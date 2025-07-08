Топ-13 найкращих готелів у Римі: Найкрасивіші та найцікавіші місця для ідеального виду з вікна

Якщо ви летите до столиці Італії на кілька днів чи тижнів, ваше ідеальне перебування не буде таким без комфортного розміщення в одному з найкращих готелів Риму. Що це вам дасть? По-перше, атмосферу багатого стародавнього міста, яка не закінчується за порогом готелю. По-друге, доступ до приголомшливих краєвидів із вікон, незалежно від того, який готель із нашого списку ви оберете. І нарешті, прямий доступ до унікальних послуг і найкращих ресторанів, доступних лише для гостей готелю. Пам’ятайте одне правило: щоб бути переможцем у Римі, бронюйте улюблений номер заздалегідь. Чудові бутік-готелі Риму готові показати вам весь шарм преміум-відпочинку в столиці Італії.

1. Hassler Roma

Наш топ-13 готелів у Римі очолює перлина готельної сцени — Hassler Roma. Це розкішний готель, який пропонує персоналізований рівень сервісу, вибір із 92 люксів із приголомшливими краєвидами, ресторан із зіркою Мішлен, кілька барів і спа-центр із широким спектром оздоровчих і релаксаційних процедур.

Пакети готелю адаптовані до будь-якої мети вашого візиту. Сімейна відпустка, романтична подорож чи бізнес-поїздка — Hassler Roma завжди має що запропонувати.

Пакет Family Escape : три варіанти розміщення (дві ночі) від 3600 € до 4700 €. Включає сніданок-буфет, спеціальний подарунок для дітей у номері, молоко та печиво перед сном, морозиво для чотирьох у Salone Eva або Palm Court Garden, а також розваги для дітей.

: три варіанти розміщення (дві ночі) від 3600 € до 4700 €. Включає сніданок-буфет, спеціальний подарунок для дітей у номері, молоко та печиво перед сном, морозиво для чотирьох у Salone Eva або Palm Court Garden, а також розваги для дітей. Dream Suite : ідеальний для романтичного враження. Три варіанти розміщення (дві ночі) від 5045 € до 5943 €. Елегантний номер, сніданок-буфет, пляшка шампанського та фрукти в номері, романтичний аперитив із канапе на панорамній терасі або в барі готелю.

: ідеальний для романтичного враження. Три варіанти розміщення (дві ночі) від 5045 € до 5943 €. Елегантний номер, сніданок-буфет, пляшка шампанського та фрукти в номері, романтичний аперитив із канапе на панорамній терасі або в барі готелю. Before or After Cruise: для тих, хто планує поєднати Рим із морським круїзом. Три типи номерів на дві ночі від 2475 € до 3215 €. Сніданок-буфет, трансфер до порту Чивітавекк’я, аперитив із канапе на терасі або в барі (один вечір).

Якщо ви шукаєте найкраще розміщення в Римі для незабутньої відпустки, Hassler Roma — ваш вибір.

Вебсайт: hasslerroma.com

Адреса: Piazza della Trinità dei Monti, 6, 00187 Roma RM, Italy

2. Rome Cavalieri

Розкіш далеко від гамірного центру Риму розташована на пагорбі Монте Маріо. Територія готелю сама по собі є чудовим курортом із басейнами, трьома ресторанами із зірками Мішлен і величезним списком релаксаційних послуг у спа- та фітнес-центрі. Вид із вашого люкса може вражати та радувати, адже така широка панорама стародавнього міста доступна не всюди. Це найкращий готель у Римі, якщо вас цікавить не лише огляд визначних пам’яток, а й перезавантаження. Готель пропонує унікальну екскурсію до будинків римської знаті у супроводі професійного гіда та історика.

Готель пропонує 400 номерів різного рівня комфорту: від люксів до імператорських номерів. Інтер’єр номерів використовує твори мистецтва. Номери Planetarium і Penthouse мають доступ до відкритих терас із приватними джакузі. Ціни на номери в Rome Cavalieri варіюються від 600 € за двомісний номер до 16 170 € за Penthouse Suite. Це один із найвідоміших готелів у Римі, Італія, із шикарними особливостями та номерами.

