Топ-9 готелів на півдні Франції: від пляжних бутиків і історичних маєтків до фантастичних курортів на Французькій Рив’єрі

Південь Франції подарує вам найкращий відпочинок цього літа. Тут є все для ідеальної відпустки: ідилічні узбережжя, процвітаючі міста та маленькі барвисті села серед оливкових гаїв і скелястих гір. Ці місця часто називають ігровим майданчиком для багатих, адже розкіш панує на кожному кроці. Від зіркових сцен у Каннах до культового мосту в Авіньйоні, південь Франції має безліч локацій, які варто побачити, а хороші готелі стануть частиною вашого надзвичайного досвіду. Надихайтеся на наступну відпустку з нашим топом найкращих готелів на півдні Франції.

1. Domaine Amourella, Ламбеск, Лазурний берег

Готель складається з кількох люксів і окремих вілл. Джерело: Image Domaineamourella.com Готель складається з кількох люксів і окремих вілл. Джерело: Image Domaineamourella.com

Мальовничі готелі на Французькій Рив’єрі – не рідкість на півдні Франції, а радше визнаний факт. Domaine Amourella у місті Ламбеск, у серці Провансу, – один із таких прекрасних притулків. Він розташований за кілька хвилин від узбережжя та ідеально передає суть перебування в цьому регіоні. Атмосфера спокійна, що відповідає естетиці Лазурного берега. Готель пропонує 4 шикарні люкси в головному будинку, обладнані власними ванними кімнатами, та чотири елегантні лоджі серед буколічного оточення з кухнями, приватними джакузі та садами. Гостям щоранку подають сніданок у форматі шведського столу, після якого можна відпочити біля двох басейнів або вирушити на піші прогулянки стежками поблизу. Головна перевага готелю – його оточення: навколо виноградники та оливкові гаї, тож ви можете повною мірою насолоджуватися сонцем і, можливо, навіть скупатися в природному басейні.

2. Althoff Hotel Villa Belrose, Сен-Тропе

Розкішний стиль життя Сен-Тропе давно відомий у всьому світі, і не дарма. Тут безліч розваг і шикарних локацій, щоб насолоджуватися днями безперервно, а неймовірні краєвиди затоки створюють ідеальне тло. Це також пояснює чудовий вибір готелів у цьому знаменитому місті на півдні Франції. Althoff Hotel Villa Belrose, розташований на пагорбах Французької Рив’єри, пропонує досвід цієї надзвичайно шикарної атмосфери. Готель знаходиться за 5 хвилин їзди від центру міста та приділяє велику увагу розкішним інтер’єрам, вишуканій кухні ресторану Club l’Indochine і щирій гостинності. Гості отримають унікальний досвід завдяки підігріваемому басейну та ресторану біля нього, вишуканому спа-центру та краєвиду на Лазурний берег із терас. Готель має 40 номерів і люксів, кожен із яких ретельно та стильно оформлений. У номерах є елегантні мармурові ванні кімнати та приватні тераси з шезлонгами, звідки відкриваються чудові краєвиди на навколишній сосновий ліс, сад і затоку Сен-Тропе.

3. Hôtel Les Roches Blanches, Кассі

Кассі, що за 20 км на схід від Марселя, поступається йому популярністю, але є не менш прекрасним і тихішим. Місцеві знають його як рибальське село з вуличними ринками по вівторках і п’ятницях. Але значно більш відомим Кассі є завдяки винам, які виробляються в околицях, і прибережним скелям, таким як Каланка де Пор Мію, чиї скелясті береги та гавані належать до місцевих пам’яток. Один із найкращих готелів цього регіону на півдні Франції, Hôtel Les Roches Blanches, відкриває свої двері до цих феноменальних краєвидів. Але крім них, є й інші причини зупинитися тут. Готель розміщений у приголомшливому старовинному маєтку, який ніби створений для романтичних вікендів. Номери поєднують розкіш, комфорт і елегантність, із просторими приватними терасами, що мають вигляд на мис Канай і Середземне море. Готель пропонує 4 різні ресторани, ландшафтний басейн із видом на узбережжя та розкішний Sisley Spa із 4 процедурними кабінетами, хамамом і зоною релаксації.

4. Hotel de La Plage, Біарріц

Шукаєте ідеально розташований оазис спокою в Біарріці? Зупиніться в пляжному готелі прямо на набережній у центрі міста. У 2002 році Hôtel de La Plage завершив реконструкцію та перетворився на модний сучасний бутик-готель, не втративши своєї легендарної ідентичності. Готель має 20 номерів, деякі з яких мають вигляд на знаменитий пляж Port Vieux, створюючи враження, що ви прокидаєтеся вже на узбережжі. Починайте ранок із персоналізованого сніданку або беріть його на пікнік на піску, а потім насолоджуйтесь сонцем і хвилями. Увечері завітайте на дах готелю, який оживає завдяки вишуканим коктейлям і тапас, пропонуючи відвідувачам краєвиди на неперевершені заходи сонця та одну з найгарніших панорам Біарріца. Hôtel de La Plage – серед найкращих готелів для любителів серфінгу на півдні Франції. Естетика бутик-готелю простежується всюди, створюючи інтер’єри, гідні Instagram. Номери оформлені в пастельних і світлих тонах, з еклектичним декором, і оснащені приватними ванними кімнатами, кавомашинами еспресо та телевізорами. Деякі також мають приватні балкони або патіо.

