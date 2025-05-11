Топ 7 готелів у В'єтнамі для нового комфортного досвіду та чудового відпочинку

Природа і культура В’єтнаму ще недавно були недооцінені, тож його найкращі місця для проживання лише зараз відкриваються або стають популярними. Стрімко наздоганяючи Таїланд та Індонезію, країна прагне представити свої традиції, поєднуючи їх із європейським комфортом та сучасними пристроями і послугами. Виразна культура проявляється в розкішних інтер’єрах, розвагах і активностях, що пропонуються, і, звісно, у кулінарній сцені, де в меню акцентується в’єтнамська кухня. Але це зовсім не означає, що у вас не буде вибору.

Архітектура В’єтнаму досить масштабна і складається з великих деталей, навіть у інтер’єрах, краєвиди фантастичні та ідеалістичні, а комфорт досить прогресивний. Переконайтеся самі, ознайомившись із 7 варіантами найкращих готелів у В’єтнамі. Ви знайдете місце для проживання у В’єтнамі як посеред міської метушні, так і біля води, а деякі притулки просто котяться до Південно-Китайського моря.

1. Azerai Can Tho

Втеча від метушні великих міст у Azerai Can Tho Втеча від метушні великих міст у Azerai Can Tho

Розташування: Острів Кон Чонг, поблизу Кантхо

Втекти в тихий рай на острові та дістатися до великого міста за 5 хвилин – непросте завдання, але ми вирішили його для вас. Один із найкращих готелів В’єтнаму, Azerai Can Tho, є відокремленим притулком для тих, хто любить відпочивати подалі від натовпу, але залишатися близько до світу.

Його східно-ідеалістичні вілли різного рівня комфорту дозволяють мати багато власного простору для відпочинку, а різноманітність ландшафтних локацій дасть змогу обрати краєвид за скляною стіною. Розташований у дельті Меконгу, готель має річкову дорогу та оази з численними лотосами. Територія також обладнана вертолітним майданчиком і численними брукованими доріжками для подорожей на велосипеді.

60 номерів, розкиданих по території, мають невеликі мебльовані тераси та скляні стіни. Ви можете обрати картину за вікном – від квітучого саду до гладі річки. Мінімалізм в інтер’єрі виглядає досить розкішно завдяки незвичним для європейців плануванням, високоякісним матеріалам в оздобленні та меблях і окремим деталям, які підкреслюють культуру та традиції В’єтнаму. Головна гастрономічна сцена розташована на терасах біля озера, наповненого лотосами. У меню акцентовано страви на основі улову з річки. Для любителів гострого суп із риби кань чуа стане насолодою, тоді як рисова локшина в кокосовому соусі здивує незвичайними, але приємними смаковими поєднаннями.

Незвичайні заняття у В’єтнамі починаються з відвідування нічного ринку, який зручно розташований у пішій доступності від готелю. Ви також можете відвідати плавучий ринок Кай Ранг, вирушити в експедицію до втраченого королівства або залишитися в готелі для романтичної вечері під похилим баньяном у світлі свічок. Місце для романтичної вечері також можна обрати біля річки, на річці або навіть біля басейну однієї з вілл, щоб усамітнитися від сторонніх очей.

Є цікава активність, яку точно не варто пропустити, перебуваючи в такому чудовому місці для зупинки у В’єтнамі. Стрибайте на палубу корабля Azerai перед заходом сонця для незабутнього досвіду з яскравими кольорами та фотографією для Instagram. Спа пропонує різноманітні східні ритуали, щоб зберегти вашу молодість, відкрити всі чакри та наповнити тіло здоровою енергією.

Azerai Can Tho Hotel – найкращий початок для відкриття В’єтнаму.

2. Amanoi Hotel

Спокійна краса поєднання комфорту та мальовничої природи в Amanoi. Джерело: https://www.aman.com/ Спокійна краса поєднання комфорту та мальовничої природи в Amanoi. Джерело: https://www.aman.com/

Розташування: Затока Вінь Хі

Драматичні ландшафти, огорнуті в’єтнамською гармонією та дзеном. Amanoi – найкраще місце для зупинки у В’єтнамі, якщо ви любите милуватися світанками та заходами сонця, приватністю та тишею, лаконічним комфортом і лаундж-зонами в найбільш ландшафтних місцях. Територія оточена національним парком, де можна відкрити для себе тваринний і рослинний світ В’єтнаму.

Прямокутні вілли з приватними басейнами, терасами та різними рівнями комфорту розташовані на 100 гектарах зеленої території. Вілли піднімаються, ніби сходами, тож у вас буде можливість обрати краєвид за вікном. Ви можете зупинитися не лише у віллах, а й у резиденціях, де краса та рівень комфорту досягають свого піку. Величезні ландшафтні басейни стануть частиною вашого горизонту, а п’ять спалень дадуть відчуття простору, що дарує свободу. Засмагайте у власному приватному солярії та використовуйте особистий бар, не покидаючи притулку. Ваше перебування в чудовому готелі В’єтнаму означатиме щоденні сніданки в головному ресторані Amanoi, різноманітні оздоровчі заняття та процедури, післяобідній чай на висоті, численні активності для дітей, доступ до фітнес-центру, зони для пілатесу та тенісного корту, а також будь-яке немоторизоване обладнання для водних видів спорту.

