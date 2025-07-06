Топ-7 кафе Амстердама: від відомих кав’ярень до скандинавських і екзотичних

Амстердам є домом для багатьох традиційних і старих кафе, а також великої кількості модних і незвичайних закладів. Необізнані мандрівники можуть бути спантеличені, відвідуючи місцеві кав’ярні, адже тут продають канабіс. Якщо ви шукаєте кафе в Амстердамі, щоб випити чашку кави чи чаю та з’їсти смачний десерт, вам потрібен koffiehuis (кав’ярня). Ми говоритимемо саме про такі заклади.

Якщо ви фанат унікальних і крутих кафе з власною особливою естетикою та харизмою, то ви правильно зробили, приїхавши до Амстердама. Культура кави тут процвітає, тому найкращі місця, щоб насолодитися чашкою ароматного напою та смачними закусками, можна знайти по всьому місту. Зупиніться під час велопрогулянки в найкращих кафе Амстердама, щоб поповнити енергію кофеїном, солодощами та прекрасним видом на канал. Щоб полегшити вам вибір, ми зібрали кілька чудових кафе в Амстердамі, які варто відвідати, перебуваючи в Нідерландах.

1. Back to Black

Одне з найвідоміших кафе приваблює випічкою з власної пекарні. Джерело: Image Backtoblackcoffee.nl Одне з найвідоміших кафе приваблює випічкою з власної пекарні. Джерело: Image Backtoblackcoffee.nl

Ця відома кав’ярня була заснована двома місцевими жительками Амстердама: Нуртьє Влюттерс та Інге Бултхейс. Їхня дружба, яка почалася, коли їм було 12 років, дала початок компанії, що включає дві кав’ярні, невелику пекарню, онлайн-магазин і навчальний центр. Це одна з найвідоміших кав’ярень Амстердама, яка здобула популярність завдяки високоякісній каві власного обсмаження та випічці з власної пекарні.

Ймовірно, ваш маршрут містом приведе вас до кав’ярні в центрі на вулиці Weteringstraat. Її простір дуже затишний, з домашнім інтер’єром і милим котом, який там живе, тому кафе швидко заповнюється відвідувачами. Друга кав’ярня розташована в Західному Амстердамі на вулиці Van Hallstraat і має відкриту терасу. Кафе в центрі працює щодня: з 8:00 до 18:00 у будні та з 9:00 до 18:00 у вихідні, тоді як друга філія закривається на годину раніше в будні.

Адреса: Weteringstraat 48, 1017 SP Amsterdam, Netherlands; Van Hallstraat 90, 1051 HL Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://backtoblackcoffee.nl/

2. Hartje Oost

В Амстердамі багато хороших і незвичайних кафе, як згадувалося раніше, і ось один із яскравих прикладів. Це місце на вулиці Javastraat — не лише про каву чи чай, але й про закуски, вино, коктейлі та цікавий шопінг. Hartje Oost називає себе кавовим бутиком, і тут дійсно є все необхідне, щоб провести значну частину дня.

Зайдіть сюди, щоб переглянути та, можливо, придбати цікаві предмети декору, товари для дому, модні прикраси та одяг, а потім сядьте в кафе з лате та оригінальними сендвічами чи випічкою. Це одне з тих крутих кафе в Амстердамі, яке підходить для будь-якої нагоди: зайдіть на обід чи вечерю, пошукайте незвичайні подарунки, відсвяткуйте покупку напоєм або сядьте за столик із ноутбуком, запиваючи десерт ароматним чаєм. Кафе працює щодня з 9:00 (10:00 у вихідні) до 17:00.

Адреса: Javastraat 84, 1094 HJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://hartjeoost.nl/

3. Café de Sluyswacht

Цей старий будинок на Oudeschans одразу привертає увагу своїм фасадом і незвичайним кутом нахилу. Він датується 1695 роком і колись був домом для доглядача міських каналів. Тепер тут розташоване одне з наймиліших кафе в Амстердамі та бар із кам’яною підлогою, дерев’яними балками та великими вікнами з видом на канал.

Ви побачите тут старших постійних відвідувачів, студентів і туристів, які заходять перекусити та випити після відвідування Музею Рембрандта навпроти. У барі є десяток сортів пива на розлив, коктейлі та хороша кава. Їжа — переважно типові голландські закуски, такі як фрикадельки в соусі або крокети. Це місце, де можна милуватися прекрасним видом із вікна чи тераси та насолоджуватися напоєм у розслабленій атмосфері. Кафе працює щодня з 11:30 до 1:00 з понеділка по четвер, до 3:00 у п’ятницю та суботу та до 19:00 у неділю.

