Топ-13 найкращих готелів у Флоренції: п’ятизіркові місця для проживання в Італії

Романтична та чарівна Флоренція підкорює серця багатьох мандрівників з усього світу, і не дарма. Століттями туристи стікалися сюди в пошуках натхнення, насолоди та незабутнього досвіду, і це справжнє місто-музей із скарбницею пам’яток просто неба не розчаровує своєю особливою атмосферою. Флоренція переповнена історією, вишуканими ресторанами та кафе, галереями й музеями, де зберігаються найцінніші витвори мистецтва.

Проте навіть наймальовничіші вулички та нічне життя можуть бути виснажливими, тому вам точно потрібен оазис спокою для відпочинку та релаксу. У цьому випадку стане в пригоді добірка найкращих готелів Флоренції – від п’ятизіркових мережевих закладів до затишних бутік-готелів, які є прихованими перлинами цього унікального міста. Незалежно від вибору, кожен із них обіцяє спокійний сон, сучасні зручності та чудову базу для дослідження "квітки Тоскани". Вам залишається лише обрати улюблений варіант і вирушити в незабутню подорож.

JK Place Florence

Готель JK Place у Флоренції – улюблене місце для пар, які шукають елегантний притулок для романтичної втечі чи незабутніх вихідних. Стильний комплекс включає 20 номерів, розташованих у привабливій будівлі поблизу площі Санта-Марія-Новелла. Всередині готелю ви знайдете надзвичайно стильний і сучасний декор, де дубовий паркет і старовинні каміни гармонійно поєднуються з меблями середини XX століття. Приєднуйтесь до модних місцевих жителів, які люблять збиратися на популярний недільний бранч, і розслабтеся на прекрасній терасі JK Terrace, де подають фірмові коктейлі та легкі закуски з приголомшливими краєвидами на площу.

Гості можуть почати свій ранок із сніданку, приготованого з органічних тосканських продуктів; страви подаються в номер або на затишній терасі в приємній атмосфері.

Адреса: Piazza Santa Maria Novella, 7, 50123 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 264 5181

Вебсайт: https://www.jkplace.com/florence/

Рейтинг: 4.8 ⭐

AdAstra

Якщо ви шукаєте дійсно особливе місце, рекомендуємо зупинитися в AdAstra. Один із найкращих готелів Флоренції має лише дев’ять номерів, тому гості насолоджуватимуться максимальним усамітненням і майже персоналізованим сервісом. Апартаменти пропонують краєвиди на найбільший сад у Європі, а заклад розташований у жвавому районі Олтрарно, на протилежному березі мальовничої річки Арно. Крім того, AdAstra знаходиться всього за десять хвилин пішки від базиліки Санто-Спіріто та палацу Пітті. Якщо ви проводите відпустку в Італії, радимо виділити день-два на дослідження прилеглого району Олтрарно, наповненого художніми галереями, кафе, ресторанами та крамницями ремісників, де можна придбати цікавий сувенір на згадку про вашу дивовижну пригоду в Тоскані.

Інтер’єр гармонійно поєднує різні епохи, створюючи спокійну, розслаблену атмосферу, а в деяких номерах є навіть окремо розташовані елегантні ванни. Також є велика тераса з чудовим краєвидом на сади Торрігіанні, де гості можуть насолоджуватися неквапливим сніданком або аперитивом. Якщо ви плануєте романтичну відпустку в Тоскані, рекомендуємо забронювати один із двох номерів, розташованих прямо в саду, що додає особливого шарму апартаментам.

Адреса: Via del Campuccio, 53, 50125 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 075 0602

Вебсайт: https://www.adastraflorence.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

The Moon Boutique Hotel & Spa

Розкішний інтер’єр бутік-готелю. Джерело: https://www.themoonhotel.com/ Розкішний інтер’єр бутік-готелю. Джерело: https://www.themoonhotel.com/

До списку 13 найкращих готелів Флоренції входить розкішний The Moon Boutique Hotel & Spa. Елегантний чотиризірковий заклад уособлює всі переваги та особливості фантастичного міста в регіоні Тоскана. Завдяки теплій гостинності та еклектичному стилю інтер’єру цей готель є ідеальним місцем для розслабленого відпочинку після активного дослідження Флоренції з її численними пам’ятками.