Готель Amanoi стане вашою здійсненою ідеалістичною мрією, до якої захочете повернутися.

3. Regent Phu Quoc

Фантастична мрія, що стала реальністю, на острові Фукуок. Джерело: https://phuquoc.regenthotels.com/ Фантастична мрія, що стала реальністю, на острові Фукуок. Джерело: https://phuquoc.regenthotels.com/

Розташування: Фукуок

Розкішний курорт В’єтнаму цього разу представлений брендом Regent. Його величезні інвестиції пішли на 126 вілл, розташованих серед густої зеленої природи, ділянок із густими плантаціями лотосів і ландшафтним пляжем за кілька хвилин ходьби. Поєднання кремових, рожевих і блакитних відтінків перетворює простори на стилізовані кімнати, де кожен об’єкт має своє місце та призначення. Низькі кавові столики, м’які дивани та крісла, зони релаксу біля басейнів і зелень замість стін створюють гармонійну, спокійну атмосферу раю, де ніщо не може потурбувати чи відволікти від насолоди.

Є лише один спосіб досягти вершини насолоди – стати членом клубу та отримати привілеї, які зроблять вас щасливими та усміхненими протягом усієї відпустки.

Шість гастрономічних сцен курорту можуть як познайомити вас із місцевою культурою, так і дати шматочок дому, з яким не хочеться розлучатися навіть на відпочинку. Обов’язково відвідайте Ocean Club. Заклад із розслабленою атмосферою подарує вам вечерю на заході сонця, обід із мерехтінням води від сонячних променів за вікном і найкращу атмосферу для сніданку. Середземноморська кухня, чудовий список напоїв і крафтове пиво зроблять цю локацію однією з ваших улюблених для відвідування. Комплекс спа- та фітнес-занять наповнить вашу відпустку релаксацією та всілякими гармонізуючими ритуалами, щоб ви точно поринули в атмосферу одного з найрозкішніших готелів В’єтнаму, Regent Phu Quoc.

4. Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort

Кілька поверхів комфорту та панорамних краєвидів на півострові Сон Тра. Джерело: https://www.danang.intercontinental.com/ Кілька поверхів комфорту та панорамних краєвидів на півострові Сон Тра. Джерело: https://www.danang.intercontinental.com/

Розташування: Півострів Сон Тра

Понад 10 років готель радує туристів у В’єтнамі можливістю зануритися в культуру та відчути найкращі зручності, не залишаючи локацію. Близьке розташування аеропорту Дананг зробило цю зупинку у В’єтнамі популярною та привабливою. Півострів створює просто приголомшливі природні картини, де море щодня по-різному зливається із зеленими величними пірсами та кольорами неба, що змінюються кілька разів на день. Номери та люкси більш ніж розкішні, їхній східноазійський настрій виражений, а меблі мають преміум-статус. У декорі та плануванні є щось магічне, що нагадує палац у Багдаді, а ландшафтні тераси стають вдалим доповненням до будь-якої вашої діяльності. Колекція вілл і пентхаусів дозволяє підвищити рівень комфорту до приватних басейнів, включно з басейнами на даху, білих ліжок із балдахінами, повністю обладнаних кухонь і неймовірних краєвидів на 180 градусів. Вілла Spa Laguna подарує вам приватну масажну кімнату, парову лазню, джакузі на відкритому повітрі та сауну.

Ресторани та бари готові до будь-якого настрою та значущих моментів. Citron Terrace стане місцем для зустрічі найкращих в’єтнамських заходів сонця на висоті у відкритому просторі. А заклад Barefoot запропонує різноманітні барбекю, гриль, морепродукти та дрес-код, де краватка-метелик може бути надіта лише поверх плавок. Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort може бути найкращим рішенням для сімейного відпочинку, адже тут достатньо захоплюючих активностей для всіх. Дослідження дикої природи В’єтнаму може бути трохи хвилюючим, але за допомогою професійних гідів залишить лише приємні спогади. Екскурсії за межі курорту до міст, де ви відчуєте всі барви В’єтнаму, організовані та зручні, дозволяючи комфортно та безпечно розширити ваші горизонти.

Курорт Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort у В’єтнамі може бути найкращим рішенням для сімейного відпочинку, адже тут достатньо захоплюючих активностей для всіх. Дослідження дикої природи В’єтнаму може бути трохи хвилюючим, але за допомогою професійних гідів воно залишить лише приємні спогади. Екскурсії за межі курорту до міст, де ви відчуєте всі барви В’єтнаму, організовані та зручні, дозволяючи комфортно та безпечно розширити ваші горизонти.

