Топ-8 найкращих готелів у Лондоні для обмеженого бюджету: від скромних хостелів і компактних номерів до розкішних спалень у історичних маєтках

Лондон, одне з найпопулярніших міст серед мандрівників з усього світу, може бути дуже дорогим, якщо не бути обережним із витратами. Зі смачною їжею на кожному кроці, численними пам’ятками, розкиданими по всьому місту, та захоплюючими розвагами, можна значно полегшити гаманець. Проте в Лондоні є чудові варіанти, де можна переночувати за невеликі гроші. Їх можна знайти як у незалежних готелях, так і в готелях світових мереж, багато з яких мають статус 4 або навіть 5 зірок. Знайти номер за менш ніж £100 за ніч у вишуканому готелі цілком можливо. Краще витратити заощаджені кошти на розваги та відвідування цікавих місць, щоб привезти з Лондона якомога більше яскравих вражень. Цей список бюджетних готелів Лондона допоможе вам знайти тимчасове житло для вашої подорожі.

1. The Corner London City

Цей затишний готель в Іст-Енді пропонує понад 170 модульних номерів у стилі шеббі-шик. Він розташований у серці жвавого району, оточеного найкращими ресторанами, бутиками, нічними клубами та художніми галереями, що ідеально підходить для мандрівників, які досліджують місто та його мешканців. The Corner London City називає себе найекологічнішим серед готелів Лондона, застосовуючи різноманітні ініціативи для зменшення споживання води, електроенергії та викидів CO2.

Після виснажливого дня прогулянок Лондоном гості повертаються до комфортного номера з ліжком супер-кінг із органічним гіпоалергенним матрацом і власною ванною кімнатою з тропічним душем і дзеркалом, що не запотіває. Усі номери персоналізовані з меблями ручної роботи, місцевими аксесуарами та сантехнікою. У номерах є 32-дюймовий телевізор, регульоване освітлення, сейф і органічні туалетно-косметичні засоби. Безкоштовний Wi-Fi доступний всюди. Номери різних категорій можуть розмістити 2-3 дорослих або сім’ю з дітьми.

У готелі є невимушений бар і кухня, де можна пообідати, повечеряти або поспілкуватися за напоями. У вартість входить континентальний сніданок із закусками. Також можна заощадити на проживанні завдяки пакетним пропозиціям готелю, наприклад, отримавши 20% знижки за перебування на кілька днів. Є пропозиції для мандрівників із домашніми тваринами, включно з ліжком, мискою, вітальними ласощами для собак і знижкою на послуги сусіднього салону для тварин. Готель орієнтований не лише на індивідуальних мандрівників, а й на сім’ї з дітьми. У ресторані є зона "тільки для дітей", де вони можуть гратися та дивитися фільми, поки батьки відпочивають. До речі, домашніх тварин також можна брати з собою.

Адреса: 42 Adler St, Whitechapel, London E1 1EE

2. Church Street Hotel

Загальна атмосфера відчувається всюди – від номерів до бару та ресторану. Джерело: Image churchstreethotel.com Загальна атмосфера відчувається всюди – від номерів до бару та ресторану. Джерело: Image churchstreethotel.com

У серці Кембервелла розташований сімейний готель у мексиканському стилі Church Street Hotel, який варто відвідати, якщо ви шукаєте незвичайне "тематичне" місце для недорогого проживання в Лондоні з веселим дизайном і смачною їжею. Це один із найіндивідуальніших бутік-готелів Лондона, що пропонує чарівне та навіть дещо кітчеве місце для відпочинку. Готель складається з трьох таунхаусів і черпає натхнення з Америки та колоніального стилю, підкреслюючи це безліччю деталей: мексиканською плиткою ручної роботи, принтами та скульптурами, ліжками з кованого заліза, стильними меблями та антикваріатом. Номери прикрашені великою кількістю дерева та кольоровою мінеральною глазур’ю, що нагадує мексиканське казино. Традиційне мистецтво поєднується з сучасними зручностями, такими як розкішна постільна білизна, бавовняні рушники вагою 650 г, преміальні туалетно-косметичні засоби, LED-телевізори та високошвидкісний Wi-Fi. Еклектичні номери розроблені майстром Жозе Райдо з використанням яскравих кольорів, що відповідають мексиканським заходам сонця.