Готель дружній до тварин. Спеціальне меню для собак допоможе вам не турбуватися про здоров’я вашого чотириногого друга. У вас буде кому залишити своїх улюбленців, поки ваш день буде наповнений спа-процедурами, шопінгом або просто відпочинком.

Для дітей на території є дитячий клуб, надувні гірки в басейні та багато смачних напоїв і страв.

Rome Cavalieri завжди входить до числа найкращих рекомендацій готелів Риму завдяки висококласному сервісу та дивовижному списку активностей і послуг на території.

Вебсайт: romecavalieri.com

Адреса: Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma RM, Italy

3. Hotel La Ville Rome

Затишні, елегантні та інтимні номери. Джерело: https://www.lavillerome.com/ Затишні, елегантні та інтимні номери. Джерело: https://www.lavillerome.com/

Якщо ви не хочете натовпу, La Ville Rome — це бутік-готель у серці Риму. Він має лише 20 красивих елегантних номерів із сучасними інтер’єрами та домашньою атмосферою. Середня ціна за номер у готелі становить 250–300 €. La Ville — один із найкрасивіших готелів Риму.

Архітектурні вигини будівлі, в якій розташований готель, ідеально відповідають архітектурі міста. Готель надає транспорт для пересування та подорожей Римом. Ви можете забронювати мопеди, скутери та шатли. На території є ресторан Il Torlonia, лаундж-бар і відкрита зона Le Deor.

Готель розташований поруч із метро та Via Veneto, що чудово для тих, хто хоче пішки дістатися до центру або швидко пересуватися містом. Один із найкращих готелів у Римі, Італія, для тих, хто цінує мобільність.

Якщо ви бронюєте безпосередньо через вебсайт готелю La Ville Rome, ви отримаєте спеціальні пропозиції та знижки.

Вебсайт: lavillerome.com

Адреса: Via di Villa Torlonia, 15, 00161 Roma RM, Italy

4. Sole al Pantheon

Можливість жити в архітектурно значущій будівлі додає особливого шарму перебуванню в Римі. Бутік-готель Sole al Pantheon розташований у будівлі XV століття і є дуже популярним готелем у Римі. Реставрація не торкнулася плиткових підлог і стародавніх фресок, тож у вас є чудова можливість пройтись по підлозі, якій понад 600 років. Готель розташований у самому серці Риму на Piazza della Rotonda.

Не хвилюйтеся, комфорт номерів аж ніяк не стародавній. Гідромасажні ванни та сучасні зручності ідеально поєднуються з фресками XV століття. Загалом готель пропонує 27 номерів, вишуканість кожного з яких є неповторною.

Бутік-готель надає багато різних пакетних пропозицій, які підкреслять мету вашого візиту до Риму.

Для закоханих є спеціальний пакет "To Rome with Love". Пропозиція включає розміщення в ексклюзивному номері, сніданок-шведський стіл, привітальний романтичний подарунок і приємний сюрприз від шеф-кухаря, а також встановлення Desìo d’Amore у номері та спеціальні романтичні зручності. Пакет включає три варіанти розміщення від 815 € (за дві ночі) до 1215 €. Один із найвідоміших готелів у Римі серед любителів романтики.

Вебсайт: solealpantheon.com

Адреса: Piazza della Rotonda, 63, 00186 Roma RM, Italy

5. Villa Spalletti Trivelli

Розкіш і грація локацій. Джерело: https://www.villaspalletti.it/ Розкіш і грація локацій. Джерело: https://www.villaspalletti.it/

Ця локація по-справжньому богемна. Це один із топ-5 готелів у Римі. Спадщина аристократа Спаллетті Трівеллі представлена у всій своїй першокласній формі. Тут ви можете безпечно купатися в розкоші та потопати в привілеях. Готель має лише 12 ексклюзивних сучасних номерів із преміум-комфортом.

На території є історична бібліотека, райський сад, де ви можете насолоджуватися сніданками або обідами від шеф-кухаря.

Комплексні спа-процедури та косметичні послуги чекають на вас у підвалі вілли. Два люкси розташовані прямо посеред саду для більш приватної та ненав’язливої атмосфери. Персоналізоване обслуговування та дуже ввічливий персонал зроблять ваше перебування саме таким, як ви бажаєте. Графська вишуканість оточуватиме вас всюди, елегантно поєднуючись із сучасними технологіями та зручностями.