The Moon Boutique Hotel & Spa має вигідне розташування: до фортеці Фортецца-да-Бассо можна дістатися за десять хвилин неспішної прогулянки, а залізничний вокзал Санта-Марія-Новелла розташований за 900 метрів, що особливо зручно для туристів.

Ви можете зупинитися в одному з 23 номерів, які включають великі комфортні ліжка, телевізор, безкоштовний Wi-Fi, душ із ефектом дощу та інші зручності для комфортного перебування. Звісно, гостям доступний чудовий спа-центр Blue Moon Spa, який пропонує широкий вибір оздоровчих програм.

Адреса: Viale Fratelli Rosselli, 14, 50123 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 274 1414

Вебсайт: https://www.themoonhotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

St. Regis Florence

Розташований лише за десять хвилин на північ від Понте-Веккьо в романтичній обстановці прямо на річці Арно, популярний флорентійський готель займає ретельно відреставрований палаццо, спроектований Брунеллескі. St. Regis Florence переносить гостей у епоху Відродження, деталі якої помітні в кожному з 81 розкішного номера та 19 просторих люксів, елегантно оформлених без надмірності. Для максимального враження рекомендуємо забронювати один із номерів із приватними балконами, які пропонують чудові краєвиди на Арно. Окрім річки, поруч із готелем є залізничний вокзал, якщо ви подорожуєте поїздом або плануєте досліджувати регіон Тоскана.

Особливу увагу варто приділити повноцінному спа-центру, який пропонує інтимну атмосферу. Кожна з процедурних кімнат має приватні гідромасажні ванни. У St. Regis Florence також розташований один із найкращих ресторанів Флоренції – The Winter Garden. Ресторан, відзначений зіркою Мішлен, спеціалізується на італійській кухні.

Адреса: Piazza Ognissanti, 1, 50123 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 27161

Вебсайт: https://www.marriott.com/hotels/travel/flrxr-the-st-regis-florence/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Brunelleschi

Hotel Brunelleschi, наче зійшов із казки, створений із середньовічної церкви та кам’яної вежі VI століття. Водночас готель розташований лише за кілька хвилин пішки від знаменитого собору Дуомо, на тихій площі, оточеній ресторанами, кафе та численними магазинами. Залізничний вокзал Санта-Марія-Новелла знаходиться в пішохідній зоні на відстані одного кілометра.

Комплекс має 96 номерів, у яких дизайнерам вдалося гармонійно поєднати сучасні та антикварні меблі. Деякі апартаменти мають оголені кам’яні стіни, тоді як інші пропонують приголомшливі краєвиди на собор Дуомо. Якщо ви хочете отримати максимальний комфорт і простір, рекомендуємо забронювати шикарний люкс із панорамною терасою на даху та гідромасажною ванною.

На території є два заклади харчування:

Osteria della Pagliazza , що спеціалізується на традиційній місцевій кухні;

, що спеціалізується на традиційній місцевій кухні; Santa Elisabetta, вишуканий ресторан із двома зірками Мішлен.

Також ви можете насолоджуватися вишуканими напоями в барі Tower Bar. Інші зручності, доступні гостям Hotel Brunelleschi, включають конференц-зали, фітнес-центр і навіть приватний басейн. За додаткову плату можна організувати пішохідні тури, велотури та тематичні вечері.

Адреса: Piazza Santa Elisabetta, 3, 50122 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 27370

Вебсайт: https://www.hotelbrunelleschi.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Dimora del Cardinale

За словами Шарлотти Бартлетт і Люсі Грінчерч, героїнь роману Е.М. Форстера "Кімната з видом", поїздка до Флоренції не варта й жмені бобів, якщо ви зупинилися не в тому місці. Щоб не зробити фатальної помилки, радимо забронювати номер у Dimora del Cardinale. Один із найкращих готелів Флоренції обіцяє чудові краєвиди на річку Арно. Крім того, Dimora del Cardinale вирізняється саме тим типом традиційної флорентійської романтики, яка неодмінно вразить поціновувачів згаданого твору.

