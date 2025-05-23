Топ-10 чудових готелів на Кефалонії: ідеальна відпустка посеред Іонічного моря

Кефалонія, найбільший острів в Іонічному морі, відображає ідилічну картину Греції, яка спадає на думку, коли думаєш про відпустку в одній із найдивовижніших країн світу. Буколічні пейзажі, чудові пляжі, мальовничі села, велика кількість культурних і історичних пам’яток, маршрути для піших і велосипедних прогулянок та інші варіанти дозвілля – усе це щороку приваблює увагу мандрівників, даруючи нові враження та переживання, які дозволяють повною мірою оцінити легендарну грецьку гостинність. Кефалонія ідеально підходить як для сімейного, так і для романтичного відпочинку, а також для сольних подорожей. Примітка: якщо ви хочете піти слідами Ніколаса Кейджа чи капітана Кореллі, вирушайте до Самі, адже саме там знімалися всі сцени улюбленого фільму 2001 року.

Наступна добірка містить найкращі готелі Кефалонії, щоб ви могли спланувати ідеальну грецьку подорож. Найскладнішим кроком буде вибір місця для проживання, адже кожен із них вартий уваги.

Eliamos Villas Hotel & Spa Kefalonia

Неймовірні краєвиди Кефалонії. Джерело: https://eliamos.com/ Неймовірні краєвиди Кефалонії. Джерело: https://eliamos.com/

Цей дивовижний комплекс, що складається з 12 розкішних вілл із видом на безкрайню Іонічного моря, розташований далеко від гамірних вулиць Аргостолі та популярних курортних містечок на півночі острова.

Інтер’єри, ретельно спроектовані Maike Gruna Interiors, поєднують бохо-шик і традиційний грецький стиль із плетеними меблями в балійському стилі, високими стелями з відкритими балками та сніжно-білими стінами. Кожна вілла має приватний басейн із солоною водою або гідромасажну ванну, ідеальну для ледачих днів, наповнених яскравим сонячним світлом.

Поблизу Eliamos Villas Hotel & Spa Kefalonia небагато розваг і зручностей, але саме відчуття спокою та усамітнення приваблює сюди мандрівників. Якщо ви хочете дослідити острів, скористайтеся зручними електровелосипедами або попросіть персонал допомогти організувати таксі чи екскурсії. Однак ви легко можете провести весь час у віллі біля пейзажного басейну з прекрасними краєвидами або насолоджуватися середземноморськими делікатесами в ресторані.

Emelisse Nature Resort

Emelisse Nature Resort — один із найкрутіших готелів Кефалонії, Греція. З його білими стінами, басейном лише для дорослих із панорамним видом на Іонічне море та затоку Емблісі, а також надзвичайною бібліотекою в лобі з полицями від підлоги до стелі, цей заклад ідеально підходить для мандрівників, які шукають спокійного, безтурботного відпочинку.

Готель пропонує безліч варіантів дозвілля. Наприклад, ви можете скористатися багі готелю, щоб швидко дістатися до пляжу, або розслабитися на одному зі смугастих шезлонгів на скелястому березі (дружній персонал навіть доставить вино та закуски з ресторану за вашим бажанням). Крім того, Emelisse Nature Resort має чудовий спа-центр із розслаблювальними процедурами. Увечері рекомендуємо забронювати столик у чарівному ресторані Vetsalo, щоб насолодитися смачною їжею та якісними напоями з видом на океан.

Canale Hotel

Canale Hotel має більш урбаністичний стиль, ніж багато бутік-готелів на острові. В інтер’єрі використано багато золотистих і чорних відтінків, гармонійно поєднуються шкіра та камінь, але атмосфера тут витончена й "доросла".

Готель пропонує номери в різних конфігураціях, а апартаменти вищої категорії мають окремий джакузі. Є невеликий басейн, де можна освіжитися після дослідження острова, і стильний лаундж-бар, що подає сучасну середземноморську кухню та різноманітні коктейлі. Дружній персонал завжди готовий допомогти з організацією чартерних прогулянок на яхтах, дегустацій вин або бронюванням кабан на місцевому пляжі, серед багатьох інших варіантів дозвілля.

F Zeen

До списку 10 найкращих готелів Кефалонії заслужено входить F Zeen, захований у тіні гори Айнос, покритої сосновим лісом, поблизу захищеної піщаної затоки Лурдас. Золотисті будівлі комплексу розкидані вздовж звивистих доріжок; крім того, кожна садиба пропонує безперешкодний вид на Іонічне море. F Zeen пропонує великий вибір активностей, які оголошуються на початку тижня на величезній дошці біля рецепції. Серед популярних варіантів дозвілля:

різноманітні екскурсії;

персональні тренування;

заняття йогою;

снорклінг;

медитація;

гірські походи;

паддлбординг тощо.

Поруч розташовані три басейни та чудовий спа-центр, не кажучи вже про фантастичний пляж із приватними шезлонгами та видами на Закінф у далині.