Romantic Package включає три ночі розміщення в номерах для двох, компліменти від готелю після прибуття, ваучер на їжу та напої на 50 €, сніданки та трансфер до аеропорту. Середня ціна пакета — 2000 € (за три ночі).

Окремою локацією для розваг і відпочинку буде тераса-солярій, де вам подадуть ексклюзивні страви, алкогольний список елітних напоїв і освіжаюче морозиво. Ви можете розслабитися в джакузі та засмагати на м’яких шезлонгах. Один із найвище оцінених готелів у Римі для тих, хто хоче вразити та завоювати.

Вебсайт: villaspalletti.it

Адреса: Via Piacenza, 4, 00184 Roma RM, Italy

6. Bulgari Hotel Roma

Східний палац посеред римського "натовпу" з приємною атмосферою та спокоєм. Мозаїки, мармур і тканні текстилі створюють відчуття музейної розкоші. У готелі також є експонати, які ви точно захочете мати, принаймні у вашій фотоколекції. Антикварні прикраси додають розкішних акцентів, а сучасне технічне оснащення готелю чудово гармонує з усім східним танцем.

Номери чарівно сучасні з відтінком приємної претензійності. Ви матимете вибір із 114 люксів. Вибирайте ті, що мають вид на Мавзолей Августа та Ара Пачіс, якщо краєвид є важливим для ідеальної відпустки. Стандартні номери коштують від 1900 €, але вищі люкси можуть досягати 35 000 € за ніч.

Ресторан під керівництвом одного з найкращих шеф-кухарів, відзначеного трьома зірками Мішлен, і бар ідеально виконують свою роботу — годувати вас по-королівськи та дивувати різноманітністю напоїв. На території є критий басейн і спа-комплекс. Вам запропонують широкий спектр послуг від масажів до косметичних процедур і персоналізованих фітнес-занять в одному з найкращих готелів Риму.

Обираючи найкращий готель у Римі "Bulgari Roma", ви легко зможете побачити головні визначні пам’ятки міста, такі як: Музей Ара Пачіс, Мавзолей Августа, Пантеон і Ватикан.

Територія готелю дуже зелена, і вам завжди буде свіжо та приємно перебувати в будь-якій локації готелю.

Вебсайт: bulgarihotels.com

Адреса: Piazza Augusto Imperatore, 17, 00186 Roma RM, Italy

7. Condotti Crossing

Розкіш, підкреслена творами мистецтва. Джерело: https://www.crossingcondotti.it/ Розкіш, підкреслена творами мистецтва. Джерело: https://www.crossingcondotti.it/

Втеча від світу до Риму досить амбітна, але деякі місця створені саме для приватності та спокою. Поблизу Іспанських сходів ви знайдете Crossing Condotti — готель із 11 номерами, що вирізняється елегантністю бежевих тонів і важкими оббивними матеріалами.

Цей тип хорошого готелю типу "ліжко та сніданок" у Римі задовольнить тих, хто бажає залишатися непоміченим або просто прагне тиші. Уважність консьєржів аж ніяк не нав’язлива, але професійно гостра. Ви зможете вирішити будь-яке питання, що виникне, із персоналізованим підходом.

Номери приділяють увагу деталям. Ваш номер може бути обладнаний гармонійною зоною для роботи або для вашого усамітнення з книгою. Borghese Penthouse Suite має вітальню з барною стійкою, дві ванні кімнати з хромотерапією, турецьку баню з сенсорним душем і два міні-бари. Дизайнерські меблі створені для вашого комфорту та затишку. Це один із найпопулярніших готелів у Римі, Італія, для тих, хто хоче бути наодинці.

Вебсайт: crossingcondotti.com

Адреса: Via Mario de’ Fiori, 28, 00187 Roma RM, Italy

8. W Rome, Ludovisi

Новинка, яка підкорила поціновувачів розкішного готельного відпочинку і одразу увійшла до топ-10 готелів Риму, розташована в самому серці міста. Величезна територія та відчуття простору й величі в усьому.

