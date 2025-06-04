Топ-14 гламурних готелів Мілана для незабутньої відпустки

Ласкаво просимо до світу гламурного відпочинку в Міланіку, модній столиці Італії, де розкіш поєднується зі стилем, а кожен куточок міста таємниче просочений історією та витонченістю. Готові зануритися у світ розкішних готелів, вишуканих ресторанів та безмежних можливостей для шопінгу й релаксу? Вирушаймо в захоплюючу мандрівку найвідомішими гламурними готелями Мілана.

1. Four Seasons Hotel Milano

Розкішний готель, розташований у колишньому монастирі XV століття. Відомий своїм чудовим садом і елегантним дизайном.

Адреса: Via Gesù, 6-8, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 77088

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/milanui/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Four Seasons Hotel Milano розташований у модному районі поблизу престижних бутиків і пропонує унікальне поєднання історичної чарівності та сучасного гламуру. Готель зберіг усі автентичні елементи, включно з високими склепіннями та фресками.

Номери в Four Seasons порадують гостей просторим сучасним дизайном і класичними італійськими акцентами. А з надихаючими краєвидами гості будуть вражені атмосферою Мілана та красою власного саду.

Four Seasons рекомендує вишукані ресторани з сезонною італійською кухнею та стильні лаундж-бари. А також найсучасніший спа-комплекс, який пропонує процедури для обличчя та тіла, сауну та басейн для повного релаксу. Four Seasons Hotel – це втілення розкішного проживання в Мілані, де кожна деталь продумана для вашого комфорту та задоволення.

2. Bulgari Hotel

Гламурний готель у Мілані з розкішним спа та садом, захованим від міської метушні. Відомий своїм вишуканим інтер’єром і винятковим сервісом.

Адреса: Via Privata Fratelli Gabba, 7B, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 805 8051

Вебсайт: https://www.bulgarihotels.com/en_US/milanui

Рейтинг: 4.6 ⭐

Bulgari Hotel Milano пропонує неперевершений рівень комфорту та елегантності, а також персоналізовану увагу та високі стандарти сервісу.

У Bulgari на вас чекають комфортні люкси та вишукані інтер’єри. Кожна деталь продумана для створення атмосфери витонченості та стилю. А чарівний сад дасть змогу насолодитися свіжим повітрям і природою, не залишаючи міста.

Побалуйте себе різноманітними процедурами в затишній атмосфері, відвідавши розкішний спа-центр. Це ідеальне місце для повного релаксу та відновлення сил.

Bulgari Hotel Milano – ідеальний вибір для тих, хто шукає гламурний готель у самому серці Мілана. Якою б не була мета вашого візиту, тут є все, щоб зробити ваше перебування в Італії незабутнім.

3. Mandarin Oriental

Готелі Мілана з міським шиком. Джерело: Image from Pixabay website Готелі Мілана з міським шиком. Джерело: Image from Pixabay website

Елегантний готель у Мілані, що пропонує розкішні номери та висококласний спа-центр. Розташований у самому центрі міста, за кілька хвилин ходьби від головних пам’яток, таких як собор Дуомо та театр Ла Скала.

Адреса: Via Andegari, 9, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8731 8888

Вебсайт: https://www.mandarinoriental.com/en/milanui/la-scala

Рейтинг: 4.7 ⭐

Коли йдеться про найкращі готелі в центрі Мілана, Mandarin Oriental займає особливе місце. Цей елегантний готель пропонує ідеальне поєднання розкоші та комфорту з сучасними зручностями.

Mandarin Oriental має спа-центр – оазис спокою в серці міста. Тут ви знайдете широкий спектр персоналізованих процедур для повного релаксу та відновлення.

Вишукана кухня в Mandarin Oriental – це щось особливе. Ресторани та бари готелю пропонують haute cuisine та вишукані напої, створюючи унікальний гастрономічний досвід. А увага до деталей і персоналізований підхід до кожного гостя зроблять ваше перебування по-справжньому незабутнім.

Mandarin Oriental – ваш вибір для гламурного та комфортного перебування в серці Мілана. Насолоджуйтесь елегантністю та високим рівнем сервісу, відкриваючи це дивовижне місто.

4. Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa

Гламурний готель у Мілані з просторими номерами та чудовим спа-комплексом. Розташований у центрі міста, що забезпечує легкий доступ до головних пам’яток і найкращих магазинів. Ідеально для тих, хто цінує стиль і комфорт.

Адреса: C.so di Porta Nuova, 1, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 625625

Вебсайт: https://www.palazzoparigi.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Якщо ви шукаєте найшикарніші готелі Мілана, зверніть увагу на Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa. Оформлений у стилі італійського палацу з мармуровими підлогами, елегантними люстрами та творами мистецтва, він поєднує затишок, першокласні можливості для відпочинку та гламурну атмосферу.

