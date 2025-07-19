Топ-10 піцерій у Римі – де найсмачніша піца в Італії

Італійська піца – одна з найвідоміших страв на планеті, і багато гурманів вважають, що Рим, Італія, є домом для найкращої піци у світі. Місто славиться своєю багатою культурою та історією, а також чудовими ресторанами та кафе, де можна насолодитися автентичною італійською піцою. У цій статті ми розповімо про найкращі піцерії в Римі, де ви знайдете справжню атмосферу, чудову їжу та бездоганне обслуговування. Від класичних до сучасних варіантів, у Римі ви знайдете піцу на будь-який смак і гаманець. Почнемо!

Dar Poeta

Італійська піца в Римі. Джерело: Pixabay Італійська піца в Римі. Джерело: Pixabay

Dar Poeta – легендарна піцерія в Римі, яка приваблює відвідувачів своєю атмосферою, традиційними рецептами та чудовою піцою. Розташована поруч із площею Санта-Марія в Трастевере.

Особливості Dar Poeta – італійська піца в Римі:

Меню пропонує класичні рецепти піци, пасти та інших італійських страв;

Кухарі використовують лише свіжі та високоякісні інгредієнти, а страви готуються на місці;

Атмосфера закладу характеризується затишком, дружньою атмосферою та оригінальним дизайном. Унікальність піци полягає в особливому способі приготування тіста та випікання в дров’яній печі.

Серед фірмових страв Dar Poeta, найкращої піцерії в Римі, варто відзначити:

Margherita – з базиліком і моцарелою;

– з базиліком і моцарелою; Cacciatora – з мисливськими ковбасками та грибами;

– з мисливськими ковбасками та грибами; Carbonara – з беконом, яйцем, перцем і цибулею.

Середній чек на одну особу становить близько 20 євро. Рекомендуємо замовляти піцу на кілька осіб, щоб спробувати різні варіанти та поділитися ними.

Умови бронювання та замовлення залежать від часу перебування в ресторані та наявності місць. Краще бронювати столик заздалегідь за телефоном. Можливе замовлення їжі на винос.

Адреса: Vicolo del Bologna, 45, 00153 Roma RM, Італія

Вебсайт: https://www.darpoeta.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,6 (з 5) на Google.

Якщо ви шукаєте найкращу піцерію в Римі, Італія, з традиційними рецептами та захоплюючою атмосферою, обов’язково відвідайте Dar Poeta.

Forno Campo de’ Fiori

Найкраща піца в Римі. Джерело: Pixabay Найкраща піца в Римі. Джерело: Pixabay

Forno Campo de' Fiori – невелика піцерія в Римі, Італія, відома своєю свіжою піцою на тонкому тісті та іншими італійськими делікатесами. Розташована на однойменній площі Кампо деї Фіорі.

Особливості Forno Campo de' Fiori:

Гриль-пекарня пропонує клієнтам лише свіжі та якісні інгредієнти, які подаються у вигляді піци, пасти, паніні та інших страв;

У центрі ресторану є дров’яна піч, де готують піцу, і гості можуть спостерігати за магією приготування;

Окрім ресторану на площі Кампо деї Фіорі, гриль-пекарня має кілька інших закладів у Римі.

Середній чек на одну особу в піцерії в Римі становить близько 10–15 євро.

Фірмові страви Forno Campo de' Fiori, які обов’язково варто замовити:

Margherita – піца з моцарелою та помідорами;

– піца з моцарелою та помідорами; Capricciosa – піца з грибами та ковбасою;

– піца з грибами та ковбасою; Pasta al tonno – паста з тунцем.

Краще бронювати столик заздалегідь за телефоном. Можливе замовлення їжі на винос.

Адреса: Via dei Giubbonari, 21, 00186 Roma RM, Італія

Вебсайт: https://www.fornocampodefiori.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,4 (з 5) на Google.

Якщо ви шукаєте найкращі місця, щоб поїсти піцу в Римі, завітайте до Forno Campo de' Fiori за смачною їжею та приємною атмосферою.

Pizzeria La Montecarlo

Тільки найкращі інгредієнти для приготування. Джерело: Pixabay Тільки найкращі інгредієнти для приготування. Джерело: Pixabay

Pizzeria La Montecarlo – найкраща піцерія в Римі, відома своїми традиційними рецептами та вишуканими піцами. Розташована неподалік від мальовничої дзвіниці та церкви Базиліки Сан-Джованні ін Латерано.

