У Росії два друга: Путін та пісуари

Голова Держдуми Володін: "А ви подивіться, з чого почалася руйнація Радянського Союзу, ще за часів ЦК КПРС 1989 року вийшов фільм "Інтердівчинка". Усі аплодували, черги у кінотеатрах, секретарі ЦК ходили дивилися. Підсумок країни не стало ...

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Вашингтон начал навязывать "оно". Посмотрите в этой же Европе, там уже нет писсуаров в мужских туалетах, их содрали. В итоге что будет? Содом и Гоморра…".

Итак, официально определены российские традиционные ценности и главная угроза стране. Это соответственно: писсуары и интердевочки. Не отдадим Вашингтону наши писсуары! Защитим страну от интердевочек! Как сказал тот же Володин: "Нет Путина - нет России". Теперь он немного поправил свой тезис: "Нет писсуаров - нет России" (суть однако не изменилась).

План врага ясен. Интердевочки по заданию американцев могут попытаться содрать писсуары российских туалетов, чтобы превратить страну в Содом и Гоморру.

Жаль, что непроясненной в этой ситуации осталась роль квадроберов. А ведь они тоже не дремлют. Особенно опасны ЛГБТ-квадроберы, которые изображают животных с нетрадиционной ориентацией. Это двойная угроза. Представляете, заходит скрепный русский человек в мужской туалет, а там писсуар содрали. Ужас! Выходит на улицу, а там два мужика в костюмах котов… целуются. Инфаркт обеспечен!

Вообще, у России, судя по пропаганде, теперь два друга: Путин и писсуары, а также три главных врага: квадроберы, чайлдфри и ЛГБТ. Эти всадники (они же кони) грядущего апокалипсиса пытаются лишить скрепоносный народ гетеросексуальной ориентации, традиционной семьи и человеческого облика.

Причем, судя по самому "не гею" Володину, старому "холостяку" Путину, всей давно (и без квародберства) озверевшей российской верхушки и старающейся не отстать от нее в озверении значительной части населения, этот коварный план успешно реализуется. Поздно пить Боржоми, господин Володин…