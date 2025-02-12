Трамп та республіканці методично скасовують Росію

Трамп методично скасовує расею, завдаючи їй смислових та інших ударів. За такого підходу кремлівцям навіть посилання на Рюриковичів та половців із печенігами не допоможуть. Тим більше, посилання на завіти предків з конституції.

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Трамп начал с того, что сразу после инаугурации сократил число гендеров с 50 до двух – мужского и женского, а остальные 48 объединил в средний род. Демпартия возмутилась, а у кремлёвцев отнялся дар речи – исчезло основание для военного похода на Запад как на место сожительства сатанистов с ЛГБТ. Особенная расейская цивилизация, в конституцию которой в 2020 г. записали на пеньках: семья – это брак мужчины и женщины, после указа Трампа поблёкла и утратила особенность с самобытностью.

Разумеется, если не считать самобытностью мат и швабра-анал. Но их пока не внесли ни в преамбулу конституции РФ, ни в заветы предков. Мат даже не получил статус второго государственного или официального языка, и лишь занял нишу второго литературного и истинно народного. Но это Трамп ещё не добрался до лингвистики в РФ. Когда доберётся, то и там наведёт порядок, и увеличит число государственных языков до 50 в пропорции к сокращённым гендерам. Слишком расея большая, чтобы быть однополой в смысле языка.

С заветами предков тоже неудобство вышло. С ноября 2024 г. мусульманские деятели в РФ подняли тему – по заветам предков можно иметь четыре жены. Кадыров их поддержал. Высшие инстанции им ответили – у вас неправильные заветы, а начальник РПЦ источал речи об угрозе исламизации "святой руси".

Дебаты о допустимом числе жён в РФ возникают периодически, и стимулируют их не мормоны из штата Юта. В ноябре 2024 г. их простимулировал Центробанк РФ, показав образец новой купюры в 1000 рублей. Идея сменить её дизайн появилась ещё в 2023 г. По программе скрепления империи купюру хотели посвятить Приволжскому федеральному округу и изобразить на ней его исторические достопримечательности. На ум Центробанку пришёл Казанский кремль. Фото его помести на купюре и явили общественности для одобрения. Бдительная общественность возмутилась, что на купюре церковь без креста, а мечеть изображена с полумесяцем, и началось.

Центробанк ответил, эта церковь туристический, а не культовый объект, как и мечеть, а деньги – не средство общения с богом. Право государства их выпускать и решать, что на них изображать, а ваша обязанность молча ими пользоваться. Но кремлёвцы решили, что Центробанк перегнул и на год отложили выпуск купюры. Им важен процесс скрепления империи разговорами, а не купюра. Центробанк обиделся и в ноябре 2024 г. предложил на выбор общественности 25 фотографий построек из Поволжья, но Казанский кремль в них не вошёл. В ответ в Татарстане и Чечне заговорили о числе жён, намекая, это достаточное основание, чтобы выйти из состава РФ, если в её конституцию не внесут право на четыре жены.

Обе партии США о праве многожёнцев на выход из РФ пока не высказывались, но тема войны с гейропой ещё до инаугурации Трампа исчезла из рашаСМИ. В Москве понимали, что Трамп после 20 января окончательно загонит РФ в ситуацию, когда войну с Украиной нельзя будет оправдывать гейропой. Особенно после того, как "путин" 2 февраля сказал, европейцы теперь "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". Так что Европу и Украину, виляющих хвостиками, пришлось срочно вычеркнуть из гейропы и забыть это слово. Никто в РФ не рискует посмотреть, что произойдёт, если назвать Трампа геем или бисексуалом.

Одновременно с гейропой из языка великороссов исчезли и агенты СБУ, скупающие граждан РФ для поджогов военкоматов и железных дорог. Вместо них появились некие "иностранные мошенники", принуждающие граждан РФ поджигать военкоматы. Страну происхождения мошенников рашаСМИ не называют, оставляя читателю право выбрать понравившуюся.

Но тут случилось ужасное – Трамп заморозил на три месяца госпомощь демократам по всему миру и начал её ревизию. "Хорошие русские" остались только с деньгами Москвы. Захарова попыталась изобразить радость по этому поводу, мол мы всегда говорили, что демократия живёт на деньги Госдепа, и вот, это подтвердилось. Но выглядела захарова грустной. Это она ещё не знала, что ЕС тоже собирается пойти по пути США.

