Три пункти Трампа – кордон, мир та революція

Введення Трампом у перший же день надзвичайного стану на кордоні з Мексикою та майбутня висилка нелегальних мігрантів – це такий самий інструмент примусу РФ до миру, як і санкції Байдена з нафтою та газом.

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Администрация Байдена правильно поняла, что если она хочет остаться в истории в положительном свете, то ей следует ввести санкции на торговлю РФ нефтью раньше, чем это сделает администрация Трампа. Преемственность сохранилась и даже усилилась, так как Трамп отменил ограничения Байдена на добычу нефти и газа в США.

Но поскольку партия Байдена планировала выиграть выборы за счёт массовой раздачи гражданства мигрантам, то тут противоположный шаг – Трамп обещает чистку и высылку. Выполнит лишь отчасти, так как политика возращения в США производств требует новых работников, чтобы бурить. Поэтому на практике всё сведётся к масштабной фильтрации с целью погрома наркокартелей, объявленных Трампом террористическими организациями, и изгнанием агентуры РФ из США. По этой причине в канун инаугурации Трампа сильно грустили профессор Соловей с Латыниной и перебирали шпионские истории.

Профессор Соловей ещё в 2022-2024 гг. и раннее неоднократно пугал "загнивающий Запад", включая страны Балтии, резкими всплесками преступности по плану гибридной войны и терактами, которые совершат там мусульмане. В прединаугурационной грусти даже подчеркнул, что у корпорации чекистов огромные связи и влияние среди мигрантов из мусульманских стран. Соловей правильно понимал, будет большой погром, и Трамп не обманул – начал усиливать охрану границы с Мексикой, через которую Москва третий год пытается освежить и увеличить свою агентуру в США.

Посольство РФ в Мексике ещё в январе 2023 г. жаловалось, что её правительство стало по просьбе США придирчивым к въезжающим русотуристам. До этого "Нью-Йорк таймс" в ноябре 2022 г. писала, число граждан РФ, задержанных в 2022 г. на границе с Мексикой, выросло в 47 раз в сравнении с 2020 г., и составило 21 тыс. 763 персоны.

В 2024 г. ситуация не изменилась – посольство продолжало жаловаться – мексиканцы массово маринуют россиян в аэропортах и без объяснений высылают. Не изменилась, несмотря на то, что с 1 октября президентом стала Клаудиа Шейнбаум, пригласившая "путина" на инаугурацию. Но кремлёвцы заподозрили ловушку и ответили, что "путин" слишком занят, чтобы прилететь в Мексику. То, что отец Клаудии был евреем из Литвы и членом Компартии Мексики, кремлёвцев не убеждало.

Оппоненты ещё будут сравнивать Трампа с Гитлером и широко обвинять в ксенофобии, но это не остановит погром агентуры РФ в США. Более того, Трамп будет демонстративно высылать граждан РФ и лиц славянской внешности, чтобы нейтрализовать эти обвинения. Через антиэмигрантские партии он пробует подтолкнуть этот процесс в Европе. Для этого Маск и дискутировал с "Альтернативной для Германии", а социологи меряют, добавило это ей в рейтинге или нет.

Трамп хочет сузить и профильтровать нишу, где спецслужбы РФ могут легко вербовать агентуру, а также урезать им возможность использовать мигрантов в тёмную. Для США у него есть закон 1798 г. "О врагах-иностранцах", активно применявшийся лишь во Вторую мировую войну. Но в Европе для этого нужно медийное и политическое сопровождение в каждой стране, которое Трамп стремится создать. Для этого на инаугурацию и пригласили лидеров всех антимигрантских партий из Европы.

Кремлёвцы начали подобную медийную операцию против мигрантов из Центральной Азии ещё в март 2024 г. со стрельбы в концертном зале "Крокус". Нелепо обвинили в ней таджиков, якобы пытавшихся после стрельбы скрыться в Украине, перейдя через линию фронта. Чекисты с "Крокусом" соорудили "матрёшку" – за таджиками стоят украинцы, за украинцами – британцы, а за тем США. Соорудили вопреки тому, что Великобритания и США загодя предупредили ФСБ, – мы знает, что вы задумали теракт под чужим флагом. "Матрёшка" развалилась, когда ИГИЛ заявил, стрельбу в "Крокусе" устроил он. Сами до этого додумались в ИГИЛ, или кто-то подсказал, не имеет особого значения. Это яркий пример того, как усилия кремля обратили против него.

В итоге в РФ ужесточили правила въезда для жителей Центральной Азии и провели их фильтрацию с депортацией. Раньше кремлёвцы не могли проделать это, не поколебав сакральный миф о дружбе народов из экс-СССР. Поэтому устроили стрельбу в "Крокусе" и свернули дружбу, с так сказать, чистой совестью и на законных основаниях.