Найкращі бюджетні готелі Лондона часто є домом для цікавих пабів і ресторанів. Наприклад, Church Street Lounge – це затишний лаундж у стилі старої Гавани, де гості можуть посидіти з безкоштовною чашкою кави або чаю, милуючись високими стелями, дерев’яними панелями та дубовими віконницями. Або приготувати напої – бар чесності пропонує чудовий вибір віскі, текіли, рому, вина та пива. Вранці тут подають континентальний сніданок. Також є ресторан у іспанському стилі Angels & Gypsies із креативним сезонним меню та бар Communion Bar у підвалі, прикрашений красивими вітражами ручної роботи.

Адреса: 29-33 Camberwell Church St, London SE5 8TR

3. Motel One London-Tower Hill

У серці фінансового району Лондона розташований один із найрозкішніших готелів для обмеженого бюджету. Мережа Motel One керує понад 6 десятками готелів у різних європейських містах. Лондонське укриття заховане за скляним фасадом бару-ресторану One Lounge: стійка реєстрації розташована в його задній частині. Це один із найкращих варіантів розміщення в центрі з розумними цінами на номери, запропонованими зручностями та вигідним розташуванням. Лондонський Тауер недалеко від готелю, а за кілька хвилин можна дійти до Тауерського мосту та вирушити вздовж Темзи до туристичного центру міста. Станція метро Tower Hill знаходиться за 500 метрів від готелю, забезпечуючи доступ до будь-якої точки міста.

Motel One London-Tower Hill має 291 номер різних класів і конфігурацій із одним двоспальним або двома односпальними ліжками та пружинними матрацами розміру queen. Номери оснащені безкоштовним Wi-Fi, телевізором, кондиціонером, приладдям для приготування чаю та кави, а також ванними кімнатами з душем. Номери на верхніх поверхах доповнені чудовими видами на місто. Номери невеликі – близько 16 квадратних метрів і можуть розмістити 1 або 2 гостей. З огляду на ціну одномісного номера від £120, це чудовий приклад недорогих готелів Лондона для індивідуальних мандрівників.

Цілодобово гості готелю можуть відвідувати One Lounge, декор якого відсилає до сусіднього Тауера. Це чудове місце для відпочинку, роботи чи спілкування. Сидячи за лицарським столом на справжніх шкіряних диванах, можна насолоджуватися корисним органічним сніданком або тостами та закусками протягом дня, а ввечері розслабитися, переглядаючи обширне меню бару. Домашні тварини допускаються в готель за умови попереднього повідомлення під час бронювання.

Адреса: 24-26 Minories, London EC3N 1BQ

4. The Judd Hotel

Класичне розташування традиційного стилю розміщення пропонує The Judd Hotel, розташований у двох таунхаусах у георгіанському стилі, побудованих у формі півмісяця. Частина готелю знаходиться в будівлі навпроти. Він має чудове транспортне розташування за кілька хвилин від станцій метро та залізничного вокзалу. На громадському транспорті можна дістатися до Оксфорд-стріт за 10 хвилин, а Ріджентс-парк і Вест-Енд із його численними ресторанами, магазинами та театрами доступні за 20 хвилин пішки.

Готель пропонує 56 сучасних, стильних і затишних номерів за вигідною ціною. Доступні як одномісні спальні, так і сімейні номери для кількох дорослих і дітей. Усі вони мають власні ванні кімнати, кондиціонер, сейф для ноутбука, телевізор, безкоштовний Wi-Fi і приладдя для приготування чаю та кави. Вікна виходять на сади Картрайта та тенісні корти, які також доступні для використання гостями готелю. Гарячий сніданок у форматі шведського столу включено у вартість. Одномісний номер можна забронювати від £90. Завдяки центральному розташуванню в Лондоні цей готель є хорошим варіантом для недорогого проживання для мандрівників, які планують досліджувати історичні пам’ятки, музеї, театри, магазини та ресторани міста.

