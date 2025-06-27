Топ-10 готелів у Парижі: від величних палаців та історичних особняків до бутикових спа та романтичних схованок

Париж, одне з найпопулярніших туристичних міст світу, ніколи не відчував нестачі у відвідувачах. Щороку сюди приїжджають мільйони мандрівників, щоб хоча б ненадовго піддатися його романтичному шарму, доторкнутися до тисячолітньої історії, помилуватися впізнаваною архітектурою, відвідати унікальні музеї, нічні клуби, найкращі ресторани та багато інших визначних місць, які роблять Париж таким привабливим. Тому не дивно, що індустрія гостинності в цьому місті постійно розвивається. Деякі популярні готелі Парижа відкривають свої двері для гостей уже сотні років, поруч з’являються нові місця, а інші зникають із карти французької столиці. У будь-який час тут є варіанти для кожного мандрівника. Відомі готелі Парижа відображають його історію, архітектуру та характер мешканців. Якщо ви плануєте подорож до французької столиці, цей путівник найкращими готелями Парижа неодмінно стане вам у пригоді.

Як складався рейтинг

Найкращі готелі Парижа включають заклади, рекомендовані редакторами відомого журналу Conde Nast Traveler, які особисто провели ніч у цих закладах і перевірили їхній сервіс. Путівник охоплює розкішні готелі, а також невеликі бутикові готелі та менш відомі схованки – кожен із них зробить ваше перебування в Парижі особливим і автентичним. У них ви можете очікувати чудовий дизайн, відмінне розташування та гостинність.

1. Le Grand Mazarin, Марі

Зручності найкращих готелів доповнені вишуканими ресторанами. Джерело: Image Legrandmazarin.com Зручності найкращих готелів доповнені вишуканими ресторанами. Джерело: Image Legrandmazarin.com

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Це чудове місце для зупинки, якщо ви хочете дослідити квартал Марі з його модними бутиками, відомими художніми галереями та жвавою ЛГБТ-сценою. Готелі Парижа, їхня естетика та аудиторія відповідають атмосфері навколишнього середовища. Інтер’єри Le Grand Mazarin із оксамитовими пуфами, фресками, розписними дерев’яними меблями та контрастними принтами характеризуються максималістською ексцентричністю. Просторі та затишні номери з гобеленовими балдахінами над ліжками заслуговують на фото в Instagram, а рестораном керує ізраїльський шеф-кухар із зіркою Мішлен Ассаф Граніт. Ресторан пропонує цікаве меню ашкеназької кухні, бар із темним, але стильним шармом і секретний "кабаре" в підвалі. Зручності для гостей включають критий басейн із гідромасажною ванною, хамам, фітнес-центр і приватну парковку за додаткову плату. Готель має 50 номерів і 11 люксів, які дозволяють гостям оцінити приємний контраст: з одного боку – ви в бурхливому центрі Парижа, одного з найвідвідуваніших міст світу, а з іншого – можете насолоджуватися тишею в розкішному притулку з класичним французьким інтер’єром. У кожному номері є кавомашини, мінібари, ванні кімнати з душем, деякі також мають патіо з чудовим видом на місто. Готель розташований за 700 метрів від Центру Помпіду.

Бронювання : https://www.legrandmazarin.com/

: https://www.legrandmazarin.com/ Адреса : 17 Rue de Birague, 75004 Paris, France

: 17 Rue de Birague, 75004 Paris, France Телефон: +33 1 83 81 00 00

2. Hotel Madame Rêve, 1-й округ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Цей заклад приєднався до списку нових готелів Парижа 13 років тому, вирішивши переосмислити культову будівлю XIX століття, де раніше розміщувалася центральна пошта. Тепер історична споруда перетворилася на елегантний готель у серці Парижа з двома чудовими ресторанами, спа в стилі будуара та найбільшою терасою в місті, де люблять збиратися як гості, так і місцеві для ранкової кави чи вечірніх коктейлів. За два кроки від Лувру, унікальний 5-зірковий готель пропонує 82 номери та люкси з панорамним видом на місто, включно з Монмартром і Ейфелевою вежею. Палітра інтер’єру з теплих порід дерева та міді доповнена золотими акцентами в декорі та меблях. Скористайтеся перебуванням у Madame Rêve, щоб насолодитися унікальними пропозиціями, такими як консультація персонального шопера, квитки до Лувру чи велнес-пакет у спа. Або проведіть незабутню різдвяну відпустку: тариф (мінімум дві ночі) включатиме континентальний сніданок для двох, пізній виїзд, святкову свічку в номер і розкішну вечерю в ресторані Kitchen у традиційному французькому стилі з ноткою сучасності.