Для Трампа предстоящая зачистка в США это не только погром агентуры РФ, но и возможность добраться до "золота КПСС", запасы которого пополняются путём торговли наркотиками. Под удар подпадут фирмы подобные сети "Телеграм" Дурова во Франции, которая функционирует десять лет, несмотря на миллионные убытки из года в год. По этой причине в корпорации чекистов и загрустили – в спецслужбах грядут не только аресты, но и задержки зарплат с безработицей.

Ещё неизвестно, что для чекистов хуже. Ведь арестованным будут предлагать работать на ЦРУ с выплатой зарплаты в чёткие сроки, а какой русский не мечтает найти подработку на стороне и желательно до пенсии. Не обязательно на ЦРУ. Можно и на разведку Панамы или Парагвая, за работу на такие разведки давать в РФ большой срок просто неприлично. Сейчас открываются вакансии в Гренландии, но надо знать если не эскимосский, то хотя бы датский язык.

Трамп вслед за нефтью и газом хочет надавить на третью болевую точку кремлёвцев – на "золото партии", чтобы принудить РФ прекратить войну с Украиной. Будет делать это по сценарию поэтапного принуждения Нетаньяху к прекращению бомбардировок Газы. Соответственно, первым этапом тоже должно стать прекращение огня и обмен пленными "всех на всех". Но с РФ гораздо сложнее, чем с Нетаньяху, которому израильские военные заявили, если он до 19 января не подпишет перемирие с Хамас, то они за себя не отвечают.

Соглашение Израиля и Хамас о перемирии держится на тонком волоске и в любой миг может быть разорвано, что со средней вероятностью и произойдёт. Его финальные этапы пока вообще загадка для всех. Трамп добился его подписания до дня своей инаугурации, как и обещал, но продолжение под большим вопросом.

Трамп в ближайшее время может легко выйти на официальные переговоры США с РФ о российско-украинской войне. Именно этого кремлёвцы и добивались безуспешно с лета 2022 г. после провала Стамбульского соглашения, требуя от США переговоров по схеме – мы, ваш президент и никого больше. На это уже указал Майк Уолтц, сменивший Джейка Салливана, и высказавший логичное сомнение по поводу целесообразности для Трампа такой встречи и её формата. Поэтому Трампу, чтобы добиться от кремлёвцев минимума вменяемости, придётся вскоре сильно надавить на их болевые точки, включая "золото партии".

В таком контексте прогнозы о резком обрушении цен на нефть вполне логичны, но с поправкой, что многое будет зависеть от ситуации в Газе, Сирии и Ливане. Саудовская Аравия, ОАЭ и часть других членов ОПЕК не пойдут на увеличение добычи нефти без вывода войск Израиля из трёх указанных стран. Так что, путь к миру для Украины лежит в этом аспекте через Израиль. Впрочем, не только в этом.

С революцией здравого смысла, объявленной Трампом, всё гораздо прозрачней, чем с миром во всё мире. Это прямой отсыл к брошюре "Здравый смысл" Томаса Пейна, которая в Американской революции сыграла такую же роль её манифеста, как во Французской революции брошюра "Что такое третье сословие?" аббата Сьейеса. Для жителей США это такая же хрестоматия истории их демократии, как и соглашение, заключённое в 1620 г. пассажирами корабля "Майский цветок", которых высадили не там, где они заказывали. Через сто лет Жан-Жак Руссо из истории с "Майским цветком" создал теорию общественного договора.

В брошюре "Здравый смысл" примечательно начало её второго абзаца: "Общество в любом своем состоянии есть благо, правительство, даже самое лучшее, есть лишь необходимое зло, а в худшем случае – зло нестерпимое...".

В этой фразе смысл заявленной революции и секрет популярности Трампа, который ещё в 2016 г. обещал "осушить вашингтонское бюрократическое болото". Лучше всех в 2024 г. это поняли жители "болота" и округ города Вашингтон стал тем местом, где Трамп получил всего 2% голосов. Федеральные госслужащие и аффилированные с ними лица голосовали за "демократку" Харрис, а не за Трампа, обещающего антибюрократичекую революцию и восстановление контроля общества над государством.

Свою революцию Трамп начал с создания "Министерства эффективности" во главе с Маском, задача которого оптимизировать, то есть, сократить государственный аппарат и сделать его работу более осмысленной и продуктивной.

По понятным причинам Трамп не может миновать в своей революции Украину. Так что, следует ждать приезда с аудитом Виктории Спартц, которую Трамп лично уговорил не уходить и вновь баллотироваться в Конгресс. Спартц переизбралась, а она по базовому образованию финансовый аудитор с солидным опытом. Поэтому не удивляет искренняя неприязнь к Трампу у некоторых в Украине. Появление двух-трёх партий имени Трампа тоже не удивит.