Види з номерів більш ніж приємні, адже вони виходять на сад Швейцарського інституту, що розташований поруч із готелем. Багато свіжого повітря та відсутність тісних просторів чекають на вас.

Номери сучасні, вишукані з мармуровими ванними кімнатами та приємним деревом під ногами. Дизайнерські кольори гармоніюють один з одним, ніби трохи кокетливі, але не надто нав’язливі. Готель має 147 номерів, і кожен із них має свій унікальний шарм. Багато номерів обладнані балконами та терасами, що дозволяють насолоджуватися унікальними сходами та заходами сонця у вічному місті. Початкова ціна за номер становить 400 €, що дуже приємно для такого рівня сервісу та комфорту в Римі. Ресторан претендує на звання вашого улюбленого місця, тож готовий здивувати вас меню із сицилійською кухнею та її новою інтерпретацією. Свіжа випічка на сніданок і унікальні десерти з кавою розпочнуть ваш день із задоволенням і захватом.

Фітнес-центр пропонує чудовий вибір активних занять під керівництвом італійського атлета П’єтро Бозеллі. Найкраще розміщення в Римі, Італія.

Вебсайт: marriott.com

Адреса: Via Liguria, 26/36, 00187 Roma RM, Italy

9. Villa Agrippina, Hotel Gran Melia

Прохолода та комфорт у Grand Melia Hotel. Джерело: https://www.melia.com/ Прохолода та комфорт у Grand Melia Hotel. Джерело: https://www.melia.com/

Розташована поруч із Ватиканом, ця оаза стане вашою найкращою нагородою в Римі. П’ятизірковий готель на березі Тибру сяє розкішшю із усією пишнотою шостої зірки. Дорога до готелю обрамлена оливковими деревами, а елегантний дворик прикрашений басейном, маркізами та зеленою терасою з шезлонгами. Один із найкращих готелів у місті Рим, стильні сучасні номери з видатними творами мистецтва, скляними ванними кімнатами та елегантними терасами змушують вас відчувати себе на "вершині гори" і насолоджуватися максимумом сонця. Комфорт і зручність у кожній деталі, добре спроектовані номери повністю автономні, і протягом кількох днів ви можете просто не захотіти покидати цей рай. Ціна за номер починається від 500 €.

Повний спектр послуг готелю допоможе організувати ваш день і зробити ваше перебування повністю розкішним і ідеалістичним.

Звичайно, на території є ресторан із чудовим шеф-кухарем, але ви можете легко замовити обслуговування в номері, і ваш особистий шеф-кухар виконає саме те, що ви замовите.

Якщо ви шукаєте найкраще оцінені готелі в Римі, Італія, це те місце, куди варто піти.

Вебсайт: melia.com

Адреса: Via del Gianicolo, 3, 00165 Roma RM, Italy

10. Albergo Abruzzi

Продовжуючи тему чарівних краєвидів із вікна, ми відкриваємо ще один "скарб". Albergo Abruzzi пропонує 26 номерів, багато з яких мають вид на Пантеон.

Сучасна обробка номерів акцентована приємними м’якими кольорами та свіжістю живих квітів. У ваших номерах буде телевізор, розкішна ванна кімната та смартфон для навігації та міських дзвінків.

Ваші сніданки подаватимуться в кафе прямо на Piazza della Rotonda.

Приємні ціни на номери та дуже уважне обслуговування роблять цю локацію одним із найпопулярніших готелів у Римі, Італія. Середня ціна за номер становить 1000 €.

Послуги готелю включають обслуговування в номерах, і ви можете пообідати чи повечеряти, не виходячи з номера. Ресторан готелю ‘Scusate il Ritardo’ готовий запропонувати різноманітне меню з італійською класикою. Гості готелю отримують знижку 15% на меню. Гості також можуть скористатися послугами консьєржа для вирішення будь-яких питань і отримати продуктивну та швидку допомогу. Готель може організувати будь-які екскурсії та трансфери до будь-якої точки Риму і є одним із 10 найкращих готелів у Римі з приголомшливими краєвидами з вікна.