Простий, але розкішний готель пропонує номери, прикрашені елегантними вінтажними меблями, вишуканими дзеркалами та творами мистецтва на релігійну тематику. Усе це доповнюється бездоганно випрасуваною білосніжною постільною білизною та вдало підібраною кольоровою гамою в інтер’єрі.

Dimora del Cardinale стане відправною точкою для дослідження мистецької сцени міста, оскільки найпопулярніші галереї Флоренції знаходяться в пішій доступності. Крім того, радимо прогулятися до сусідніх ринків Сант-Амброджо та Сан-Лоренцо, щоб повною мірою відчути місцеву атмосферу.

Адреса: Borgo Albizi, 11, 50122 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 200 1234

Вебсайт: https://www.dimoradelcardinale.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Villa Cora

Найкращі зручності для вашої відпустки. Джерело: https://www.villacora.it/ Найкращі зручності для вашої відпустки. Джерело: https://www.villacora.it/

Villa Cora розташована лише за 15 хвилин від завжди жвавого Понте-Веккьо, але прокидання тут дарує відчуття перебування десь у серці мальовничої тосканської провінції, спокійної та тихої. П’ятизірковий готель розташований у віллі XIX століття посеред вікового парку з краєвидами на сади Боболі. Для бронювання доступні 44 номери, кожен із яких має деталі інтер’єру в стилі рококо. Деякі апартаменти розташовані в головному особняку, тоді як інші – у двох сусідніх будівлях, ретельно відреставрованих до їхньої колишньої величі із збереженням автентичних деталей, таких як розкішні ванні кімнати, оздоблені каррарським мармуром.

Щоб уникнути тосканської літньої спеки, вирушайте до великого відкритого басейну, оточеного пишним садом із понад 100 видами троянд. Для максимального релаксу рекомендуємо відвідати спа-центр Bené Spa, який пропонує:

сауну;

римські лазні;

хамам;

оздоровчі програми;

широкий спектр процедур, розроблених у співпраці з відомою лондонською спеціалісткою Сарою Чепмен.

Радимо не пропустити масаж із використанням продуктів історичної аптеки Санта-Марія-Новелла. На території Villa Cora також є великий тренажерний зал, але якщо ви хочете тренуватися на свіжому повітрі, можна пробігтися або прогулятися до знаменитої оглядової площадки П’яццале Мікеланджело.

Для панорамних краєвидів вирушайте на терасу Bellevue Roof Terrace на заході сонця. Після кількох освіжаючих коктейлів настав час повечеряти в ресторані Le Bistrot, який спеціалізується на італійській кухні. Якщо ви хочете дослідити місто, скористайтеся безкоштовним трансфером, який за лічені хвилини доставить гостей до історичного центру Флоренції.

Адреса: Viale Machiavelli, 18, 50125 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 228790

Вебсайт: https://www.villacora.it/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Palazzo di Camugliano

Щоб відчути справжнє аристократичне життя, вирушайте до цього розкішного готелю у Флоренції, що розташований лише за сім хвилин пішки від площі Дуомо – достатньо далеко, щоб гамір популярного місця не заважав вашій відпустці. Palazzo di Camugliano займає будівлю XVI століття, яка була родинною резиденцією маркіза. Готель вражає розкішними інтер’єрами, як і слід очікувати від такого місця – з полірованим паркетом, стелями з фресками, антикварними меблями та навіть чарівним висячим садом.

У Palazzo di Camugliano лише десять затишних номерів, що підсилює відчуття спокою та забезпечує необхідний рівень приватності. Гостям щоранку пропонують смачний сніданок із закусками та солодощами, який подають у їдальні. Також доступні безкоштовний післяобідній чай і вечірній аперитив. Залізничний вокзал Санта-Марія-Новелла знаходиться за 5 хвилин пішки від готелю, а Понте-Веккьо – за 700 метрів.

