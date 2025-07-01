русский
Подорожі

Transavia замінює Boeing на новий літак на маршруті до Майорки

Анастасія Крищук

Transavia замінює Boeing на новий літак на маршруті до Майорки
Новіші салони обіцяють комфортніші короткі перельоти. Джерело: unsplash

27 червня десятий Airbus A321neo авіакомпанії Transavia приземлився в аеропорту Схіпхол в Амстердамі та того ж вечора вирушив у плановий рейс до Пальма-де-Майорки. Ця поставка є частиною ширшої модернізації флоту авіакомпанії. Transavia поступово прощається зі своїми Boeing і планує до 2031 року використовувати виключно літаки Airbus, що відображає загальноєвропейський зсув у розвитку коротких перельотів.

20 червня Transavia офіційно попрощалася з першим Boeing 737-800, відомим як PH-HZD, який завершив свої польотні дні після багатьох років служби. Після останнього пасажирського рейсу літак здійснив тихий фінальний переліт до Сент-Атана у Уельсі, де його ретельно розібрали. Це стало продовженням раніше розпочатих кроків щодо скорочення кількості старих літаків:

  • Чотири Boeing 737-700 були виведені з експлуатації раніше у 2024 році.
  • Перший Boeing 737-800 (PH-HZD) залишив флот у червні.
  • Додаткові Boeing 737-800 будуть виведені з експлуатації пізніше цього року.
  • Більше літаків Airbus A321neo будуть поставлені протягом літа.
    Новий Airbus A321neo вводиться в експлуатацію Transavia. Джерело: Transavia
    Новий Airbus A321neo вводиться в експлуатацію Transavia. Джерело: Transavia

Оновлення літаків може підвищити стабільність і зменшити затримки через технічні проблеми, особливо в пікові місяці відпусток. Мандрівники, які вирушають у короткі відпустки або здійснюють пересадки через Схіпхол, можуть відчути менше збоїв і стабільніші розклади завдяки введенню нових літаків. Ці зміни стосуються популярних маршрутів до Південної Європи, включно з улюбленими напрямками для відпочинку.

Серед напрямків, які тепер обслуговує A321neo, — Пальма-де-Майорка, маршрут, популярний серед відпочивальників із Нідерландів. Мандрівники, які літають за цим маршрутом, можуть відвідати замок Бельвер, круглу фортецю XIV століття з видом на узбережжя, або Фонд Жоана Міро, де збережено студію художника та сотні оригінальних робіт. Обидва місця розташовані неподалік від центру міста і підходять для південних відвідин.

Замок Бельвер тепер доступний через оновлений авіамаршрут. Джерело: unsplash
Замок Бельвер тепер доступний через оновлений авіамаршрут. Джерело: unsplash

Хоча напрямки залишаються переважно незмінними, перехід на новий тип літаків відображає глибші зміни в управлінні короткими маршрутами. З виведенням із експлуатації старіших літаків пасажири можуть насолоджуватися тихішими салонами, стабільнішими часом польотів і спрощеними процедурами посадки. Для мандрівників, які вирушають до літніх напрямків, ці закулісні оновлення можуть покращити ритм і надійність європейських поїздок.

ПодорожПодорожі