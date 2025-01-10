Трамп і Маск звинуватили у пожежах у Лос-Анджелесі... Україну. Хто винен насправді?

Лос-Анджелес палає, горять маєтки знаменитостей (зокрема, в елітному районі, до якого дістався вогонь, мешкають Бен Аффлек, Дженніфер Лав Г'юїтт, Дженніфер Еністон, Том Генкс, Періс Гілтон, Адам Броді, Ентоні Хопкінс, Бредлі Купер, Марк Гемілл/Люк Скайвокер, Майлі Сайрус, Вілл Сміт, Майкл Кіток, Стівен Спілберґ, Джеймі Лі Кьортіс, Леді Ґаґа, Кім Кардашьян-Вест і Каньє найняли приватну команду пожежників, щоб врятувати свій особняк), евакуйовано маєток Камали Гарріс...

Вогонь вирує третю добу, знищено 1300 будинків. Понад 100 тисяч людей отримали наказ про евакуацію. Пожежники скаржаться, що не пораються з вогнем: гідранти пересихають, вітри не дають змоги залучати гелікоптери.

Син Трампа і Маск звинуватили у лісових пожежах у Лос-Анджелесі Україну. У соцмережі X Трамп-молодший заявив, що пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала "багато своїх запасів" Україні, а сьогодні не може приборкати стихію у своїй безпосередній зоні відповідальності. Маск репостнув цей твіт: "Гідранти не наповнювали. Вони скоротили $17 млн з пожежного бюджету. Вони відправили запаси в Україну…".

Сам Трамп публічно звинуватив у стихійному лиху Байдена та місцевого губернатора Ньюсома. "Нехай це послужить і буде символом кричущої некомпетентності та невмілого управління дуету Байдена/Ньюсома. 20 січня повинно настати якомога швидше".

Але є інший бік ситуації. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс (перша жінка-мер ЛА, обрана у грудні 2022 року) дійсно, як зазначив Маск, серйозно скоротила фінансування пожежного департаменту буквально за місяць до цієї пожежі – кошти переспрямували на безхатченків.

Ну і взагалі неполіткоректний момент: Лос-Анджелес звільнив попереднього, фахового шефа пожежного департаменту Ральфа Терразаса ("перший латинос-шеф пожежників") з досвідом у професії у 39 років на вимогу жінок-пожежниць (становлять 3,5% від загального складу у 3300 тих, хто склав присягу; середній показник по Америці 4%) через "неспроможність начальника вирішити проблему поширеної расистської та сексистської культури у відділі".

Йому на заміну у березні 2022 призначили відкриту лесбійку Крістін Кроулі, яка заявила своїми головними цілями на посаді "повністю віддаватися сприянню різноманітної, справедливої та інклюзивної культури у LAFD".

Місцеві мешканці констатують, що під орудою "різноманітної і інклюзивної" шефа Кроулі (яка не подужала відстояти майже $18 млн фінансування для своєї служби) в Лос-Анджелесі не заповнили водосховища, не розчистили чагарники, не забезпечили належні смуги випалювання, не зібрали воду від злив, а спустили її у море. Тобто, до теперішніх величезних стихійних пожеж департамент підійшов з мінімальними ресурсами і підготовкою.

Зрозуміло, зараз до ініціатив Meta і McDonald's зі скасування всіх тих ґендерно-різноманітно-інклюзивних інструкцій останніх років долучиться багато інших структур, у тому числі підрозділів місцевої влади. Кроулі, очевидно, звільнять. І наступного шефа пожежників обиратимуть за іншими, не різноманітно-інклюзивними критеріями. Мер Басс, можливо, досидить ще два роки до кінця терміну, а може й ні. Є шанс, що вона надовго лишиться не тільки першою, але єдиною жінкою-мером ЛА після такого епік-фейлу.

Очевидно, що рано чи пізно це мало статись: держава і суспільство мали зіткнутись зі страшними і дорогими наслідками безпідставної заміни фахових критеріїв відбору посадовців і взагалі працівників іншими критеріями. Безвідносно до змісту тих "інших" критеріїв (вміння носити шпильки, руде волосся чи лисина, стать претендента і його подружжя, любов до яскравих аксесуарів, партійна приналежність абощо).