Топ-15 готелів із приватними басейнами в номерах: унікальні апартаменти для романтичного вікенду удвох

Свічки та приглушене світло — це ще не справжня романтика. Якщо ви прагнете палких почуттів, додайте до своєї відпустки приватний басейн. І ми говоримо не про загальні лагуни, а про ексклюзивний оазис у вашому номері. Ми зібрали найкращі готелі з приватними басейнами в номерах по всьому світу, щоб зробити ваш відпочинок особливим і чуттєвим. Ваш особистий оазис стане ідеальним завдяки нашому унікальному списку готелів із приватними басейнами.

1. Royal Mansour Marrakech (Марокко)

Ваш відпочинок, не виходячи з номера. Джерело: https://www.royalmansour.com/ Ваш відпочинок, не виходячи з номера. Джерело: https://www.royalmansour.com/

Адреса: Rue Abou Abbas El Sebti, Марракеш, Марокко

Вебсайт: https://www.royalmansour.com/en/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Столиця Марокко приємно здивує вас перлиною — маєтком Royal Mansour. Насолоджуйтесь одним із 53 триповерхових ріадів. Розкішний гранд-ріад із терасою на даху подарує надзвичайне розслаблення у великому приватному басейні на відкритому повітрі. Живописна панорама Атлаських гір і прохолодна вода — саме те, що потрібно, щоб пробудити ваші почуття в марокканській спеці.

Ви можете насолоджуватися спа-процедурами біля басейну або почати день зі сніданку поряд із водою. Під зоряним нічним небом скиньте купальники для романтичного вечора без одягу.

2. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal (Мексика)

Басейн із протитечією у вашому апартаменті. Джерело: https://www.waldorfastorialoscabospedregal.com/ Басейн із протитечією у вашому апартаменті. Джерело: https://www.waldorfastorialoscabospedregal.com/

Адреса: Camino Pedregal, Cabo San Lucas, Мексика

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/sjdlcwa-waldorf-astoria-los-cabos-pedregal/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Унікальні місця Нижньої Каліфорнії пропонують чудові можливості. Готель Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal серед своїх розкішних номерів і люксів пропонує незабутній відпочинок у приватних будинках Pedregal. Просторий будинок із кількома спальнями та вітальнею має три скляні двері, що ведуть на терасу. Плавний вхід до блакитних вод басейну та зручні шезлонги зроблять ваше купання розслабленим. Напої та їжа подаються прямо до басейну, щоб ніщо не відволікало вас від романтики.

3. Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi (Мальдіви)

Тропічний рай лише для вас. Джерело: https://www.hilton.com/en/hotels/mleonwa-waldorf-astoria-maldives-ithaafushi/ Тропічний рай лише для вас. Джерело: https://www.hilton.com/en/hotels/mleonwa-waldorf-astoria-maldives-ithaafushi/

Адреса: Ithaafushi Island, Південний Мале Атол, Мальдіви

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/mlehiwa-waldorf-astoria-maldives-ithaafushi/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Тропічні острови — це один великий оазис, частину якого ви знайдете у своїй віллі з приватним басейном у Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Це справжній рай на землі. Біля басейну є гойдалка, зона для коктейлів і закусок, а з вашого оазису відкривається панорама океану. Романтика в такому місці — це не просто атмосфера, а сама суть. Для ще більшої усамітненості забронюйте приватний острів, і ваш рай стане ще більш захоплюючим.

4. &Beyond Sossusvlei Desert Lodge (Намібія)

Пустельний оазис для найкращої відпустки удвох. Джерело: https://www.andbeyond.com/ Пустельний оазис для найкращої відпустки удвох. Джерело: https://www.andbeyond.com/

Адреса: NamibRand Nature Reserve, Намібія

Вебсайт: https://www.andbeyond.com/our-lodges/africa/namibia/sossusvlei/sossusvlei-desert-lodge/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Пустеля Наміб має чарівний магнетизм і бедуїнську романтику. Безмежні дюни, схожі на морські хвилі, ваблять мандрівників, які прагнуть нових почуттів. Ви будете насолоджуватися цією картиною, плаваючи у приватному басейні вашого лоджу.