Особливості Pizzeria La Montecarlo:

Кухарі використовують лише найсвіжіші продукти для приготування найкращої піци в Римі;

Меню пропонує велику кількість видів піци, як класичних, так і авторських, серед яких кожен гість може вибрати відповідний смак;

У закладі заборонено палити, тому тут завжди свіже повітря та приємна атмосфера.

Серед фірмових страв Pizzeria La Montecarlo варто відзначити:

Класична Margherita з моцарелою та помідорами;

з моцарелою та помідорами; Prosciutto e rucola з прошуто та руколою;

з прошуто та руколою; Quattro Formaggi з сиром;

з сиром; А також вегетаріанська Ortolana з овочами.

Ресторан має багатий вибір вин із різних регіонів Італії та інших країн, які ідеально доповнюють найкращу піцу в Римі, Італія, і дарують новий смаковий досвід.

Середній чек на одну особу становить близько 15–20 євро, залежно від того, які страви та напої ви замовите.

Рекомендуємо бронювати столик заздалегідь, особливо в піковий сезон. Доступне замовлення їжі на винос.

Адреса: Vicolo Savelli, 13, 00186 Roma RM, Італія

Вебсайт: https://www.lamontecarlo.it/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,4 (з 5) на Google.

La Montecarlo – піцерія, де ви можете скуштувати найкращу місцеву піцу в Римі з неймовірними начинками.

Emma

Ідеально для вечора з друзями. Джерело: Pixabay Ідеально для вечора з друзями. Джерело: Pixabay

Emma – відома піцерія в Римі, славна високоякісними інгредієнтами, найкращими традиційними рецептами та унікальним дизайном інтер’єру. Розташована в центрі Рима на вулиці Монте делла Фаріна, поруч із площею Кампо деї Фіорі.

Особливості Emma:

Меню включає класичні та авторські піци з різними начинками, приготовані на тонкому тісті, а також широкий вибір інших італійських страв;

Кухарі використовують лише свіжі та високоякісні інгредієнти від місцевих фермерів і виробників;

Кожна деталь інтер’єру продумана для створення дружньої та інтимної атмосфери.

Концепція ресторану – турбота про відвідувача в кожній деталі.

Найпопулярніші піци в Римі, Італія:

Margherita з моцарелою та помідорами;

з моцарелою та помідорами; Carbonara з беконом, яйцями, перцем і цибулею;

з беконом, яйцями, перцем і цибулею; Tricolore з грибами, помідорами та буйволячою моцарелою.

Середній чек на одну особу становить близько 20–25 євро, залежно від того, які страви та напої ви замовите.

Рекомендуємо бронювати столик заздалегідь, особливо в піковий сезон. Також доступна смачна піца в Римі на винос.

Адреса: Via Monte della Farina, 28/29, 00186 Roma RM, Італія

Вебсайт: https://www.emmapizzeria.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,4 (з 5) на Google.

Emma – улюблена піцерія, де готують найвідомішу піцу в Римі. Тут ви можете насолодитися смаколиками та затишною атмосферою.

Trapizzino

Трапіззіно з різними начинками. Джерело: Pixabay Трапіззіно з різними начинками. Джерело: Pixabay

Trapizzino – невелика їдальня, яка подає знамениту піцу в Римі – трикутні кишені з різними начинками. Розташована в районі Тестаччо.

Особливості Trapizzino:

Меню містить 5 класичних смаків і пропонує закуски, салати та десерти;

Кухарі використовують лише свіжі та високоякісні інгредієнти, які подаються в домашньому стилі;

Заклад має розслаблену атмосферу та чудове обслуговування.

Філософія Trapizzino – традиційні рецепти з сучасним відтінком.

Серед фірмових страв Trapizzino, римської піци в Італії, є такі смаки:

Pollo alla cacciatora – трикутні кишені з м’ясом;

– трикутні кишені з м’ясом; Filetto di baccala – піца з рибою;

– піца з рибою; Parmigiana di Melanzane – вегетаріанський рецепт із соусом із баклажанів;

– вегетаріанський рецепт із соусом із баклажанів; І, звісно, Polpetta al Sugo – фрикадельки з соусом, улюблені як дорослими, так і дітьми.

Середній чек на одну особу становить близько 10–15 євро.

Trapizzino зазвичай не вимагає попереднього бронювання.

Адреса: Via Giovanni Branca, 88, 00153 Roma RM, Італія

Вебсайт: https://www.trapizzino.it/

Окрім основного закладу в Римі, Trapizzino має власну стійку на Центральному ринку, поблизу вокзалу Терміні.