Адреса: Via del Moro, 15, 50123 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 265 4578

Вебсайт: https://www.palazzodicamugliano.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Relais Santa Croce

Розташований поруч із дивовижною церквою Санта-Кроче, цей вражаючий готель у Флоренції зачаровує величчю, що панує всередині. І це не дивно, адже Relais Santa Croce, що належить групі Baglioni Hotels, займає прекрасний міський особняк XVIII століття.

Комплекс має 24 номери та люкси. Незалежно від конфігурації, апартаменти вирізняються стриманою та сучасною елегантністю, що пасує поважній історичній будівлі. Номери оснащені антикварними меблями та вишуканими тканинами; деякі включають просторі гардеробні, ванні кімнати з душем із ефектом дощу або навіть приватну сауну чи турецьку баню. Wi-Fi працює бездоганно по всьому готелю та є безкоштовним.

Для максимального насолодження краєвидами та зручностями рекомендуємо обрати люкс із приватною терасою; він пропонує чудові краєвиди на вражаючу базиліку Санта-Кроче та історичний центр Флоренції загалом. Однак, навіть якщо ви забронюєте стандартний номер, ви матимете доступ до величної вітальні та величезної музичної зали, красою яких можна насолоджуватися без обмежень.

На території готелю є ресторан, який пропонує прості, але смачні страви, приготовані з сезонних інгредієнтів. Найсвіжіші продукти щодня закуповуються на історичному ринку Сант-Амброджо, розташованому неподалік від Relais Santa Croce. Крім того, у барі можна насолоджуватися вишуканими напоями від виноробні Pinchiorri.

Ввічливий і дружелюбний персонал завжди готовий допомогти з організацією екскурсій, резервуванням столиків у ресторанах або бронюванням квитків на концерти, театри та інші заходи.

Адреса: Via Ghibellina, 87, 50122 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 234 2230

Вебсайт: https://www.baglionihotels.com/hotels/relais-santa-croce/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Lungarno

У Флоренції немає браку чудових місць для проживання, але Hotel Lungarno заслуговує особливої уваги. Розташований на південному березі річки Арно, комплекс пропонує приголомшливі краєвиди на воду з більшості номерів. Мандрівники, які приїжджають полювати на популярні пам’ятки, будуть раді дізнатися, що міст Понте-Веккьо розташований менш ніж за 100 метрів.

Готель спроектовано так, щоб нагадувати розкішну яхту, що частково досягнуто завдяки спокійній синьо-білій кольоровій гамі та використанню натуральних матеріалів, таких як дерево та шкіра. Радимо не пропустити відвідування ресторану Borgo San Jacopo, відзначеного зіркою Мішлен. Тут ви можете насолоджуватися стравами, розробленими шеф-кухарем Клаудіо Менгоні, такими як поркетта з цибулею шалот або морозиво з білих грибів.

На відміну від багатьох флорентійських готелів, Hotel Lungarno демонструє більш сучасний підхід до оформлення інтер’єру номерів і загальних зон. Однак головною родзинкою є власна колекція мистецтва готелю, з якою мало хто може конкурувати. З більш ніж 450 творами міжнародних та італійських митців, включаючи Кокто, Пікассо, Фусі та Кассанарі, створюється враження перебування в справжній художній галереї. Варіанти розміщення включають 65 номерів і люксів. Деякі люкси оформлені на честь певного митця, наприклад, люкс Франческоні або люкс Венна.

Адреса: Borgo San Jacopo, 14, 50125 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 27261

Вебсайт: https://www.lungarnocollection.com/en/hotels/hotel-lungarno/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Grand Hotel Minerva

Знайти басейн на даху в центрі Флоренції непросто, тому було б злочином упустити можливість зупинитися в розкішному Grand Hotel Minerva. Чотиризірковий готель розташований на площі Санта-Марія-Новелла, а залізничний вокзал знаходиться лише за 300 метрів, тож ви можете проводити ранки в м’якому ліжку, а не в дорозі. Головні пам’ятки міста розташовані неподалік, включаючи галерею Уффіці, каплиці Медічі, музей Сальваторе Феррагамо, площу Дуомо та багато іншого.

