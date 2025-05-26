Топ-11 найкращих міст для життя у світі з високими стандартами життя та можливостями

Що таке хороший рівень життя? Топ-11 найкращих міст для життя у світі

Хороший рівень життя – це поняття, яке кожен інтерпретує по-своєму, але одна річ об’єднує думки людей у всьому світі – можливості. Доступ до якісної та недорогої медичної допомоги, наявність житла (як у власності, так і в оренді), безкоштовна освіта високого рівня, безпека завдяки низькому рівню злочинності – це лише частина критеріїв. Журнал The Economist проаналізував близько 30 показників, перш ніж опублікувати список найкращих міст для життя у світі.

Було оцінено та проаналізовано 173 міста з різних країн, показники представлені у відсотковій шкалі загального рейтингу. Ось топ-10 міст, які очолили список найкращих місць для життя у світі у 2025 році.

Переможець списку: найкраще місто для життя у світі – Відень. Джерело: Photographer Pierre /Pexels Переможець списку: найкраще місто для життя у світі – Відень. Джерело: Photographer Pierre /Pexels

1. Відень, Австрія – Індекс 99.1 зі 100

Відень уже третій рік поспіль очолює список найкращих міст для життя. Місто демонструє високі показники за багатьма критеріями:

Охорона здоров’я (20% від загального рейтингу) – доступна як державна, так і приватна медицина.

(20% від загального рейтингу) – доступна як державна, так і приватна медицина. Культура та довкілля (25%) – широкий спектр показників, від погоди до доступності послуг і товарів.

(25%) – широкий спектр показників, від погоди до доступності послуг і товарів. Освіта (10%) – також на високому рівні.

Культурне життя Відня багате та різноманітне, а головне – доступне для населення. Столиця Австрії наповнена театральними сценами, музичними майданчиками, барами, клубами та кав’ярнями, які стали окремою рисою місцевої культури. Завдяки стабільному індексу 99.1 зі 100, Відень залишається лідером серед 173 найкращих міст для життя.

Розкішні канали Копенгагена, оточені архітектурною красою. Джерело: Photographer Shvets Anna /Pexels Розкішні канали Копенгагена, оточені архітектурною красою. Джерело: Photographer Shvets Anna /Pexels

2. Копенгаген, Данія – Індекс 98 зі 100

Місто, назване столицею архітектури (за версією ЮНЕСКО), вражає не лише зовнішньою красою, але й високими стандартами життя. Копенгаген лише трохи поступається Відню за показниками:

Найкраща гастрономічна сцена.

Чудова освіта.

Низький рівень безробіття, попри щільність населення.

Високий рівень доступності медицини.

Ці показники враховують середню зарплату в місті. Культурне життя Копенгагена зосереджене навколо музеїв у центрі міста та театральних майданчиків, багато з яких розташовано в барах і клубах. Добре розвинена інфраструктура дозволила Копенгагену вийти на друге місце, випередивши Цюрих.

Тиха осінь у Цюриху, Швейцарія. Джерело: Photographer H. Emre/Pexels Тиха осінь у Цюриху, Швейцарія. Джерело: Photographer H. Emre/Pexels

3. Цюрих, Швейцарія – Індекс 96.3 зі 100

За розрахунками Європейської комісії щодо якості та стандартів життя в європейських країнах, Швейцарія посідає перше місце. Проте в глобальному рейтингу міст Цюрих зайняв третю позицію. Місто вважається одним із найбезпечніших у світі і має високі показники за такими критеріями:

Чистота.

Охорона здоров’я.

Транспорт.

Ефективність уряду.

Доступні можливості для роботи та дозвілля забезпечують Цюриху найвищий індекс щастя серед європейських міст (97). Відвідуючи одне з найкрасивіших міст для життя, обов’язково заплануйте прогулянку на човні Старим містом і відвідайте численні музеї, щоб відчути душу цього місця.

Економічний центр Канади – Калгарі. Джерело: Photographer Lisa Bourgeault/Pexels Економічний центр Канади – Калгарі. Джерело: Photographer Lisa Bourgeault/Pexels

4. Калгарі, Канада – Індекс 96.3 зі 100

На одному рівні з Цюрихом, Калгарі пропонує зовсім іншу атмосферу та клімат, але з такими ж відмінними показниками:

Безпека.

Освіта.

Культура.

Охорона здоров’я.

Калгарі – один із економічних центрів Канади, що означає наявність великих компаній і розвиненого ринку праці. Основні галузі: енергетика, технології, фінанси, освіта та туризм. Освіта в Калгарі – одна з найкращих у світі, що приваблює молодь і молоді сім’ї. Транспортна система добре розвинена, але високий рівень життя дозволяє більшості сімей мати один або кілька автомобілів. Завдяки безпеці та доступності спорту й культури, Калгарі має високий індекс щастя.

Середня зарплата після сплати податків: 4,671 CAD.

4,671 CAD. Середня ціна двокімнатної квартири: 297,000 CAD.

Найкраще місто для пенсії та освіти – Ванкувер, Канада. Джерело: Pixabay/Pexels Photographer Найкраще місто для пенсії та освіти – Ванкувер, Канада. Джерело: Pixabay/Pexels Photographer

5. Ванкувер, Канада – Індекс 96.1 зі 100

Якщо ви цінуєте природу та довголіття, Ванкувер може стати вашим фаворитом. Місто поєднує розвинену інфраструктуру з природною красою:

Гори, ліси та узбережжя Тихого океану.

