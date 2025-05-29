Топ-6 готелів на Азорських островах: таємні місця для проживання

Азорські острови – справжня скарбниця природної краси з фантастичними вулканічними пейзажами та навіть об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, такими як виноградники Піку та старе місто Ангра-ду-Ероїшму. Піші прогулянки, вітрильний спорт, парапланеризм, серфінг, кінні прогулянки та велоспорт – це лише деякі з розваг, які дозволяють дослідити надзвичайний регіон із кратерними озерами, неймовірними печерами, гарячими джерелами та незайманими пляжами. Віддалений португальський архіпелаг посеред Атлантичного океану, який досі вільний від масового туризму, може здивувати вас і подарувати незабутню відпустку. Все, що потрібно, – обрати один із найкращих готелів на Азорських островах і вирушити назустріч пригодам.

Calderia Guesthouse and Surfcamp, Сан-Жоржі

Розташований у природному парку Фажа-да-Калдейра-де-Санту-Крісту на узбережжі величного Атлантичного океану, Calderia Guesthouse and Surfcamp пропонує лише три затишні номери. Апартаменти оформлені в мінімалістичному монастирському стилі з невеликими ванними кімнатами, кахельною підлогою та навіть без електрики. Однак такий підхід дозволяє повністю насолодитися природною красою місцевості, зосередившись на відпочинку. До того ж, до цього чудового готелю на Азорських островах можна дістатися, пройшовши годинну пішу прогулянку, що лише підсилює враження від локації.

Гостям доступна повністю обладнана спільна кухня, а також відкритий простір для приготування їжі з мангалом і невеликою лаундж-зоною. Можна орендувати спорядження для водних видів спорту, наприклад, дошки для серфінгу, обладнання для снорклінгу, каяки тощо.

Sul Villas, Сан-Мігель

Sul Villas, розташований у Лагоа на острові Сан-Мігель, належить колишньому професійному серферу Родріго Ередії. Готель має 12 стильних номерів із кондиціонерами, сейфами, телевізорами, мінібарами тощо. Кожен номер пропонує безперешкодний панорамний вид на океан. Дизайн інтер’єру натхненний сусіднім селом Санта-Круз із білими стінами та контрастними чорними базальтовими раковинами.

Основні зручності для гостей включають:

Джакузі;

Відкритий басейн;

Затишну терасу;

Послуги консьєржа;

Трансфер до аеропорту.

На території є чудовий ресторан Азорських островів, що спеціалізується на португальській кухні та пропонує вегетаріанські й веганські страви. Особливої уваги заслуговує спа-центр, який використовує продукцію бренду Essentia Azorica, що виготовляє ефірні олії з місцевих інгредієнтів.

Lava Homes, Піку

Чудові краєвиди Lava Homes. Джерело: https://www.lavahomes.com/ Чудові краєвиди Lava Homes. Джерело: https://www.lavahomes.com/

Lava Homes – один із найкращих готелів на Азорських островах, Португалія. Розташований високо на схилі пагорба, заклад славиться надзвичайними краєвидами. Гості можуть зупинитися в одному з 14 світлих котеджів, збудованих із вулканічного каменю та скла, із діючими камінами і повністю обладнаними кухнями.

Особливістю Lava Homes є спеціальна кімната для йоги. Скляні стіни дозволяють займатися, насолоджуючись видами на Сан-Жоржі та Атлантику.

La Maison By White, Лагоа

До списку п’яти найкращих готелів Азорських островів входить ця розкішна вілла в Лагоа. La Maison належить бренду White Exclusive Suites and Villas, тож має всі його переваги – від бездоганного сервісу до стильних інтер’єрів, прикрашених макраме та деревом. Готель має лише чотири спальні. На території є ресторан Cardume, що спеціалізується на міжнародній кухні, дитячий майданчик, тераса та обладнання для барбекю. Також популярний відкритий басейн, який працює цілий рік, із шезлонгами та парасольками.

Заклад розташований за два кілометри від пляжу Популус, а аеропорт Понта-Делгада – за 13 км.

Aldeia da Cuada, Флореш

Неймовірна краса Азорських островів. Джерело: Image Timur Kozmenko/Pixabay Неймовірна краса Азорських островів. Джерело: Image Timur Kozmenko/Pixabay

У 1960-х роках жителі цього маленького села емігрували, тож надзвичайно красиве місце, оточене високими водоспадами, що падають із гірських вершин, залишилося покинутим. Поки автентичні котеджі не були ретельно відреставровані. Затишні номери з побіленими стінами обставлені вінтажними меблями та прикрашені клаптевими ковдрами. Вранці на гостей чекає смачний континентальний сніданок або шведський стіл, а також надається безкоштовний трансфер до аеропорту.

Любителі піших прогулянок можуть досліджувати численні стежки поблизу або вирушити на пляж Фажа-Гранде, що за два кілометри.

The Azores Wine Company, Піку

Завдяки амбітному проєкту The Azores Wine Company, ціни на вина Піку зросли до рівня шампанського, Бургундії та долини Напа. Це також сприяло відродженню стародавніх сортів винограду, таких як Terrantez do Pico. Сама територія включає виноробню та красивий гостьовий будинок, відкритий нещодавно. Комплекс розташований лише за 1,5 км від аеропорту Піку, тож мандрівникам буде зручно дістатися.

Один із найкращих готелів Азорських островів пропонує краєвиди на море та сад, а апартаменти мають окремий вхід, камін і обладнану обідню зону. Деякі номери оснащені повноцінними кухнями. Радимо не пропустити відвідування сучасного ресторану The Azores Wine Company, який пропонує вишукану кухню.