Странно, но в РФ не наблюдается ликования из-за того, что ненавистные грантоеды остались без грантов. Даже в её провинциальных СМИ. Кремль и вовсе мучаю плохие предчувствия, что заморозка грантов – это смена стратегии и переход от мягкой к твёрдой силе. Возможна эконом-версия распада РФ без участия "хороших русских", так как они пятое колесо в любой телеге. По этой же причине в США решили не тратиться на то, чтобы отслеживать индивидуально российских олигархов, а мочить их скопом. Так проще, дешевле и быстрее. Разбираться с рашистами потом будет не суд в Гааге, а спецтрибунал США. Идея создать его возникла ещё у Байдена, но европейцы отговорили. Трамп может к ней вернуться.

На смену республиканцами стратегии указывает и сообщение NBC News от 7 февраля, что генпрокурор Пэм Бонди распустила группу в ФБР по борьбе с иностранным влиянием и ограничила применение закона о регистрации иностранных агентов.

Генпрокурор объяснила это тем, что предостаточно законов о борьбе со шпионажем и других. В неудобном положении оказались "мечтатели" в Грузии, так как свой закон "Об иноагентах" оправдывали тем, что списали его с версий США и Венгрии, а не РФ. Орбан тоже стал уязвим.

Что касается спецгруппы в ФБР, то её создал Трамп в 2017 г. под расследование о взломе электронной почты Клинтон на выборах в 2016 г. Сейчас её специалистов лишь переведут в другие отделы, тихо уволив тех, кто вызывает сомнения у контрразведки. Слухи, что Трамп сворачивает борьбу с агентурой РФ, более чем преувеличены.

Европейские "собачки" тоже замахали хвостиками и так, что кремлёвцам поплохело.

Посол РФ во Франции был уполномочен 6 февраля заявить РИА-новостям, что если Париж разместит в Украине своих миротворцев, то в Москве это сочтут нападением на РФ. Посол также сознался, что внимательно следит за дискуссией о миротворцах между Францией и Великобританией. Его заявление появилось в день, когда Украина сообщила – французские "Миражи" уже парят в нашем небе. Франция на слова посла отреагировала заморозкой 7 февраля счетов "Русского дома" в Париже, вслед за Азербайджаном.

В этот день уже посол РФ в Великобритании давал интервью телеканалу "россия 24", в котором грозил британцам "соразмерным ответом", если они будут задерживать суда из РФ. Лондон не стал это комментировать, зато Трамп назначил Великобританию старшей в Рамштайне. "Политико" пошла дальше Трампа и 10 февраля поместила статью "Инсайд нового плана по захвату теневого флота россии". Подзаголовок к ней гласил "Европейские страны настаивают на привлечении новых сил, чтобы подавить теневой флот Москвы после серии инцидентов в Балтийском море".

Ситуация на Балтике действительно стала настолько неуютной для Москвы, что она направила 8 февраля бригаду чинить подводный кабель "Ростелекома", соединяющий Ленинградскую и Калининградские области. Якобы он был порван в конце декабря, но месяц это никому не мешало. Кремлёвцы поняли, что это нелепо, когда всем кабеля на Балтике кто-то рвёт, а им нет. Финские пограничники наблюдали: русские чинят кабель или минируют.

За 21 день Трамп основательно всколыхнул не только вашингтонское, но и мировое болото. Даже заставил Пекин поднять пошлины на нефть и газ США, чем создал стимул возить их в Японию и в Корею, чтобы вытеснить оттуда углеводороды из РФ. Трамп не может указывать американцам куда им продавать нефть и газ, но может делать это руками Си Цзиньпина и Трюдо, поднимая пошлину на нефть из Канады.

Зато Маск может иронизировать в "Х" над словами Зеленского британскому телеканалу ITV News 9 февраля, что все украинцы якобы не хотят смены президента до завершения войны. Зеленский назвал выборы российским ИПСО, на что "фашист" Маск хмыкнул – "Разумеется". Трамп, чтобы разобраться на месте хотят или не хотят, отправит в Киев министра финансов Скотта Бессента, о чём написал 11 февраля в "Социальной правде".