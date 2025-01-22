Трамп зізнався, що абсолютно не уявляє собі, яким має бути шлях закінчення війни в Україні

Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у перший день свого перебування в Білому домі знову наголосив на необхідності зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заради закінчення російсько-української війни.

Відповіді Трампа на запитання журналістів не залишають сумнівів у тому, що він абсолютно не уявляє собі, яким має бути шлях цього закінчення, і тільки сподівається, що Путін усвідомлює необхідність домовитися, бо, за словами Трампа, ця війна руйнує Росію і російський очільник не може бути у захваті. "В нього не все так добре", - переконував журналістів Дональд Трамп. І він не дуже добре виглядає через це.

І, звісно, Трамп нагадував журналістам про величезні цифри втрат у російсько-українській війні й підкреслював, що він добре ладнає з Путіним і зможе з ним домовитися.

Непоганою новиною в цій оцінці ситуації Дональда Трампа є те, що тепер він упевнений, що український президент Володимир Зеленський прагне домовленості заради закінчення війни і не збирається скасовувати санкції, запроваджені проти Російської Федерації його попередниками.

Таким чином, Трамп збирається домовлятися з Путіним, залишаючи у своїх руках всі ці інструменти, які були створені для тиску на російського диктатора. Але виникає питання, наскільки сам Путін готовий розмовляти саме такою мовою?

Напередодні інавгурації Дональда Трампа російський очільник виступив на засіданні Ради Безпеки Російської Федерації із вимогами, які у самих Сполучених Штатах однозначно трактуються як ультиматум новому американському президенту. Тобто Путін дійсно готовий до завершення війни, однак саме на тих умовах, які були висунуті їм ще у 2022 році, коли ухвалювалися рішення щодо нападу на Україну. І ці умови не залишали та зараз не залишають жодного сумніву в тому, що російський президент прагне встановити повний контроль над Україною і не допустити не тільки її вступу до Північноатлантичного Союзу, але й перетворення України на державу, яка буде здатна долати у майбутньому російську агресію.

Очевидно, що сам Дональд Трамп — не та людина, яка погоджується з мовою ультиматумів.

І тут ми перебуваємо в досить непростій ситуації: Трамп упевнений, що Путіну потрібна ситуація, в якій він би міг вийти з російсько-української війни, зберігаючи обличчя і відновлюючи економіку Російської Федерації, а Путін прагне насамперед зустрічі із Трампом заради того, щоб продемонструвати повний провал своєї ізоляції, яку намагалися організувати на Заході після лютого 2022 року.

І ці різні цілі, з якими президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації підходять до своєї майбутньої зустрічі, а ми вже розуміємо, що ця зустріч, швидше за все, відбудеться, тому що Трамп доручив її готувати, а Путін не виступає проти такого контакту, прирікає принаймні перший російсько-американський саміт після великого нападу Росії на Україну на провал або принаймні на відсутність якихось конкретних результатів.

Звісно, все буде залежати від того, наскільки і Трамп, і Путін будуть зацікавлені у продовженні діалогу між собою. В такому разі Путіну доведеться шукати якихось можливостей для того, щоб у Трампа склалася ілюзія, що з ним можна домовитися, якихось мінімальних компромісів, яких можна буде досягти під час першої зустрічі, щоб виникли сподівання на другу.

Цікавою є реакція самого Трампа, коли він усвідомить, що з ним ніхто не бажає домовлятися і його просто використовують як інструмент для того, щоб підняти престиж самого Путіна, зокрема у країнах Глобального Півдня, які й так орієнтуються на співробітництво із російським президентом і які можуть бути ще більше зацікавлені у в цьому співробітництві після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах і інавгурації нового американського президента.

Чому зацікавлені?

А тому, що, очевидно, готовність Трампа диктувати іншим країнам свою волю з позиції сили перетворює Російську Федерацію на комфортну ядерну парасольку для тих, хто не збирається погоджуватися з новим президентом Сполучених Штатів, а навпаки збирається протистояти його амбіціям.

І в цій ситуації зовнішньополітична роль Росії для країн, які не хочуть погоджуватися із Трампом, зокрема для авторитарних і диктаторських режимів у всьому світі, починає зростати як на дріжджах, і Путін це прекрасно розуміє. З кожною новою такою заявою Трампа саме він, Путін, перетворюється на геополітичного лідера і на магніт для всіх цих диктаторів, і, до речі, не тільки для диктаторів.

Отже, в цій ситуації головним є навіть не те, наскільки Трамп прагне зустрітися зі своїм російським колегою, а те, наскільки дійсно довго він погодиться зберігати санкції проти Російської Федерації й посилювати їх, і як ці санкції будуть у майбутні роки даватися взнаки на стані російської економіки.

І, звичайно, багато що буде залежати не тільки від заяв Дональда Трампа, що президент України Зеленський прагне домовленостей щодо закінчення війни, але й від готовності нового американського президента продовжувати та збільшувати американську допомогу Україні. Адже те, що говорить Дональд Трамп, абсолютно не означає, що він буде витрачати гроші на ситуацію, яку буде характеризувати як програшну для себе і свого іміджу. Хоча, як знати, адже журналісти запитали в американського президента, що він тепер думає про свої обіцянки закінчити війну за 24 години. І Трамп, як завжди, звично глузуючи з тих, хто вірить у його слова, сказав тільки, що у нього залишилося ще пів дня.