Вебсайт: albergoabruzzi.it

Адреса: Piazza della Rotonda, 69, 00186 Roma RM, Italy

11. Daphne Trevi

Приємні моменти в Римі. Джерело: https://daphne-rome.com/ Приємні моменти в Римі. Джерело: https://daphne-rome.com/

Один із хороших готелів у Римі, Італія, який комплексно підходить до вашого перебування та готовий зробити вашу відпустку максимально комфортною за розумною ціною. Розташування готелю на Piazza Barberini дозволяє неспішно прогулюватися до головних визначних пам’яток міста, що робить його одним із найкращих туристичних готелів у Римі. Кількість номерів невелика, але є різноманітність для сімей і одинаків. Номери маленькі, але комфортні. Інтер’єр досить спокійний і стриманий. Є все необхідне і нічого зайвого. Лобі з терасою дасть трохи простору та плацдарм для приємної розмови. Ціна за номер починається від 230 €, що дуже приємно для чудового та популярного готелю в Римі.

Власники готелю — невелика компанія підприємців, які дуже захоплені своєю справою і намагаються зробити так, щоб ваша відпустка була саме такою, як ви хочете, а їхній гостьовий будинок входив до топ-готелів Риму, Італія.

Вебсайт: daphne-rome.com

Адреса: Via degli Avignonesi, 20, 00187 Roma RM, Italy

12. Hotel Santa Maria

Чудові готелі в Римі, Італія, такі як Santa Maria, дають не лише зручності за комфортними цінами, а й ексклюзивну можливість зупинитися в історичній локації. Santa Maria стоїть на місці монастиря XVI століття і зберігає атмосферу приватності, інтимності та духовної гармонії. Готель має 19 спалень із усіма необхідними розкішними зручностями. У серці готелю — маленький затишний дворик, який більшу частину часу залитий сонячним світлом і обрамлений апельсиновими деревами, що додає йому яскравості та свіжості. Перший сніданок включений у всі пропозиції готелю. Готель також пропонує безкоштовний інтернет і велосипеди для дослідження вулиць Риму. Лаундж-зона на даху готелю чудово підходить для засмагання та відпочинку серед зелені та яскравого сонця. У готелі є бар і ресторан, який радує відвідувачів освіжаючими напоями та високою кухнею.

Середня ціна за номер у готелі становить 250 € (двомісний номер за ніч). Один із чудових готелів у Римі із середньою ціною.

Окремі пропозиції готелю включають спа-процедури, перукаря, трансфер до аеропорту, екскурсійні пропозиції, бар готелю з щасливими годинами.

Вебсайт: hotelsantamaria.com

Адреса: Vicolo del Piede, 2, 00153 Roma RM, Italy

13. Anantara Palazzo Naiadi Hotel

Завжди до ваших послуг. Джерело: https://www.anantara.com/ Завжди до ваших послуг. Джерело: https://www.anantara.com/

Один із найкращих готелів у Римі, який нещодавно отримав нового власника і вдихнув свіже повітря. Ви навряд чи зможете пройти повз таку велич і красу, не зупинившись, щоб подивитися. Фасад готелю виконаний у стилі стародавнього Риму і успішно освітлений сучасними технологіями. Лобі готелю просторе, гармонійне та елегантне. Ліфти та коридори, що ведуть до 238 номерів, блищать обробкою та начищеними кнопками.

Номери досить різні за стилем, творами мистецтва, кольором і формою, але об’єднані ідеальним захватом, коли ви відчиняєте двері.

Готель пишається рестораном із надзвичайно талановитим шеф-кухарем. Бронюйте столик заздалегідь, щоб не розчаруватися біля входу. Також на території є лобі-бар, де ви можете дозволити собі розслабитися та зняти всі тягарі дня. Інша локація, яка точно допоможе відновити сили, — це спа-центр, де широкий спектр послуг допоможе вам обрати бажане. Професійні масажисти, косметологи та банщики допоможуть вам відчути своє тіло по-новому. Басейн на даху більше бадьорить і освіжає, ніж розслабляє, але це чудове місце для спілкування та відпочинку. Anantara Palazzo Naiadi продовжує підтримувати свій статус одного з найвідоміших готелів у Римі.

Вебсайт: anantara.com

Адреса: Piazza della Repubblica, 47, 00184 Roma RM, Italy