Адреса: 46-48 Cartwright Gardens, London WC1H 9EL

5. The Luxury Inn

Гостьовий будинок складається з кількох чарівних спалень. Джерело: Image Theluxuryinn.com Гостьовий будинок складається з кількох чарівних спалень. Джерело: Image Theluxuryinn.com

Хороше бюджетне житло в Лондоні також варто шукати серед готелів типу "ліжко та сніданок". Наприклад, один із них, The Luxury Inn, розташований у центрі жвавого Далстона та пропонує сучасні зручності та меблі з історичним шармом. Приміщення старої друкарні перетворено на стильний сімейний міні-готель, але унікальні деталі дизайну зберігають відсилання до промислового минулого району.

Це сучасний гостьовий будинок, який складається з лаунджа в стилі лофт і чотирьох номерів із елегантним стриманим декором. На першому поверсі розташований один номер, їдальня та кухня, де подають сніданок самообслуговування. Кухня доступна цілодобово та оснащена холодильником, мікрохвильовою піччю та духовкою для приготування їжі, а також необхідним запасом продуктів для сніданку, кави, чаю та соків. Ще три спальні розташовані на другому поверсі. Кожен номер має власну ванну кімнату. Номери просторі завдяки високим стелям і мансардним вікнам. Вони оснащені кавоваркою Nespresso, телевізорами з плоским екраном із доступом до Netflix і безкоштовним Wi-Fi. Деякі номери мають патіо. Якщо ви відвідуєте Лондон у відрядженні, забронюйте номер із невеликою робочою зоною. На патіо готелю є красивий пишний сад для відпочинку гостей на свіжому повітрі.

Готель розташований за 15 хвилин їзди від ринку Боро та Букінгемського палацу, тоді як модні ресторани та кафе Далстона знаходяться за кілька кроків. Поруч є станція метро, а залізнична станція London Dalston Junction – за 10 хвилин пішки. Готель дозволяє розміщення з домашніми тваринами за додаткову плату. Двомісний номер із патіо та садом зі сніданком можна забронювати від £90.

Адреса: 156 Tottenham Rd, London N1 4DY

6. Stylotel

За вікторіанським фасадом XIX століття ховається один із найунікальніших і незвичайних готелів Лондона для обмеженого бюджету, відомий своїм футуристичним дизайном. Блискучі скляні поверхні, алюмінієві панелі, квадратні шкіряні крісла в зоні рецепції та стильне освітлення роблять його схожим на космічний корабель або підводний човен.

Готель розташований за 100 метрів від станції Паддінгтон і поділений на дві частини, одна з яких знаходиться над чудовим пабом Sussex Arms Bar. Нещодавно його відремонтували, і тепер це один із найоригінальніших барів Лондона завдяки декору в авіаційній тематиці. Гості можуть сидіти на оригінальних кріслах Concorde та обирати з величезного списку напоїв, включно з елями, місцевими та імпортними лагерами, винами та міцними напоями, милуючись оригінальною стелею XIX століття та стильними елементами декору.

У Stylotel немає нудних типових номерів: усі вони унікальні, сучасні та доступні, що робить його одним із найкращих готелів Лондона для обмеженого бюджету. Є 11 конфігурацій спалень, що дозволяє кожному гостю знайти простір, який відповідає його потребам. Усі номери оснащені кондиціонером, безкоштовним високошвидкісним Wi-Fi і мають доступ до ліфта. Стандартні номери невеликі, обладнані ванними кімнатами з душем, телевізорами, дзеркалами в повний зріст і розкішними меблями. Люкси мають міні-кухню та диван-ліжко, що ідеально підходить для мандрівників, які залишаються на тривалий час. У вартість входить щедрий сніданок у форматі шведського столу, який подають у їдальні.

Стійка реєстрації працює цілодобово, доступні послуги консьєржа, включно з екскурсіями, турами, квитками на вистави тощо. Поруч із рецепцією є стильний лаундж, який можна використовувати для роботи, спілкування, перегляду телевізора з друзями або просто посидіти з безкоштовною чашкою кави та закусками під ніжну музику.