5. Hôtel and Spa Les Mouettes, Аржеле-сюр-Мер

Басейн, джакузі, сніданки та прекрасні краєвиди на море приваблюють відпочивальників до Les Mouettes. Джерело: Image Hotel-lesmouettes.com Басейн, джакузі, сніданки та прекрасні краєвиди на море приваблюють відпочивальників до Les Mouettes. Джерело: Image Hotel-lesmouettes.com

Одна з найкращих екологічних пропозицій на півдні Франції для шанувальників еко-готелів – Hôtel and Spa Les Mouettes на Вермільйоновому узбережжі. Готель віддає перевагу продуктам місцевого виробництва, використовує екологічно чисті мийні засоби, наймає місцевий персонал і застосовує енергозберігаючі технології для освітлення та кондиціонування. Це чудовий варіант для недорогого вікенду з мальовничими подорожами. За 20 хвилин пішої прогулянки мальовничою прибережною стежкою ви дістанетеся до бухт Портеус і прекрасного пляжу Le Racoux. Чарівне село Ле-Раку та пляжі Аржеле-сюр-Мер – за 5 хвилин їзди, а прекрасне село Колліур – за пару кілометрів. Готель пропонує широкий вибір номерів, люксів і студій із видом на сад, басейн або море. До зручностей гостей належать спа-центр із джакузі, гідромасажними душами, масажними кабінетами, процедурними кімнатами та зоною відпочинку. Басейн на території підігрівається, а відкрите джакузі пропонує чудові краєвиди на Середземне море. Ресторану немає, але є сніданок у форматі шведського столу, бар і закуски протягом дня, а також кілька хороших ресторанів у пішій доступності.

6. Five Seas Hotel, Канни

За кілька кроків від Круазетт розташований один із найприголомшливіших готелів на півдні Франції, створений у будівлі колишнього поштового відділення. Дизайн готелю присвячений темі подорожей, а його номери, лобі, спа-центр і ресторан демонструють мистецтво в усіх його проявах. Це робить спільні зони схожими на вишукану художню галерею. Приголомшливі пляжі знаходяться за кілька кроків від готелю, тож до переліку переваг розкоші додається чудове розташування. Від м’яких халатів і капців до меблів на замовлення, 45 номерів і люксів оформлені та оснащені за п’ятизірковим стандартом. Щоранку подається безкоштовний континентальний сніданок, але справжньою перлиною готелю є приголомшливий ресторан на даху Le Roof – Le Restaurant Panoramique, який пропонує оригінальне гурманське меню з акцентом на місцеві продукти. Також на даху розташований Le Roof Lounge Bar, натхненний тропічними лісами, який збирає модну публіку Канн у пошуках найкращих краєвидів і унікальних коктейлів.

7. Hotel De Cambis, Авіньйон

Розташований у старовинній будівлі з величним фасадом, захищеним мурами Авіньйона, готель є ідеальним місцем для дослідження Папського міста. Цей чотиризірковий готель розташований у самому серці міста та готовий поділитися своєю історією з гостями. Авіньйон також сумнозвісний своїм мостом, і це місце на півдні Франції є одним із найвідвідуваніших, тож чудові готелі, як-от De Cambis, допоможуть вам залишатися в центрі подій. Потрапивши сюди, ви поринете в мистецьку концепцію, присвячену кольорам, ароматам і смакам вина, прямо з порога: за стійкою реєстрації ховається барвистий винний бар. Готель пропонує номери та люкси різних типів і стилів, але всі вони об’єднані спільною концепцією. Декор виконаний у винних тонах із використанням благородних матеріалів, таких як дуб, меблів на замовлення, м’яких тканин і освітлення від італійських дизайнерів. Якщо ви любите ситний сніданок, почніть день зі шведського столу перед тим, як вирушити на цілий день прогулянок і досліджень.

8. Arome Hotel, Ніцца

Чарівний тризірковий Arome Hotel розташований у серці Ніцци, тож тут ви знайдете розміщення з виразним відтінком розкоші, традиційним для першокласних готелів на півдні Франції. Розташований у старовинній будівлі 1900 року, він являє собою унікальне поєднання неоіндустріального стилю, сучасних технологій і поваги до традицій та історії. Arome має 11 відремонтованих номерів різних класів, від одномісних спалень до молодших люксів. Кожен оснащений ванною кімнатою з глибокою ванною або душем, міні-баром, кавоваркою, машиною для приготування шоколаду та іншими зручностями, необхідними для комфортного перебування. Кава, шоколад і чай поповнюються щодня в номері, а вранці гостям пропонують класичний французький сніданок, що включає каву та круасани з пекарні готелю. Гості можуть продовжити смачний початок дня прогулянкою до найближчих пам’яток. Наприклад, музей Вілли Массена знаходиться за 300 метрів від готелю.

9. Grand Hôtel Thalasso and Spa, Сен-Жан-де-Люз

Готель порадує вас найкращими умовами для відпочинку на узбережжі Басків. Джерело: Image Luzgrandhotel.fr Готель порадує вас найкращими умовами для відпочинку на узбережжі Басків. Джерело: Image Luzgrandhotel.fr

Один із найкращих готелів на півдні Франції серед метушні Сен-Жан-де-Люз готовий запропонувати гостям усе необхідне для невимушеної та розслаблюючої відпустки в серці міста. Чарівний морський курорт порадує їх приголомшливими краєвидами на узбережжя Басків, атмосферою щирої гостинності та чудовим набором зручностей на території, від критого басейну з морською водою та сауни у велнес-центрі до ресторану та бару, рекомендованих путівниками. Grand Hôtel зберігає вірність своїй ідентичності в деяких старомодних елементах: величні дерев’яні сходи, кесонні стелі або мармурові кабюшони. Водночас його номери наповнені світлом і сучасною елегантністю, а деякі мають чудові краєвиди на океан. Номери оснащені зручними ліжками з вибором антиалергенних подушок і ковдр, шикарною постільною білизною Epeda, ванними кімнатами з душовими кабінами, махровими халатами, міні-барами та привітальним набором напоїв.