Transavia замінює Boeing на новий літак на маршруті до Майорки

27 червня десятий Airbus A321neo авіакомпанії Transavia приземлився в аеропорту Схіпхол в Амстердамі та того ж вечора вирушив у плановий рейс до Пальма-де-Майорки. Ця поставка є частиною ширшої модернізації флоту авіакомпанії. Transavia поступово прощається зі своїми Boeing і планує до 2031 року використовувати виключно літаки Airbus, що відображає загальноєвропейський зсув у розвитку коротких перельотів.

20 червня Transavia офіційно попрощалася з першим Boeing 737-800, відомим як PH-HZD, який завершив свої польотні дні після багатьох років служби. Після останнього пасажирського рейсу літак здійснив тихий фінальний переліт до Сент-Атана у Уельсі, де його ретельно розібрали. Це стало продовженням раніше розпочатих кроків щодо скорочення кількості старих літаків:

Чотири Boeing 737-700 були виведені з експлуатації раніше у 2024 році.

Перший Boeing 737-800 (PH-HZD) залишив флот у червні.

Додаткові Boeing 737-800 будуть виведені з експлуатації пізніше цього року.

Більше літаків Airbus A321neo будуть поставлені протягом літа. Новий Airbus A321neo вводиться в експлуатацію Transavia. Джерело: Transavia Новий Airbus A321neo вводиться в експлуатацію Transavia. Джерело: Transavia

Оновлення літаків може підвищити стабільність і зменшити затримки через технічні проблеми, особливо в пікові місяці відпусток. Мандрівники, які вирушають у короткі відпустки або здійснюють пересадки через Схіпхол, можуть відчути менше збоїв і стабільніші розклади завдяки введенню нових літаків. Ці зміни стосуються популярних маршрутів до Південної Європи, включно з улюбленими напрямками для відпочинку.

Серед напрямків, які тепер обслуговує A321neo, — Пальма-де-Майорка, маршрут, популярний серед відпочивальників із Нідерландів. Мандрівники, які літають за цим маршрутом, можуть відвідати замок Бельвер, круглу фортецю XIV століття з видом на узбережжя, або Фонд Жоана Міро, де збережено студію художника та сотні оригінальних робіт. Обидва місця розташовані неподалік від центру міста і підходять для південних відвідин.

Замок Бельвер тепер доступний через оновлений авіамаршрут. Джерело: unsplash Замок Бельвер тепер доступний через оновлений авіамаршрут. Джерело: unsplash

Хоча напрямки залишаються переважно незмінними, перехід на новий тип літаків відображає глибші зміни в управлінні короткими маршрутами. З виведенням із експлуатації старіших літаків пасажири можуть насолоджуватися тихішими салонами, стабільнішими часом польотів і спрощеними процедурами посадки. Для мандрівників, які вирушають до літніх напрямків, ці закулісні оновлення можуть покращити ритм і надійність європейських поїздок.