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,6 (з 5) на Google.

Trapizzino – справжня кулінарна пам’ятка, піцерія в Римі, де хрустке тісто наповнене традиціями італійської кухні.

Pizzeria Remo

Піца з дров’яної печі. Джерело: Pixabay Піца з дров’яної печі. Джерело: Pixabay

Pizzeria Remo – затишна та невелика піцерія в Римі, розташована в самому серці міста. Вона відома своєю якісною та смачною піцою, яка готується в дров’яній печі.

Особливістю Pizzeria Remo є надзвичайно скромний інтер’єр, який створює атмосферу італійської корчми з дерев’яними столами та лавами. Це не модне дизайнерське рішення, а концепція закладу з моменту його відкриття в 1950 році. У Римі, Італія, однією з найпопулярніших піц є Margherita, приготована за класичним рецептом із томатним соусом, моцарелою та свіжим базиліком.

У Pizzeria Remo обов’язково варто спробувати основні страви:

Pizza Remo – м’ясна начинка з томатним соусом на хрусткому тісті;

– м’ясна начинка з томатним соусом на хрусткому тісті; Spaghetti Carbonara – автентичний смак італійської кухні;

– автентичний смак італійської кухні; Porchetta – смажене свиняче м’ясо з оригінальним рецептом спецій і трав.

Крім того, у найкращих піцеріях Рима можна спробувати різні види антипасто, салати та інші страви, а також насолодитися широким вибором італійських вин.

Середній чек на одну особу становить близько 20 євро.

Бронювання та резервування столиків можливі лише за телефоном за кілька днів до відвідування, оскільки заклад завжди переповнений, а місця обмежені.

Адреса: Piazza di Santa Maria Liberatrice, 44, 00153 Roma RM, Італія

Офіційний сайт: https://www.facebook.com/people/pizzeria-Remo-a-testaccio/100063456734857/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor.

Pizzeria da Remo – найкраща римська піца з італійським смаком.

Piccolo Buco

Дотримання традицій. Джерело: Pixabay Дотримання традицій. Джерело: Pixabay

Piccolo Buco – чудовий піца-ресторан у Римі, який славиться своєю італійською кухнею. Ресторан розташований у районі Трастевере і має цікавий інтер’єр, що нагадує історичну будівлю.

Основна особливість Piccolo Buco – якість:

Для приготування піц використовуються лише свіжі та натуральні продукти;

Рецепти страв розроблені з урахуванням традицій італійської кухні;

Доступні різноманітні вегетаріанські та веганські варіанти.

Турбота про відвідувача робить Piccolo Buco однією з найкращих піцерій у Римі.

Серед страв, які вважаються справжнім хітом серед відвідувачів:

Pizza con mozzarella, alici e aglio – піца з моцарелою, анчоусами та часником;

– піца з моцарелою, анчоусами та часником; Pizza con melanzane e burrata – з тонкими скибочками баклажанів і кремовою бурратою на свіжому тісті;

– з тонкими скибочками баклажанів і кремовою бурратою на свіжому тісті; Tortelli di ricotta e spinaci – свіжі коржики, наповнені рикотою та шпинатом, із золотистим соусом;

– свіжі коржики, наповнені рикотою та шпинатом, із золотистим соусом; Porchetta – смажена свиняча рулька зі спеціями та ароматними травами.

Обов’язково спробуйте Creme brulee – класичний французький десерт із тонкою скоринкою карамелі.

Середній чек на одну особу становить близько 25–30 євро.

Для бронювання столиків у Piccolo Buco краще зателефонувати в ресторан або скористатися спеціальними онлайн-сервісами бронювання. Також можливе замовлення найкращої піци в Римі на винос.

Адреса: Via del Lavatore, 91, 00187 Roma RM, Італія

Офіційний сайт: https://www.piccolobuco.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor.

Piccolo Buco в Римі, Італія, вітає гостей у спокійній і розслабленій атмосфері, дозволяючи насолодитися смачною піцою в тихому та приємному місці.

Pizzeria ai Marmi

Автентична італійська піца. Джерело: Pixabay Автентична італійська піца. Джерело: Pixabay

Pizzeria ai Marmi – одна з найкращих піцерій у Римі, розташована в районі Трастевере. Заклад був заснований у 1949 році та відомий своєю автентичною та смачною піцою з дров’яної печі.

Основна особливість Pizzeria ai Marmi – піца готується прямо на очах у гостей.