Sea Lily

На відміну від таких грецьких островів, як Кос чи Міконос, Кефалонія не славиться нічним життям, але це не означає, що мандрівники не знайдуть тут нічого цікавого. Вілла Sea Lily розрахована на шістьох осіб, але завдяки відкритому плануванню ви можете приймати друзів і влаштовувати власні вечірки. Запасіться льодом у морозильнику, купіть продукти в одному з міні-маркетів Метаксати та запрошуйте гостей. Перебуваючи в Sea Lily, можна смажити свіжу рибу після улюблених коктейлів біля басейну. Наступного ранку після вечірки день релаксу та відновлення на одному з шезлонгів із чудовим видом на блакитний горизонт — хороший вибір. Крім того, пляж Авітос розташований за десять хвилин їзди.

Kefalonia Grand Hotel

Сім’ї, пари та мандрівники, які цінують кожну хвилину відпустки, будуть раді зупинитися в цьому популярному місці відпочинку на Кефалонії, розташованому лише за 15 хвилин від аеропорту. Гості Kefalonia Grand Hotel найбільше насолоджуються яхтингом у мальовничій гавані Аргостолі, яка розташована неподалік.

Елегантний, стильний дизайн інтер’єру домінує пляжними білими та блакитними кольорами, акцентами з ротанга та лаконічними текстурованими деталями з мотузки. Для тих, хто цінує краєвиди та багато простору, ідеально підходять номери Superior Double, що пропонують безкрайні морські види. Такі апартаменти включають затишний мебльований балкон. Ще один популярний варіант розміщення — Master Suite, який найкраще підходить для романтичного відпочинку та усамітнення.

Радимо не пропустити бранч, яким славиться Kefalonia Grand Hotel. Бранч включає млинці, домашній хліб і традиційну грецьку холодну каву Фредо.

Regina Dell Aqua

Президентський люкс. Джерело: https://www.regina-dell-acqua.com/ Президентський люкс. Джерело: https://www.regina-dell-acqua.com/

Якщо ви плануєте організувати ідеальний пляжний відпочинок, оберіть Regina dell Acqua. Готель із панорамними видами на Іонічне море пропонує численні зручності для гостей, зокрема:

ресторан просто неба;

бар;

великий басейн із шезлонгами та парасольками;

масажні послуги тощо.

Варіанти розміщення включають номери в різних конфігураціях, але всі вони мають терасу або балкон (май на увазі, що за номер із видом на море доведеться доплатити). Якщо ви подорожуєте з сім’єю або просто хочете максимум простору та переваг, варто забронювати розкішний президентський люкс із окремою вітальнею, приватним басейном, джакузі та сауною. Номер також має сполучені спальні, що робить його чудовим вибором для сімей із дітьми.

Villa Gaia

Цей прекрасний готель Кефалонії розташований у неглибокій долині поблизу невеликого села Влахата, тож, якщо прислухатися, можна почути гіпнотичний дзвін козячих дзвіночків. Перебуваючи в Villa Gaia, ви маєте змогу повною мірою відчути характерну грецьку гостинність, якій власники приділяють особливу увагу. Зокрема, на гостей чекають пляшка гарного вина, хліб і свіжі фрукти після прибуття, щоб зробити перебування особливим. Через розташування будьте готові до слабкого сигналу мережі, але господарі радо допоможуть знайти найкращий ресторан, забронювати столик, викликати таксі чи поінформувати про місцеві пропозиції.

Wilderness Whisperings

Якщо ви хочете уникнути туристичних пасток материкової Греції на основі "все включено", рекомендуємо зупинитися в Wilderness Whisperings. Готель, розташований на східному узбережжі острова, займає просторий дерев’яний котедж, наповнений світлом. Головні переваги цього місця — чудовий сніданок, включений у вартість проживання, а також вдале розташування лише за дві хвилини їзди від пляжу Іво з білим піском і зручними шезлонгами. У Wilderness Whisperings є басейн і широка відкрита тераса поруч, де можна насолоджуватися вишуканими стравами просто неба, милуючись прекрасними краєвидами Середземного моря та схилів гір.

White Blossoms

Один із найкращих готелів Кефалонії відчинив свої двері для гостей лише влітку 2021 року, тож ви можете розраховувати на сучасні зручності, стильні інтер’єри та, крім того, першокласний сервіс. White Blossoms, розташований у південній частині острова, пропонує дивовижні краєвиди на порт Пессаде та затоку Трапезакі. Після розпакування валіз ви точно захочете взяти пляжну сумку та вирушити до Лурдаса, щоб дослідити підводне життя, займаючись снорклінгом у кришталево чистих водах. Розкішна вілла також розташована поблизу цікавого міста Аргостолі з безліччю пам’яток, ресторанів і кафе, а аеропорт — менш ніж за 15 хвилин їзди.