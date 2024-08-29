Кремль має план ''Б'' – розпуск РФ з ребрендингом

Питання – забороняти в РФ чи не забороняти Телеграм розсмоктався завдяки Макрону, але кремль не має причин очікувати, що Франція, Україна, США та інші теж так розсмокчуться.

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Теперь после задержания 25 августа во Франции Дурова даже "бабки за "путина", а не только Госдума, медведев и вышедший из отпуска песков, категорически против закрытия Телеграм. Обсуждать закрытие Ютуб в РФ сразу стало тоже неприлично и в моду входит гадание, что теперь будет с Дуровым и Телеграм.

Возникла даже аллюзия с древним анекдотом, как Чапаев заказал в ресторане водки и блюдце молока. Достал из кармана черепашку, поставил перед ней молоко и молвил: "Пей, Петька, теперь будешь знать, как старика Хоттабыча на три буквы посылать". Эта аллюзия привела к заявлению Макрона, что он никак не причастен к задержанию Дурова. Никаких личных обид за годы распространения Телеграм фейков, что жена Макрона сначала была мужчиной и т.п. Просто глобальная война с фейками и дипфейк в разгар выборов в США, – так звёзды сошлись. Дело не столько в Дурове, сколько в Телеграм как в инструменте Кремля для провокаций, инсинуаций и всего того, что кратко называют информационной войной.

По Дурову есть очень интересный вопрос – пойдёт на сотрудничество со следствием и расскажет о таких операциях Кремля, или нет. Этот вопрос решался в те три дня, которые законодательство Франции отводит для таких случаев.

Если Дуров пойдёт на сотрудничество, полное или частичное, то в руках у Франции будет информационная ядерная бомба кассетного типа. Её составляющие можно будет достаточно долго взрывать порционно. Это удовольствие французы могут растянуть до конца года, корректируя свои действия с Белым домом. У Москвы появился французский фронт, действия на котором ей сложно прогнозировать. Поэтому в Москве столько нервов, что даже я-русский Шаман снялся у стены кремля, доказывая, Телеграм – это скрепно и Дуров наш человек в Дубае. Поскольку суд 28 августа отпустил Дурова под залог в 5 млн. евро и запретил покидать Францию, – он согласился сдавать гостайны траншами.

Шаманы и камлания с бубнами – это, разумеется, исконно русское, но в Кремле всё хуже понимают, как шаманить прямо сейчас. В частности, в контексте войны с Украиной и выборов в США. Кремлю, независимо от их исхода, противопоказано сильно наглеть и зарываться в Украине, чтобы не испортить свою стратегию в отношениях с Белым домом. Для понимания происходящего немного отмотаем назад ленту времени.

27 сентября прошлого года "путин" дал указание шойгу начать наступление и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, мотивируя это двумя причинами. Первая – контрнаступление ЗСУ летом 2023 г. то ли не состоялось, то ли провалилось. В результате в кремле всем надоело его ждать с сотнями танков и самолётов, сделанных в США и в ЕС. Танков дали чуть более сотни, а несколько F-16 появились только сейчас. Какой военный гений в США или в другой стране придумал до осени 2023 г. держать разговорами всю РФ в напряге в ожидании грандиозного наступления как в кино, – неизвестно. Возможно, всё получилось случайно и само собой, то есть спонтанно и без глобального заговора.

В итоге "путин" заявил, шойгу отразил украинское наступление, и поэтому повелеваю ему достичь цели СВО – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Это было вторым мотивом приказа. О переходе через Днепр для захвата повторно Херсона и о выходе на админграницу Запорожской области тогда в указе ничего не было. Это было в уме на перспективу. Тем более, что рашисты взорвали Каховскую дамбу – Днепр там стал уже и удобней для форсирования.

Шойгу был приятно удивлён, что оказывается, он что-то отразил, но спорить не стал, и начал выполнять приказ. Это наступление идёт уже 11 месяцев и 27 сентября будет ровно год. Изначально, по многим причинам, наступать особо не рвались. В том числе потому, что черепашьи продвижения рашистов в Донецкой области в Белом доме и в европейских столицах не воспринимали как катастрофу и не били тревогу. Аналитики в Европе даже подсчитывали сколько лет у РФ займёт оккупация Украины такими темпами.