Адреса: 160-162 Sussex Gardens, London W2 1UD

7. The Z Hotel Soho

Ще один із найкращих готелів Лондона для обмеженого бюджету розташований у районі Сохо, оточений незліченною кількістю ресторанів, пабів, магазинів і барів. Це один із найкращих варіантів розміщення прямо в центрі, а не за 10 хвилин їзди автобусом. Тризірковий готель розташований між книгарнями та театрами Чарінг-Крос-роуд і Кембридж-Серкус, а сніданкова зала та бар виходять на жваву Олд-Комптон-стріт. Станції метро Tottenham Court і Leicester Square знаходяться приблизно за 5 хвилин пішки.

Готель складається з 12 переобладнаних таунхаусів у георгіанському стилі з приємним внутрішнім двориком і напіввідкритими коридорами. Для гостей підготовлено 85 стильних одномісних і двомісних номерів із усім необхідним для тимчасового проживання. Також є сімейні номери з двоярусними ліжками для розміщення 4 осіб. Центральне місце в номері займає велике ліжко з красивою постільною білизною, матрацом і органічними вовняними ковдрами. Є невеликий письмовий стіл, безкоштовний Wi-Fi, душова кімната, телевізор, безкоштовні туалетно-косметичні засоби та все необхідне для приготування чаю та кави в номері. Однак номери невеликі, з компактним сховищем під ліжком, а деякі не мають вікон, що зовсім не рідкість для найбюджетніших готелів Лондона. Проте ціна від £80 і чудове розташування виправдовують співвідношення ціни та якості, тому ці номери особливо популярні серед туристів, які подорожують налегке.

Сніданок подають у The Z Cafe, де щодня сервірують континентальний сніданок із фруктовими салатами, круасанами, беконом, пластівцями та випічкою. Протягом дня можна перекусити салатами, гарячими закусками та сендвічами. У теплі місяці столи накривають на патіо, де також можна насолоджуватися ще однією перевагою перебування – безкоштовними вечірніми сесіями з вином і сиром.

Адреса: 17 Moor St, London W1D 5AP

8. Green Rooms

Цей готель пропонує приватні номери та дуже бюджетні гуртожитки. Джерело: Image Greenrooms.london Цей готель пропонує приватні номери та дуже бюджетні гуртожитки. Джерело: Image Greenrooms.london

Цей готель розташований трохи осторонь, але достатньо близько до центру міста. Напроти Green Rooms знаходиться станція метро Wood Green, а за 12 хвилин – Кінгс-Крос. До центрального Лондона можна дістатися по лінії Пікаділлі за 20 хвилин.

Цей мистецький готель є водночас соціальним підприємством і пропонує доступне розміщення в креативному середовищі. Ресторан, бар і кілька просторів для заходів також є частиною готелю. У готелі є колекція номерів різних категорій. Стандартні номери мають велике ліжко, прості та стильні меблі та оригінальну дерев’яну підлогу, тоді як ванна кімната є спільною та розташована на поверсі. Кутові номери трохи просторіші та мають одне ліжко кінг-сайз або два односпальні ліжка. Люкси схожі за розміром і виглядом на кутові номери, але мають власну ванну кімнату. Найрозкішніше розміщення доступне в студійних люксах на цокольному поверсі. Вони розраховані на 4 гостей і чудово підходять для тривалого перебування. Тут є двоспальні ліжка, міні-кухня, робоча зона та ванна кімната.

Ще один варіант недорогих готелів Лондона – гуртожитки. У Green Rooms вони розташовані на першому поверсі за лобі. Це, по суті, два "гуртожитки" або хостели (один на 12 ліжок, інший на 14), які підходять для розміщення великих компаній або мандрівників, які шукають спілкування та нових знайомств. Вони оснащені спільними жіночими та чоловічими ванними кімнатами, а кожен гість також отримує власну шафку для особистих речей.

Готель часто проводить заходи на вихідних, від занять йогою до художніх виставок і музичних вечорів, тому мандрівники, які очікують нових вражень, цікавих досвідів і мистецької атмосфери, обов’язково додадуть його до списку готелів Лондона, які варто відвідати з обмеженим бюджетом. Місце на двоярусному ліжку в загальних номерах коштує близько £35, тоді як розміщення для одного гостя в приватному номері починається трохи більше ніж від £100.

Адреса: 13-27 Station Rd, Wood Green, London N22 6UW