Адреса: Jodenbreestraat 1, 1011 NG Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.sluyswacht.nl/

4. CT Coffee & Coconuts

Це гарне богемне кафе розташоване в будівлі старого театру в Амстердамі, побудованого в 1920-х роках. Воно привносить нотку екзотики до найкращих кафе Амстердама: так, тут дійсно можна замовити каву та кокоси, подані з соломинкою та лаймом, а також різноманітні десерти з цим інгредієнтом. Кафе просторе, з кількома рівнями, розслабленою та затишною атмосферою, як і личить тропічному оазису, та декором у гавайському стилі.

Красиві вітражі зовні замінюються яскравою залою з побіленим деревом, цегляними стінами та промисловими світильниками всередині. Меню ідеально підходить для топових закладів Амстердама, з корисною ф’южн-кухнею та широким асортиментом кавових напоїв, чаю та кокосової води. Зайдіть на бранч і спробуйте млинці з кокосовим кремом, супроводжувані свіжовичавленим соком або кавою. Кафе працює щодня з 8:00 до 18:00 (у п’ятницю та суботу до 20:00).

Адреса: Ceintuurbaan 282-284, 1072 GK Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.ctcoffeeandcoconuts.com/

5. Scandinavian Embassy

Найкращі кафе Амстердама докладають зусиль для створення власних інтер’єрів і атмосфери, і це місце виправдовує свою цікаву назву. Скандинавська естетика проявляється в мінімалістичному та затишному декорі зали, сезонних стравах у меню, натхненних скандинавською кухнею, та високоякісних кавових зернах, які закуповуються у невеликих обсмажувальників у Скандинавії. Це створює враження, ніби ви дійсно перемістилися до іншої країни.

Це місце популярне для бранчу, і зовні навіть можуть утворюватися черги. Насолоджуйтесь легкими закусками, такими як сендвічі та салати, не пропустіть булочки з корицею — можливо, найкращі в місті — і спробуйте чудову каву в одному з найатмосферніших кафе Амстердама. Відкрито щодня з 8:00 до 17:00 (з 9:00 до 17:00 у вихідні).

Адреса: Sarphatipark 34, 1072 PB Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://scandinavianembassy.nl/

6. Winkel 43

Ця будівля в традиційному стилі — одне з найкращих кафе Амстердама на розі вулиць Westerstraat і Noordermarkt, з терасою, ідеальною для обіду чи кави в сонячні дні. Не дивуйтеся, якщо побачите чергу перед входом: бронювання не приймають, але це одне з найпопулярніших кафе в Амстердамі, тому тут завжди жваво. Їхній домашній яблучний пиріг став культовим десертом, тож шматочок — обов’язковий у вашому замовленні.

Решта меню змінюється протягом дня: від сніданків до обідніх і вечірніх страв. Є повноцінний бар із коктейлями, пивом, вином і безалкогольними напоями. Ціни помірні, інтер’єр простий, а атмосфера домашня, що подобається як місцевим, так і туристам. Кафе працює щодня: відкривається рано вранці (з 7:00 до 9:00 залежно від дня тижня) і закривається о 1:00 з неділі по четвер і о 3:00 у п’ятницю та суботу.

Адреса: Noordermarkt 43, 1015 NA Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://winkel43.nl/

7. De Bakkerswinkel

Спробуйте тут знамениті булочки з кремом і джемом. Джерело: Image Debakkerswinkel.nl Спробуйте тут знамениті булочки з кремом і джемом. Джерело: Image Debakkerswinkel.nl

Затишне кафе та пекарня в районі Червоних ліхтарів здобуло популярність серед місцевих для сніданку з кавою та газетою, обіду чи невеликої перекуски з чаєм і тортом. Тому тут ви почуєте більше голландської мови, ніж англійської, що незвично для туристичної зони. Інтер’єр і меблі відповідають стилю "Bakkerswinkel" — приємне, домашнє місце для смачного обіду та перерви від денної метушні.

Багато найкращих кафе в Амстердамі, Нідерланди, прославилися своїми солодощами, і це не виняток: місцевий заварний тарт божественний, і його варто спробувати. Особливої уваги заслуговують булочки з домашнім джемом, розтопленим кремом і сиром. Окрім випічки, Bakkerswinkel пропонує великий вибір сніданків і обідів за помірними цінами. Кафе зачинене у вівторок, а в інші дні працює з 8:00 (8:30 у вихідні) до 16:30.

Адреса: Zeedijk 37, 1012 AR Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.debakkerswinkel.nl/