На Банковой тоже не волновались, меняли главкома с командованием и начали марафон – кто не подлежит мобилизации. Если до 2019 г. был тренд – зрада или перемога, то после 24 февраля – зрада, идиотизм или пофигизм с элементами коррупции, но всё это называют не на часі. В США тоже шёл бюджетный марафон о помощи Украине и её переложили на европейцев и японцев с обвинением во всём Трампа и республиканцев. Трамп в США – это как Порошенко в Украине – ими пугают доверчивую публику, сильно преувеличивая. В результате у Белого дома наступление для изгнания рашистов за госграницу Украины тоже было не на часі.

Если бы герасимов принёс шойгу и белоусову планы крупных операций и те взялись бы их реализовывать, то реакция Вашингтона, Киев и других столицах на активное движение рашистов была бы явно иной. Но иная реакция совсем ни к чему кремлю.

В кремле выбрали стратегию ползучего наступления без крупномасштабных рывков и со взятием на измор. Это подобно методичной осаде крепости вместо её штурма. Причём, в ситуации, когда для штурма недостаточно ресурсов, а их привлечение станет Пирровой победой. Это как завоевать Украину, чтобы развалить РФ и капитулировать в итоге перед армиями Эстонии и Азербайджана.

Стратегия кремлёвцев – осада и измор не лишена смысла, и возобновление с апреля ударов по энергосистеме Украины полностью укладываются в неё. Но у этой стратегии есть свои недостатки и в истории достаточно примеров, когда осады замков и крепостей прекращали как непосильное занятие. Вдобавок часть кремлёвцев и аффилированных с ними лиц начинает подозревать, что роспуск РФ – более привлекательный проект, чем продолжение войны с Украиной, её оккупация и неизбежная после этого война с НАТО.

Если начать сильно наглеть и захватывать на Донетчине больше одного километра в день, то эксперты назовут это эскалацией и война с НАТО может приключиться завтра, а не когда-нибудь потом. Кремль получил возможность в этом убедиться дважды, если не трижды.

Стоило РФ ускорить темп наступления после прорыва в Авдеевке и захвата Очеретына, как по НПЗ и нефтебазам в РФ стало так часто прилетать, что Остин был вынужден для сохранения приличия просить снизить темп. Кремлёвцев это приободрило, и они решили, в случае чего можно звонить в Пентагон и жаловаться.

Кремлёвцы, находясь на этой волне, серьёзно оборзели и 10 мая двинулись на Вовчанск и Харьков. Уверенности им придавало и то, что "путина" не убили в день инаугурации 7 мая, а мост в Крым не снесли на 9 мая, хотя и обещали. Поэтому они придвинули границу к Харькову на 7 км, мотивируя "санитарной зоной". Но 6 августа в Кремле было большое разочарование в человечестве из-за вхождения ЗСУ в Курскую область и перемещения на 14 км границы от Сум в глубь РФ. Телефон в Пентагоне стал красным от их звонков, но там отвечали, что связаться с Остиным и Байденом возможности нет, позвоните позже. В результате кремлёвцы разочаровались не только в человечестве, но и в Пентагоне.

Рядовые рашисты разочаровались в кремле и в порядке инициативы снизу объявили войну НАТО и вторую курскую битву, но не с "Тиграми", а с "Леопардами". Кремль войск на битву не прислал, а в НАТО с удивлением переспросили – "Шо, опять? Вы что сдурели, какая мировая война, все ушли на выборы". В итоге курское ополчение и даже орловское за месяц на битву не собралось, ибо не нашло спонсоров типа купца Минина и рэкетира типа князя Пожарского, умевшего убедить отдать деньги и драгоценности для похода на Москву. На расеи вспоминали поход пригожина на Москву, охали, вздыхали, но денег не давали. Бесплатно за гражданство в РФ воюют только африканцы, а белые люди требуют предоплату в один – два миллиона рублёв за защиту родины. Гражданство у них уже есть, а домика на Рублёвке ещё нет. Бесплатно брать Москву пока мало кто на расеи согласен.