5. Capella Hotel

Мелодія вашої ідилічної відпустки у В'єтнамі. Джерело: https://capellahotels.com/ Мелодія вашої ідилічної відпустки у В'єтнамі. Джерело: https://capellahotels.com/

Розташування: Ханой

Якщо ваша мета – побачити сучасне місто В’єтнаму, ви не знайдете кращого місця для зупинки. Близькість оперного театру Ханоя стала вирішальною рисою в архітектурі та стилі розкішного притулку, де дизайнер Білл Бенслі ставив високі цілі та досяг їх. Темою інтер’єрів готелю стали співаки, театральні артисти, папараці та інші знаменитості мистецької сцени. Входячи до лобі, ви починаєте почуватися знаменитістю. Антураж і дружелюбне ставлення дозволяють відчути початок відпустки прямо від входу.

Люкси готелю оформлені індивідуально, що дозволяє обрати саме те місце, яке ви уявляли у своїх найсміливіших фантазіях. Єдине, що об’єднує ексклюзивність 47 номерів, – незмінні азійські мотиви в нічниках чи малюнках і приголомшливий комфорт. Деякі номери обладнані балконами, що дають краєвид, який захочеться розглядати детально.

У найкращих традиціях в’єтнамської культури ресторан готелю подарує вам не лише смакові відчуття, а й звуки традиційної музики, що робить трапезу повноцінною та здоровою. У В’єтнамі вірять, що важливо не лише те, що ми їмо, а й як ми їмо. Тому їдальня стане для вас окремим барвистим театральним дійством, де всі сцени смачної п’єси будуть зібрані воєдино. Візьміть із собою червону помаду, адже вам захочеться відповідати вишуканому антуражу багряних куліс.

Яскравість і видовищність розкішного готелю Capella у В’єтнамі змусить і вас сяяти на сцені модного азійського театру готелю.

6. Zannier Bãi San Hô Hotel

Найкращі світанки та заходи сонця у В'єтнамі. Джерело: https://www.zannierhotels.com/ Найкращі світанки та заходи сонця у В'єтнамі. Джерело: https://www.zannierhotels.com/

Розташування: Провінція Фу Єн

Є люди, які вміють вчасно помітити приховану перлину та дати їй життя, про яке багато хто може лише мріяти. Впевнено утримуючи позицію на п’єдесталі найкращих притулків В’єтнаму, Zannier Bãi San Hô Hotel стоїть нарівні навіть із сусідніми гігантами. Арно Заньє, власник бренду готелю, відкрив таке місце в провінції Фу Єн після того, як визнав його особливу кришталево чисту красу. Розкинувшись на 240 акрах, готель зумів зберегти атмосферу еко-села, яке, попри всю свою розкіш, залишається таким же простим і привабливим, як природа навколо, але це лише на перший погляд. Заглянувши всередину, ніби в душу, ви будете вражені кожною пелюсткою, що розкривається, яка, подібно до квітки лотоса, дасть вам не лише зовнішній, а й внутрішній сенс. У країні, яка приділяє пріоритет турботі про розум і тіло, Zannier Bãi San Hô Hotel став одним із своїх.

Його послуги створені, щоб збагатити ваш внутрішній світ і піклуватися про ваше тіло з трепетом. Усе, від вашого ліжка до спа-процедур, буде унікальним досвідом, з якого ви ніколи не захочете вийти.

Стилізовані номери, подібно до малюнків Ван Гога, виконані в затінених тонах, де один колір переходить у море відтінків самого себе, звідки виникають меблі та декор. Вілли на пляжі з басейнами зливаються з морем і небом, вимальовуючи сивіючі пагорби на горизонті. Така краса надихає та піднімає настрій, роблячи вашу відпустку у В’єтнамі блаженною мрією. Ті, хто спробує один із найкращих готелів В’єтнаму, Zannier Bãi San Hô Hotel,, приречені повернутися.

7. Anam Mui Ne

Ваш розкішний куточок для проживання у В'єтнамі. Джерело: https://www.theanam.com/ Ваш розкішний куточок для проживання у В'єтнамі. Джерело: https://www.theanam.com/

Розташування: Муйне

Успіх закріплено брендом Anam, який продовжує це доводити. Ще один форпост компанії з’явився серед густо зростаючих пальм і швидко здобув популярність, ставши розкішним місцем для зупинки у В’єтнамі.

З варіантами розміщення від делюкс-номерів до президентських люксів ви можете обрати ступінь вашого бажання бути на вершині та насолоджуватися привілейованими послугами. Але що б ви не обрали, комфорт супроводжуватиме вас, як тінь. Усі номери мають великі ліжка з високоякісною білизною та різноманітні локації для ваших релаксаційних активностей. Покращені люкси мають приватні басейни та панорамні тераси. Повторюючи розкіш Індокитаю, Президентський люкс пропонує кілька додаткових просторів із обідніми та вітальними зонами. Їжа всіх закладів Anam просякнута сонцем і безліччю переваг для здоров’я прямо з річки. Ваша гастрономічна сцена варіюватиметься від делікатесів із меню високої кухні до домашніх страв, наповнених смачними поєднаннями продуктів із саду.

Різноманітні тури та екскурсії від готелю Anam дозволять наповнити вашу відпустку враженнями від культури та традицій В’єтнаму, відвідуючи популярні пам’ятки та відкриваючи секретні куточки завдяки професійним гідам.