Кожен номер у Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano оформлений з елегантністю та смаком, пропонуючи гостям максимум простору та комфорту. З вікон відкриваються приголомшливі краєвиди на місто або внутрішній сад.

Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa рекомендує чудовий спа-комплекс. Широкий спектр процедур і спокійна атмосфера допоможуть вам відновити сили після дня в Мілані.

Насолоджуйтесь смачною їжею в ресторані готелю, який пропонує італійську кухню з найсвіжіших місцевих продуктів.

Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa – ваш вибір для стильного та гламурного перебування в одному з найшикарніших готелів Мілана. Насолоджуйтесь розкішшю та комфортом у серці цього чудового міста.

5. Armani Hotel

Дизайнерський готель від знаменитого модельєра Джорджо Армані. Унікальний стиль і сервіс першого класу.

Адреса: Via Alessandro Manzoni, 31, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8883 8888

Вебсайт: https://www.armanihotels.com/it/hotels/armani-hotel-milano/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Armani Hotel розташований у серці Мілана, за кілька хвилин ходьби від головних пам’яток і модних бутиків. Тут кожна деталь відображає бездоганний смак і сучасний дизайн, а елегантні лінії створюють атмосферу витонченості та комфорту.

Номери в Armani оформлені в нейтральних тонах із акцентом на функціональність і комфорт. Апартаменти оснащені всім необхідним для розкішного відпочинку. Ввічливий і професійний персонал завжди готовий допомогти з будь-якими запитами.

Armani пропонує унікальний спа-центр. Це ідеальне місце для повного релаксу з широким спектром процедур, включно з масажами та доглядом за шкірою, що допоможе вам розслабитися та освіжитися.

Ресторан готелю пропонує найкращі продукти, італійську та міжнародну кухню. Тут кожен гурман знайде щось до душі.

Armani Hotel Milano – це не просто готель, це втілення стилю та елегантності від одного з найвідоміших модельєрів світу. Якщо ви шукаєте розкішний готель у Мілані, це ідеальний вибір для незабутньої відпустки.

6. Park Hyatt

Стильні ванні кімнати в найкращих готелях Мілана. Джерело: Solomon Rodgers image from the Pixabay website Стильні ванні кімнати в найкращих готелях Мілана. Джерело: Solomon Rodgers image from the Pixabay website

Стильний готель у центрі Мілана з розкішними номерами. Відомий своїм спа-центром і рестораном, відзначеним зіркою Мішлен.

Адреса: Via Tommaso Grossi, 1, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8821 1234

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/italy/park-hyatt-milanui

Рейтинг: 4.7 ⭐

Park Hyatt розташований неподалік від собору Дуомо та знаменитої торгової галереї Вітторіо Емануеле II. Усе цікаве та важливе – у пішій доступності.

Park Hyatt Milan пропонує просторі та елегантні номери з високим рівнем комфорту. Краєвиди на місто вражають своєю мальовничістю.

Родзинкою Park Hyatt Milan є ресторан VUN Andrea Aprea, відзначений зіркою Мішлен. Він пропонує гостям вишукану італійську кухню, приготовану з найкращих продуктів. Ця автентична гастрономічна перлина Мілана з високим рівнем сервісу забезпечить незабутні враження.

Розслабитися та відновити сили після насиченого дня можна в спа-центрі готелю. Тут ви знайдете різноманітні процедури, широкий вибір масажів і повний релакс завдяки професійному персоналу.

Park Hyatt Milan – це поєднання розкоші, стилю та гастрономічного задоволення. Це один із найкращих гламурних готелів Мілана з рестораном, відзначеним Мішлен.

7. ME Milan Il Duca

Сучасний гламурний готель із стильними номерами та панорамним баром на даху з видом на місто. Розташований у центрі Мілана, забезпечуючи легкий доступ до головних пам’яток і шопінгу.

Адреса: Piazza della Repubblica, 13, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8422 0108

Вебсайт: https://www.melia.com/en/hotels/italy/milanui/me-milanui-il-duca

Рейтинг: 4.7 ⭐

ME Milan Il Duca обіцяє незабутні враження, пропонуючи стильне розміщення та унікальні можливості для відпочинку. Усі апартаменти оформлені з увагою до деталей. Вони мають сучасний дизайн і комфортну атмосферу, ідеальну для романтичних вікендів.

ME Milan Il Duca пропонує панорамний бар на даху. Це унікальне місце для романтичних вечорів і релаксу з видом на величні простори Мілана. Тут можна насолоджуватися коктейлями та заходом сонця в затишній і атмосферній обстановці.

ME Milan Il Duca також рекомендує вишукану кухню в ресторані готелю. Він пропонує страви з найсвіжіших і якісних продуктів на будь-який смак.