У пустелі завжди є чим зайнятися: польоти на гелікоптері, прогулянки на верблюдах чи квадроциклах, спостереження за зірками через потужний телескоп або готельні зручності, такі як фітнес-центр, спа та стильний бар.

5. Christopher St. Barth (Сент-Бартелемі)

Монотонність ваших стосунків у вашому приватному басейні. Джерело: https://www.hotelchristopher.com/ Монотонність ваших стосунків у вашому приватному басейні. Джерело: https://www.hotelchristopher.com/

Адреса: Pointe Milou, Сент-Бартелемі

Вебсайт: https://www.hotelchristopher.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Чудові чотирикімнатні вілли, велика тераса з видом на море та небесний приватний басейн чекають на вас у Сент-Бартелемі. Розкіш Christopher виходить за межі уяви. Оточений зеленими пальмами та пагорбами, що плавно переходять у море, курорт пропонує спа-процедури прямо на вашій терасі. Терапевтичні процедури для двох подарують гармонію та задоволення.

6. Viceroy Resort, Sugar Beach (Сент-Люсія)

Романтика Сент-Люсії для незабутнього вікенду удвох. Джерело: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/ Романтика Сент-Люсії для незабутнього вікенду удвох. Джерело: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/

Адреса: Val des Pitons, Soufrière, Сент-Люсія

Вебсайт: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/en/sugarbeach

Рейтинг: 4.8 ⭐

На західному узбережжі Сент-Люсії, у місті Суфрієр, ви знайдете 96 номерів, кожен із приватним басейном. Незалежно від того, оберете ви котедж чи бунгало, панорама Карибського моря завжди буде перед вашими очима. Насолоджуйтесь лагуною в будь-який час дня чи ночі, замовляючи їжу та процедури в номер. Острів також пропонує безліч цікавих локацій для романтичної відпустки.

7. Nayara Tented Camp (Коста-Рика)

Ваш найкращий намет. Джерело: https://nayaratentedcamp.com/ Ваш найкращий намет. Джерело: https://nayaratentedcamp.com/

Адреса: La Fortuna, Alajuela, Коста-Рика

Вебсайт: https://www.nayaratentedcamp.com/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Автентичний відпочинок із видом на вулкан Ареналь пропонує Nayara Tented Camp. Це не просто приватні басейни, а справжні мінеральні ванни з лікувальними властивостями. Розташований на терасах у джунглях Центральної Америки, цей курорт пробуджує глибокі емоції. Спостерігайте за колібрі, барвистими ара та відпочивайте, як лінивець на сусідньому дереві.

8. Chileno Bay Resort and Residences, Auberge Resorts Collection (Мексика)

Чудовий привід залишитися удвох. Джерело: https://aubergeresorts.com/ Чудовий привід залишитися удвох. Джерело: https://aubergeresorts.com/

Адреса: Cabo San Lucas, Baja California Sur, Мексика

Вебсайт: https://aubergeresorts.com/chilenobay/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Ідеальні романтичні напрямки розташовані в затоці Каліфорнії. Chileno Bay Resort пропонує вілли та спа-люкси з приватними басейнами. Вілла Brisa Del Mar надає доступ до 24 000 кв. футів мальовничих територій і приватного пляжу. Небесні вілли мають зони відпочинку біля каміна, шезлонги та душ на відкритому повітрі.

9. Mombo and Little Mombo Camp (Ботсвана)

Адреса: Okavango Delta, Ботсвана

Вебсайт: https://www.wilderness-safaris.com/camps/mombo-camp

Рейтинг: 4.7 ⭐

У дельті Окаванго в Ботсвані розташовані Mombo та Little Mombo Camps — лагуни посеред савани. Перебувати поруч із дикою природою надзвичайно захоплююче. Сучасні зручності, дизайн у стилі мисливців і блакитні басейни біля номерів створюють незабутній досвід. Сходіть на сафарі чи влаштуйте фотополювання.