М’який клімат без різких перепадів температури.

Велика кількість парків для відпочинку.

Ванкувер – популярне місце для відпочинку завдяки співвідношенню ціни та якості. Мультикультуралізм міста дозволяє кожному почуватися як удома, адже тут представлені громади з різними релігіями та розвагами. У Ванкувері розташовані одні з найкращих університетів Канади, що робить його привабливим для молоді та сімей.

Найнадійніша банківська система – Женева, Швейцарія. Джерело: Photographer Robert Stokoe/Pexels Найнадійніша банківська система – Женева, Швейцарія. Джерело: Photographer Robert Stokoe/Pexels

6. Женева, Швейцарія – Індекс 96 зі 100

Женева відома однією з найнадійніших банківських систем у світі, а також:

Красивою архітектурою.

Різноманітними культурними та розважальними заходами.

Високим рівнем зарплат.

Хоча дорогий рівень життя може спочатку бентежити, він компенсується високими доходами. Транспортна система – одна з найкращих у світі за співвідношенням ціни та якості. Популярність велосипедів додає місту привабливості. Жителі мають доступ до пільг, що покращують якість життя.

Екологія дозволяє рідше звертатися до лікарів.

дозволяє рідше звертатися до лікарів. Медична допомога – одна з найкращих у світі за наявності страховки.

Деякі жителі їздять за покупками до Франції, щоб розширити можливості для відпочинку чи послуг.

Вечірні вогні Франкфурта, Німеччина. Джерело: Pixabay/Pexels photographer Вечірні вогні Франкфурта, Німеччина. Джерело: Pixabay/Pexels photographer

7. Франкфурт, Німеччина – Індекс 95.9 зі 100

Високі показники культури, довкілля, інфраструктури та охорони здоров’я забезпечили Франкфурту місце в топ-10. Як метрополія, місто пропонує розвинений ринок праці в багатьох галузях:

Середня зарплата після податків: понад 3,000 EUR/міс.

понад 3,000 EUR/міс. Вартість життя (без оренди): трохи більше 1,000 EUR/особа.

трохи більше 1,000 EUR/особа. Оренда трикімнатної квартири в центрі: 1,000–2,500 EUR.

Франкфурт має високі показники безпеки, освіти та доступності їжі (у магазинах і ресторанах). Наявність спортивних і розважальних заходів також сприяє високому рівню життя.

Мультикультурна метрополія Канади – Торонто. Джерело: Nextvoyage/Pexels Photographer Мультикультурна метрополія Канади – Торонто. Джерело: Nextvoyage/Pexels Photographer

8. Торонто, Канада – Індекс 95.4 зі 100

Одне з найбільших міст Канади, Торонто вирізняється високими оцінками за двома ключовими критеріями:

Освіта – 100% (серед найкращих у світі).

– 100% (серед найкращих у світі). Охорона здоров’я – 100%.

Місто є чудовою платформою для молоді та сімей завдяки:

Культурній різноманітності (понад 180 мов і етнічних груп).

(понад 180 мов і етнічних груп). Різноманітним робочим можливостям, особливо в сфері послуг і технічних професій.

Торонто забезпечує жителів можливостями для відпочинку, дозвілля та доступності, що сприяє високому рівню життя.

Вражаюча архітектура Амстердама, Нідерланди. Джерело: Photographer Victor Solomonik/Pexels Вражаюча архітектура Амстердама, Нідерланди. Джерело: Photographer Victor Solomonik/Pexels

9. Амстердам, Нідерланди – Індекс 95.3 зі 100

Незважаючи на чутки про високі ціни, Амстердам отримав високі оцінки:

Культура та довкілля: 97.2.

97.2. Охорона здоров’я: 100.

Середня зарплата в Амстердамі становить 3,700 EUR/міс, а в промисловості – до 5,000 EUR, що пояснює високі ціни.

Оренда студії: 1,000–2,000 EUR.

1,000–2,000 EUR. Вартість їжі та комунальних послуг: 1,000–1,500 EUR/особа.

Амстердам пропонує багаті культурні можливості, дозволяючи насолоджуватися його красою протягом усього життя.

Місто Осака на горизонті, Японія. Джерело: AXP Photography/Pexels Photographer Місто Осака на горизонті, Японія. Джерело: AXP Photography/Pexels Photographer

10. Осака, Японія – Індекс 95.1 зі 100

Стабільність життя в Осаці базується на:

Освіті – 100.

– 100. Високій якості охорони здоров’я.

Різноманітному культурному житті.

Безпеці.

Як великий фінансовий центр, Осака пропонує чудові можливості для тих, хто розбирається у фінансах.

Грозові хмари над Мельбурном, Австралія. Джерело: Pixabay/Pexels photographer Грозові хмари над Мельбурном, Австралія. Джерело: Pixabay/Pexels photographer

11. Мельбурн, Австралія – Індекс 95.1 зі 100

Мельбурн отримав оцінку 100 за освіту та інфраструктуру, що робить його привабливим для молоді. Культурний сектор забезпечує високий рівень щастя та задоволення життям. Клімат у Мельбурні помірний, що додає йому привабливості. Це одне з найкращих міст для життя у світі.