ME Milan Il Duca – ідеальний вибір для тих, хто цінує сучасний стиль, романтику та комфорт у серці модної столиці Італії. Насолоджуйтесь атмосферою гламуру та розслабляйтесь унікальній обстановці цього прекрасного готелю.

8. Hotel Principe di Savoia

Історичний готель Мілана з гламурним декором і високим рівнем сервісу. Часто обирається знаменитостями та діловими мандрівниками.

Адреса: Piazza della Repubblica, 17, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 62301

Вебсайт: https://www.dorchestercollection.com/milanui/hotel-principe-di-savoia

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Principe di Savoia, заснований на початку XX століття, зберіг свій унікальний стиль і атмосферу старого світу, поєднуючи їх із сучасними зручностями. Кожна деталь інтер’єру відображає розкіш і витонченість, створюючи особливу атмосферу затишку та міського гламуру.

Hotel Principe di Savoia пропонує просторі номери та люкси з якісним умеблюванням, створюючи ідеальне середовище як для відпочинку, так і для роботи. А також високий рівень сервісу, що гарантує кожному гостю незабутні враження.

Hotel Principe di Savoia має вишукані ресторани та бари. Тут ви знайдете широкий вибір страв і напоїв на будь-який смак, а також можливість насолодитися коктейлями та закусками в затишній атмосфері.

Hotel Principe di Savoia – це не просто готель, це справжнє втілення гламуру та розкоші в Мілані. Якщо ви шукаєте готелі для багатих і знаменитих у Мілані, це ідеальне місце для незабутнього перебування в модній столиці.

9. Excelsior Hotel Gallia

Комфорт у шикарних готелях Мілана. Джерело: Image by Ferenc Keresi from Pixabay website Комфорт у шикарних готелях Мілана. Джерело: Image by Ferenc Keresi from Pixabay website

Дизайнерський готель у Мілані з розкішними інтер’єрами в стилі ар-деко та шикарним спа-центром. Розташований поруч із центральним вокзалом, ідеально для тих, хто прибуває до міста поїздом або планує користуватися громадським транспортом.

Адреса: Piazza Duca d’Aosta, 9, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 67851

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/millc-excelsior-hotel-gallia-a-luxury-collection-hotel-milanui

Рейтинг: 4.7 ⭐

Кожен куточок Excelsior Hotel Gallia пронизаний елегантністю та вишуканим смаком, що відображає дух епохи ар-деко. Комфортні номери та уважний персонал зроблять ваше перебування незабутнім.

Excelsior Hotel Gallia також пропонує ресторан, де готують італійську та міжнародну кухню найвищого класу. Тут кожна страва стає справжнім витвором мистецтва.

Спа-центр в Excelsior Hotel Gallia – це не просто місце для догляду за тілом, це справжній оазис спокою та комфорту в серці одного з найгламурніших готелів Мілана. Він пропонує все – від елегантної розкоші та унікальних процедур до різноманітних зон релаксу, включно з саунами, хамамами та зонами відпочинку з видом на місто.

Насолоджуйтесь розкішшю та пишнотою цього унікального спа, занурюючись у світ блаженства та комфорту.

Excelsior Hotel Gallia – це не просто місце для проживання, це справжнє пристановище для любителів комфорту, стилю та розкішного спа в Мілані. Насолоджуйтесь бездоганним сервісом і унікальним шармом цього чудового готелю.

10. The Westin Palace

Стильний готель із класичним дизайном, що пропонує сучасні зручності та висококласний сервіс. Розташований у центрі, забезпечуючи легкий доступ до головних пам’яток, магазинів і ресторанів Мілана.

Адреса: Piazza della Repubblica, 20, 20124 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 63361

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/milwi-the-westin-palace-milanui/overview

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Westin Palace – ідеальний вибір для тих, хто цінує стиль, комфорт і високий рівень сервісу в Мілані. Цей затишний готель пропонує безліч варіантів для комфортного перебування.

Інтер’єри The Westin Palace уособлюють елегантність і витонченість, створюючи атмосферу комфорту та розкоші. Пропонуються всі необхідні сучасні зручності, включно з безкоштовним Wi-Fi, мінібарами, кондиціонерами та просторими робочими зонами.

Персонал найвищого рівня готовий задовольнити будь-які потреби гостей, забезпечуючи ідеальний сервіс протягом усього перебування.

The Westin Palace також здивує своїх гостей неперевершеною кухнею свого ресторану. Місцева та міжнародна кухня, приготована зі свіжих і якісних продуктів, порадує гурманів широким вибором страв.

The Westin Palace пропонує класичний шик і розкіш у серці одного з найпрестижніших міст світу. Насолоджуйтесь чудовим сервісом і незабутнім перебуванням у цьому розкішному готелі Мілана.

11. Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione

Гламурний готель у центрі Мілана, відомий своїми вишуканими номерами та затишним спа-центром. Розташований за кілька кроків від головних туристичних пам’яток, ресторанів і магазинів, що робить його ідеальним місцем для дослідження міста.

Адреса: Piazza Fontana, 3, 20122 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 88311

Вебсайт: https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/rosa-grand-milanui/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione – це витончене перебування в центрі Мілана. Комфортні номери, оформлені з увагою до деталей, створюють затишне та розкішне середовище для вашого відпочинку.

У Rosa Grand Milano ви також знайдете сучасний спа-центр, де можна розслабитися та насолодитися різноманітними процедурами та послугами. А в ресторанах, що пропонують як місцеву, так і міжнародну кухню, кожна страва стає справжньою кулінарною подорожжю.

Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione – це унікальне місце, де ви знайдете справжнє поєднання стилю, розкоші та комфорту в серці модної столиці Італії. Не пропустіть шанс насолодитися ідеальним перебуванням у Мілані в одному з гламурних готелів.

12. Hotel VIU

Гламурні ресторани в готелях Мілана. Джерело: Photo Mix image from Pixabay website Гламурні ресторани в готелях Мілана. Джерело: Photo Mix image from Pixabay website

Сучасний готель Мілана з гламурним дизайном і красивим басейном на даху. Чудовий вибір для тих, хто шукає поєднання розкоші та сучасного стилю.

Адреса: Via Aristotile Fioravanti, 6, 20154 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8001 0910

Вебсайт: https://www.hotelviumamilanui.com/en/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel VIU пропонує елегантні інтер’єри, що створюють атмосферу комфорту та затишку. Просторі номери та люкси з сучасним обладнанням забезпечують максимальний комфорт вашого перебування.

Hotel VIU дарує унікальну можливість розслабитися та насолодитися панорамним видом на Мілан прямо з даху. Це ідеальне місце для відпочинку після насиченого дня. А чудовий басейн із підігрівом додасть яскравих вражень.

Сервіс у Hotel VIU на найвищому рівні. Персонал готовий надати гостям максимальний рівень обслуговування, реагуючи на всі запити та побажання з увагою до деталей.

Hotel VIU Milan – ідеальне місце для тих, хто шукає поєднання розкоші, сучасного стилю та неперевершеного сервісу в одному з найкращих гламурних готелів Мілана. Насолоджуйтесь унікальним досвідом проживання в столиці Італії, залишаючи лише найкращі враження.

13. Senato Hotel

Бутік-готель у Мілані з унікальним дизайном і затишною атмосферою. Чудовий вибір для тих, хто шукає стиль і індивідуальність.

Адреса: Via Senato, 22, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 781236

Вебсайт: https://www.senatohotelmilano.it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Senato зручно розташований для швидкого доступу до головних пам’яток і магазинів міста. Цей бутік-готель привертає увагу своїм стилем і пропонує гостям незабутній досвід проживання.

Інтер’єри Senato оригінальні та витончені, створюючи атмосферу комфорту та елегантності. Кожен номер тут – це щось особливе.

Senato пропонує персоналізований сервіс, враховуючи всі уподобання та потреби кожного гостя. Професійний і уважний персонал забезпечує гостям найвищий рівень сервісу.

Senato Hotel Milano – це не просто готель, це місце, де кожна деталь створена, щоб зробити ваше перебування в Мілані незабутнім. Насолоджуйтесь стилем, індивідуальністю та теплою гостинністю в найкращому бутік-готелі, ідеальному виборі для перебування в модній столиці Італії.

14. Château Monfort

Казковий готель у Мілані, що пропонує унікальне розміщення та чудовий сервіс. Розташований в історичному центрі міста, що робить його ідеальним місцем для дослідження пам’яток. Ідеально для романтичного відпочинку.

Адреса: Corso Concordia, 1, 20129 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 776761

Вебсайт: https://www.hotelchateaumonfort.com/it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

У Château Monfort кожна деталь створена, щоб вразити вас своєю унікальністю та розкішшю. Цей розкішний готель ідеально підходить для романтичного відпочинку, пропонуючи гостям унікальний досвід проживання.

Кожен номер у Château Monfort оформлений індивідуально, відображаючи його унікальність і витонченість. А уважний персонал порадує високим рівнем сервісу.

Château Monfort пропонує ресторани класу Мішлен. Тут величезний вибір вишуканих американських та міжнародних страв, які стають справжніми кулінарними витворами мистецтва.

Château Monfort – це місце, де кожен момент вашого перебування сповнений романтики та магії. Зануртесь у казкову атмосферу та насолоджуйтесь бездоганним сервісом у цьому гламурному розкішному готелі в самому серці Мілана.

Незалежно від вашого вибору, кожен із цих гламурних готелів подарує справжнє задоволення та унікальний досвід у найкрасивішому місті світу – Мілані!