10. Hotel Principe di Savoia (Італія)

Відчуйте себе на вершині Олімпу. Джерело: https://www.dorchestercollection.com/ Відчуйте себе на вершині Олімпу. Джерело: https://www.dorchestercollection.com/

Адреса: Piazza della Repubblica 17, Мілан, Італія

Вебсайт: https://www.dorchestercollection.com/en/hotels/hotel-principe-di-savoia/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Італійська розкіш у Президентському люксі Hotel Principe di Savoia піднімає романтику на новий рівень. На десятому поверсі вас чекають різноманітні спальні та розкішний басейн у стилі Помпеї з доступом до сауни та турецької бані. У Мілані, столиці моди, ви отримаєте найкраще для романтичного вікенду.

11. Fairmont Mayakoba (Мексика)

Гармонія з природою та партнером. Джерело: https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya Гармонія з природою та партнером. Джерело: https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya

Адреса: Carretera Federal Cancún, Playa del Carmen, Мексика

Вебсайт: https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Елегантна розкіш на Рив’єрі Майя — це Fairmont Mayakoba. Beachfront Casita Suites пропонують приватність із персональним батлером, доступом до пляжу та басейном на терасі. Президентський люкс El Camaleon із двома спальнями та панорамою Карибського моря — це справжній рай.

12. Alila Jabal Akhdar (Оман)

Найкраща втеча в гори для двох. Джерело: @alilahotels Найкраща втеча в гори для двох. Джерело: @alilahotels

Адреса: Al Hajar Mountains, Оман

Вебсайт: https://www.alilahotels.com/en/jabal-akhdar

Рейтинг: 4.8 ⭐

Гори Аль-Хаджар в Омані створюють ідеальний притулок. Приватний басейн на терасі з видом на зірки та теплі води зроблять ваш відпочинок незабутнім. Alila Jabal Akhdar — це східна казка для вашої романтичної історії.

13. Park Hyatt St. Kitts Christophe Harbour (Сент-Кіттс і Невіс)

Ніжність у кожному промені сонця на світанку та заході. Джерело: https://www.hyatt.com/ Ніжність у кожному промені сонця на світанку та заході. Джерело: https://www.hyatt.com/

Адреса: Banana Bay, Сент-Кіттс

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/saint-kitts-and-nevis/park-hyatt-st-kitts

Рейтинг: 4.7 ⭐

Для ніжних почуттів оберіть Park Hyatt St. Kitts із люксами та віллами з приватними басейнами. Президентська вілла з трьома спальнями та ландшафтним басейном ідеально підходить для романтики. Спа та активності додадуть особливих моментів.

14. Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya (Мексика)

Персоналізована романтика з вашим приватним басейном. Джерело: https://www.hyatt.com/andaz/cunam-andaz-mayakoba-resort-riviera-maya Персоналізована романтика з вашим приватним басейном. Джерело: https://www.hyatt.com/andaz/cunam-andaz-mayakoba-resort-riviera-maya

Адреса: Carretera Federal Cancún, Playa del Carmen, Мексика

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/mexico/andaz-mayakoba-resort-riviera-maya

Рейтинг: 4.8 ⭐

Президентський люкс площею 4575 кв. футів на Рив’єрі Майя пропонує приватний сад із басейном. Карибське море та тропічні аромати створюють романтичну атмосферу в Andaz Mayakoba Resort.

15. Rosewood Little Dix Bay (Британські Віргінські острови)

Романтичний вікенд із краєвидами на гори та воду. Джерело: https://www.rosewoodhotels.com/ Романтичний вікенд із краєвидами на гори та воду. Джерело: https://www.rosewoodhotels.com/

Адреса: Little Dix Bay, Virgin Gorda, Британські Віргінські острови

Вебсайт: https://www.rosewoodhotels.com/en/little-dix-bay-virgin-gorda

Рейтинг: 4.8 ⭐

Сюїти з приватними басейнами на Британських Віргінських островах пропонують спокій і гармонію. Панорама затоки, шезлонги та романтичні прогулянки роблять Rosewood Little Dix Bay ідеальним гніздечком для двох.