенсивної дестабілізації Німеччини, як діяв Радянський Союз у 80-ті роки 20-го століття.