Transavia відкриває раннє бронювання популярних літніх маршрутів 2026 року

З 17 липня 2025 року Transavia відкриває бронювання частини свого літнього розкладу на 2026 рік раніше, ніж у попередні роки. Маршрути, що вилітають з Амстердама, Ейндховена та Роттердама, включають кілька популярних напрямків у Європі та Північній Африці. Решта мережі, включаючи рейси з Брюсселя, як очікується, буде відкрита для бронювання 17 вересня. Рейси на літній сезон триватимуть з початку квітня до кінця жовтня, надаючи мандрівникам широкий період для організації весняних і літніх поїздок.

Раннє відкриття бронювання свідчить про те, що люди нині переосмислюють планування відпусток. Оскільки багато хто тепер віддає перевагу бронюванню подорожей заздалегідь, рання доступність рейсів дає більше можливостей для формування поїздок відповідно до їхніх потреб. Замість очікування повного розкладу восени пасажири вже можуть почати планувати свої літні подорожі, перебуваючи ще в попередньому туристичному сезоні. Ця зміна також допомагає уникнути звичного стресу від рішень в останню хвилину та переповнених періодів бронювання.

"Ми бачимо, що клієнти хочуть бронювати свої улюблені напрямки дедалі раніше. Саме тому ми вже робимо частину розкладу рейсів на наступний рік доступною." - Марсель де Нойєр, генеральний директор Transavia

Серед міст, включених до першого випуску, — Валенсія та Лісабон. Валенсія поєднує сучасні будівлі із зеленими громадськими просторами, включно з Містом мистецтв і наук та довгим парком, створеним на місці висохлого русла річки. Лісабон відомий своїми краєвидами з пагорбів і старомодними трамваями. Поблизу міста Сінтра пропонує історичні палаци, оточені лісом. Обидва міста дають мандрівникам можливість поєднати міське життя з природою в одній короткій поїздці.

Рейси також здійснюватимуться до Марракеша та Пізи. У Марракеші мандрівники можуть досліджувати традиційні ринки в медіні або відвідати сад Мажорель, тихе місце, відоме своїм ботанічним розмаїттям. Піза, окрім своєї знаменитої вежі, має вузькі бічні вулички вздовж річки Арно та середньовічні квартали, такі як Борго Стретто. Ранній доступ до рейсів до цих місць полегшує мандрівникам планування навколо місцевих фестивалів, виставок чи інших подій, які вже відбуватимуться під час їхнього візиту.

Піза приєднується до ранніх літніх маршрутів 2026 року. Джерело: unsplash Піза приєднується до ранніх літніх маршрутів 2026 року. Джерело: unsplash

Якщо ви плануєте поїздку на шкільні канікули чи велику місцеву подію, рання доступність рейсів значно спрощує організацію. Це дозволяє легше формувати плани подорожей відповідно до реальних потреб, чи то бронювання житла, чи встигання на потяг без поспіху через вокзал. Те, що раніше було стандартною процедурою випуску рейсів, тепер змінюється, враховуючи бажання мандрівників уникати несподіванок і мати більше контролю над тим, як розгортається їхня подорож.