В этой ситуации кремлёвцы решили ещё раз основательно оборзеть. Дождались, когда из Киева уедут Моди и Дуда, и начали с 26 августа бомбить по-крупному энергосистему Украины, не полагаясь больше на местные таланты, тихо разваливающие её.

В НАТО на такое уже не могли смотреть также безучастно, как на захват местечек и сёл на Донетчине, и начали с 27 августа экстренное заседание комиссии Украина – НАТО. За два дня что-то решили, но пока не признаются. Генералы, как и банкиры, любят тишину. Но её не любят журналисты. Поэтому 28 августа в британской "Телеграф" вышла статья с заголовком "Достаточно разговоров о российской "эскалации". Пришло время спустить большую собаку с поводка".

"Большой собакой" автор назвал ракеты АТАКАМС. По сути, он предлагает решить давний спор экспертов и проверить на базах военно-космических сил РФ, летают эти ракеты на 300 или 400 км и может ли их перехватить ПВО. На заседании Украина – НАТО мнения разделились. Одни настаивают на таком эксперименте, другие – на украинской "Палянице", а третьи за их комбинацию. Похоже, через месяц не только скабеева и симоньян научатся произносить "паляница" и не путать её с "полуницей", но это освоит и большинство россиян.

Москва просто не оставила НАТО другого выбора. Ей таки удалось разбудить Джо Байдена, взвинтить Камалу Харрис, а Дональд Трамп прямо спросил: "Хотят ли русские ядерной войны в Курской области?" и высказал предположение, что не хотят. Русские были тронуты прямолинейностью Трампа и написали в своих газетах, что лишь он один на все США их понимает. Имидж позволяет Дони делать то, что не могут Джо и Камала – публично обсуждать с кремлёвцами кто и откуда будет наступать во время ядерной войны. Трамп подходит к этому чисто по-русски, подумаешь, снесём Москву, зато потом отстроим краше прежнего и заселим мексиканцами.

В кремле решили, исходя из опыта пятидневной войны с Грузией, что разгар выборов в США – самое удобное время для эскалаций. Но кремлёвские шаманы забыли, что тогда Буш-младший по телефону запретил армии РФ входить в Тбилиси, и медведев с путиным его послушались. Притом, что взятие Тбилиси и оккупация всей Грузии не были для них такой сложной военно-технической проблемой, как оккупация Украины. Из той истории они лишь помнят, что всё закончилось перезагрузкой с только что избранным Обамой, который повесил на Саркози "подметание полов" и умыл руки.

Поэтому полагают, если осенью устроить ограниченный блицкриг в Харьковской, Сумской и Черниговской областях с привлечением лукашенки, то всё закончится звонком от нового президента США с предложением переговоров через Макрона и перезагрузки. Её возможный итог видится кремлёвцам приблизительно так, – войска РФ уходят из Харьковской области и оттуда, куда они возможно зайдут во время блицкрига. Энергодар возвращают Украине, но неопознанные диверсанты разрушают градирню Запорожской АЭС. Крым и "коридор" к нему официально признаются спорной территорий. Разбираться в этом США поручат по аналогии Макрону и будет ещё одна вечная карабахская комиссия, заседавшая четверть века.

Но кремлёвцы не учитывают существенные отличия от 2008 г. и Грузии, что делает сомнительной реалистичность этого их прожекта. Возможно, не учитывают, поскольку закладываются на план "Б" – роспуск РФ, как более интересный. План "Б" привлекателен тем, что позволяет сделать ребрендинг и опять начать историю расеи с нуля, как после переворота 1917 г., когда в Москве объявили: прошлое не имеет значения.

Привлекателен и в аспекте продажи той части ядерного оружия, срок годности которого истекает. Продать его можно США и Японии, которая до 2024 г. принимала его у РФ на переработку, а не только КНДР в благодарность за просроченные снаряды. Будет и у Ким Чен Ына тоже ядерная бомба, пусть просроченная, но настоящая, сделанная в СССР. Ким Третий знает толк в антиквариате.