Grand Hotel Minerva пропонує 97 стильних сучасних номерів, тож кожен може знайти апартаменти на свій бюджет і вподобання. Деякі номери оформлені в спокійних нейтральних тонах, тоді як інші більш яскраві.

Головною особливістю цього готелю у Флоренції є басейн на шостому поверсі, відкритий із травня по вересень. Тут ви можете плавати або просто відпочивати на зручному шезлонгу, спостерігаючи за культовим куполом Дуомо вдалині. Крім того, рекомендуємо відвідати ресторан готелю, який спеціалізується на традиційній італійській кухні, а бар на даху пропонує чудовий вибір напоїв і фірмових коктейлів.

Адреса: Piazza Santa Maria Novella, 16, 50123 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 27230

Вебсайт: https://www.grandhotelminerva.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Portrait Firenze

Важко знайти більш привабливе місце для проживання у Флоренції, ніж Portrait Firenze. Готель розташований прямо на річці Арно, за кілька кроків від Понте-Веккьо, пропонуючи одні з найкращих краєвидів у місті. Portrait Firenze належить родині Феррагамо, яка також володіє розкішним Hotel Lungarno. Більшість апартаментів мають краєвиди на річку, які можна розглядати через величезні вікна від підлоги до стелі.

Основні зручності, доступні гостям, включають:

послуги дворецького;

приватного шеф-кухаря для обідів у номері;

доступ до ексклюзивного веслувального клубу;

туалетні приналежності Bianco di Carrara від Ferragamo тощо.

Крім того, можна відвідати сусідній спа-центр White Iris Beauty Spa, розташований на території партнерського готелю Continentale, де за додаткову плату доступні косметичні процедури Comfort Zone.

Готель має 37 номерів, включаючи пентхаус-люкс, який може комфортно розмістити до десяти осіб. Багато просторих, світлих апартаментів оснащені камінами та елегантними диванами, а також великими вітальнями. Щоб бути в першому ряді флорентійського життя, рекомендуємо забронювати люкс із приватною терасою. Як і будь-яка власність родини Феррагамо, Portrait Firenze вирізняється особливим стилем, а інтер’єр і декоративні елементи були розроблені та ретельно підібрані у співпраці з місцевими ремісниками.

Щоб насолодитися першокласною італійською кухнею або недільним бранчем, рекомендуємо відвідати місцевий ресторан Caffè dell’Oro. Меню розроблено шеф-кухарем, відзначеним зіркою Мішлен.

Адреса: Lungarno degli Acciaiuoli, 4, 50123 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 2726 4000

Вебсайт: https://www.lungarnocollection.com/en/hotels/portrait-firenze/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Four Seasons Hotel Firenze

Якщо ви шукаєте розкішне місце для проживання з бездоганним сервісом і найкращими зручностями, рекомендуємо обрати цей популярний готель у Флоренції. Four Seasons Hotel Firenze займає надзвичайний палац епохи Відродження, який протягом п’яти століть був домом для флорентійської знаті.

Поєднуючи багату історію та сучасну розкіш, готель пропонує понад сто номерів, включаючи сім унікальних люксів. Останні занурюють гостей у величне минуле Four Seasons Hotel Firenze завдяки ретельно відреставрованим архітектурним деталям і антикварним меблям.

Незважаючи на те, що готель розташований лише за 15 хвилин пішки від галереї Уффіці, його велика територія, включно з парком площею 11 акрів, створює відчуття перебування в окремому світі, якомога далі від гамірних вулиць і метушні. Особливо варто відзначити колишній ботанічний сад на території Giardino della Gherardesca, заснований у XV столітті. Гості можуть прогулюватися його територією, насолоджуючись спокійною атмосферою, або проводити час біля відкритого басейну (ідеальний вибір після насиченого дня дослідження численних пам’яток Флоренції). Якщо ви хочете завершити свій день у розкішний спосіб, вирушайте на вечерю до ресторану Il Palagio, відзначеного зіркою Мішлен.

Адреса: Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 26261

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/florence/

Рейтинг: 4.9 ⭐