Основні причини популярності серед місцевих і туристів:

Великі порції: страви досить великі, щоб ділитися з друзями та всією сім’єю;

Швидке обслуговування: піцерія відома своєю оперативністю, що відповідає темпу життя в Римі;

Помірні ціни: Pizzeria ai Marmi пропонує страви за доступними цінами, що робить заклад доступним для більшості відвідувачів.

Середній чек на одну особу становить близько 20–25 євро.

Меню в Pizzeria ai Marmi містить широкий вибір найкращих піц у Римі та інших італійських страв, приготованих зі свіжих і якісних інгредієнтів. Деякі з них:

Pizza Chianti – з ковбасою, салямі та шматочками свіжого помідора, що додає страві приємної кислинки;

– з ковбасою, салямі та шматочками свіжого помідора, що додає страві приємної кислинки; Tonno – з тунцем, цибулею, оливками та орегано для збагачення смаку;

– з тунцем, цибулею, оливками та орегано для збагачення смаку; Pizza Patate – свіжоспечена, ситна піца з скибочками картоплі на основі томатного соусу та моцарели.

Обов’язково спробуйте Pasta Amatriciana – страву зі свіжої цибулі, бекону, помідорів і орегано, яка ідеально поєднується з гострим ароматним соусом до спагеті.

Ресторан має простий інтер’єр із дерев’яними столами та стільцями, і тут завжди багатолюдно, тому попереднє бронювання рекомендується. У Pizzeria ai Marmi ви також можете вибрати страву та замовити найкращу місцеву піцу в Римі на винос.

Адреса: Viale Trastevere, 53-59, 00153 Roma RM, Італія

Офіційний сайт: https://m.facebook.com/aimarmi/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor.

У Pizzeria ai Marmi ви знайдете найкращу традиційну піцу в Римі на тонкому тісті з густими начинками та затишною атмосферою.

Forno Roscioli

Ресторани в Римі. Джерело: Pixabay Ресторани в Римі. Джерело: Pixabay

Forno Roscioli – найкраще місце для піци в Римі, Італія, яке втілює мрії гурманів про піцу з унікальними начинками.

Ресторан має красивий і стильний інтер’єр із широким вибором різних страв, від антипасто та закусок до м’ясних страв і пасти. Середній чек на одну особу становить близько 35–40 євро.

Піцерія Forno Roscioli в Римі, Італія, відома своєю випічкою. Улюблена страва – фокача – шматочки тіста, просочені оливковою олією та щедро посипані сіллю. Ресторан також славиться своєю піцою, приготовленою за традиційними рецептами з використанням лише натуральних інгредієнтів.

Рекомендуємо бронювати столик заздалегідь, особливо в години пік, оскільки Forno Roscioli завжди дуже популярний серед місцевих і туристів.

Адреса: Via dei Chiavari, 34, 00186 Roma RM, Італія

Офіційний сайт: https://www.roscioli.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor.

Якщо ви хочете скуштувати найкращу піцу в Римі – вирушайте до Кампо деї Фіорі в Forno Roscioli, пекарню з історією чотирьох поколінь.

Pizzeria da Baffetto

Піцерія в Римі. Джерело: Pixabay Піцерія в Римі. Джерело: Pixabay

Pizzeria da Baffetto – одна з найкращих піцерій у Римі з традиційною італійською випічкою. Ресторан розташований неподалік від площі Пьяцца Навона в історичному районі центру міста.

Pizzeria da Baffetto пропонує широкий вибір піц із різними начинками. Однією з найпопулярніших страв є Margherita, приготована за традиційним рецептом.

Середній чек на одну особу становить близько 15–20 євро.

Піцерія Pizzeria da Baffetto в Римі, Італія, популярна і завжди заповнена, тому бажано бронювати столик заздалегідь.

Адреса: Via del Governo Vecchio, 114, 00186 Roma RM, Італія

Офіційний сайт: https://www.pizzeriabaffetto.it/

Рейтинг: ⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor.

Pizzeria da Baffetto – відкрита щодня, крім неділі, і є однією з найкращих піцерій у Римі.

Рим славиться своєю культурою, архітектурою, музеями і, звісно, своєю смачною та автентичною піцою. У місті є багато місць, де ви можете скуштувати справжню італійську випічку, приготовану висококласними фахівцями зі свіжих і якісних продуктів. Якщо ви плануєте відвідати Рим, обов’язково відвідайте якомога більше піцерій і спробуйте різні види піци, щоб отримати повну картину цієї знаменитої італійської страви!