Бронювання : https://www.madamereve.com/

: https://www.madamereve.com/ Адреса : 48 Rue du Louvre, 75001 Paris, France

: 48 Rue du Louvre, 75001 Paris, France Телефон: +33 1 80 40 77 00

3. JK Place, 7-й округ

Багато з найкращих готелів Парижа нагадують колекцію творів мистецтва. Джерело: Image Jkplace.paris Багато з найкращих готелів Парижа нагадують колекцію творів мистецтва. Джерело: Image Jkplace.paris

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Готелі JK Place, завдяки своїй сучасності та шику, давно завоювали прихильників по всьому світу, які з нетерпінням чекали на відкриття філії за межами Італії. Паризька "сестра" італійської мережі схожа на справжній клуб для поціновувачів: ви проходите через скромний вхід і потрапляєте в серце готелю з лабіринтом кімнат. Тут немає "вітринного" лобі, що робить його схожим на дім успішного колекціонера італійського мистецтва. Піднімаючись до номера, ви побачите молочно-білі панелі, розкішні шовкові штори, оригінальний дубовий паркет і стильні килими зі складними геометричними візерунками. Це один із найстильніших нових готелів Парижа. У номерах є безкоштовний мінібар із напоями та закусками, включно з шоколадними батончиками від паризького ательє Chapon. Готель має три італійські ресторани, які приваблюють модну публіку, зокрема відвідувачів антикварних і художніх галерей у районі. У підвалі розташований невеликий, але затишний спа з басейном, викладеним мозаїкою. Гості можуть орендувати човен для круїзів по Сені з аперитивами та додатковим кулінарним майстер-класом.

Бронювання : https://www.jkplace.paris/

: https://www.jkplace.paris/ Адреса : 7 Rue de Lille, 75007 Paris, France

: 7 Rue de Lille, 75007 Paris, France Телефон: +33 1 40 29 47 00

4. Hôtel Dame des Arts, Лівий берег

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Останніми роками найгарячіші новинки в ресторанній, готельній і барній сцені відкривалися переважно на Правому березі. Але один із найпривабливіших готелів Парижа залишається вірним Лівому берегу та Латинському кварталу, втілюючи дух творчості, свободи та любові до культури. Світлі номери та люкси з меблями на замовлення, яскравим мистецтвом у якості декору та видом на паризькі дахи готові прийняти гостей. Але краєвид ще красивіший у барі на даху з панорамним видом на Місто Світла на 360 градусів, доповненим фірмовими коктейлями та шампанським. Спускаючись на перший поверх, ви знайдете ресторан із сучасною мексиканською кухнею з азійськими нотками. Насолоджуйтесь обідом або ранковою кавою на терасі серед пишної зелені, що створює атмосферу садового патіо. Зручності готелю включають фітнес-студію з винятковою тренувальною залою та сауною, а також прокат електровелосипедів для дослідження міста.

Бронювання : https://www.damedesarts.com/

: https://www.damedesarts.com/ Адреса : 4 Rue Danton, 75006 Paris, France

: 4 Rue Danton, 75006 Paris, France Телефон: +33 1 43 54 32 10

5. Maison Delano, 8-й округ

Інтер’єри номерів у найгарніших готелях Парижа поєднують шик і елегантність. Джерело: Image Maisondelanoparis.com Інтер’єри номерів у найгарніших готелях Парижа поєднують шик і елегантність. Джерело: Image Maisondelanoparis.com

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Коли більшість відомих готелів Парижа голосно заявляють про свою велич, Maison Delano дотримується тренду тихої розкоші. Цей особняк XVIII століття на околиці Сент-Оноре має сусідами Gucci, Hermes і Cartier, але залишається дуже стриманим. Акцент зроблено на спокої та релаксі: лобі готелю маленьке і скромне, масаж у номері можна замовити замість відвідування спа, а тренажерний зал у підвалі працює цілодобово для тихих годин. Лише з настанням вечора тишу порушує музика діджея в ресторані на подвір’ї, який зазвичай переповнений відвідувачами. Всередині готелю панує спокійна та нейтральна атмосфера з розкішними меблями та декором із сучасного мистецтва. Номери ховаються за чорними лакованими дверима, за якими ви знайдете білі стіни, гладкі дерев’яні підлоги, білі та пухнасті ліжка та монохромні ванні кімнати з фірмовими косметичними засобами та японськими туалетами з дистанційним керуванням.

Бронювання : https://www.maisondelano.com/

: https://www.maisondelano.com/ Адреса : 4 Rue d’Anjou, 75008 Paris, France

: 4 Rue d’Anjou, 75008 Paris, France Телефон: +33 1 83 96 81 00

6. Cheval Blanc Paris, 1-й округ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Ще один топовий учасник "Hot List" Conde Nast Traveler 2023, Cheval Blanc Paris пропонує гостям вид на річку та сусідній Samaritain. Відвідайте веселий пивний бар в стилі ар-деко, щоб поспілкуватися з іншими гостями, перед тим як відправитися до підземного спа та оселитися в номері з чудовим видом. Готель має загалом 72 номери, більшість із яких – люкси. Майже всі виходять на Сену, включно з ванними кімнатами з мармуровими ваннами та косметикою, розробленою парфумером Dior Франсуа Демаши. Найексклюзивніший досвід – у двоповерховому люксі площею 7000 квадратних футів на верхньому поверсі, який включає 4 спальні з ванними та приватний басейн. Обов’язковим атрибутом найкращих готелів Парижа є їхні чудові ресторани: у Cheval Blanc Paris ви насолодитеся високою італійською кухнею в Langosteria, французькою гастрономією від тризіркового ресторану Plenitude та невимушеним вишуканим бістро Limbar, яке вночі перетворюється на чудовий бар.

Бронювання : https://www.chevalblanc.com/

: https://www.chevalblanc.com/ Адреса : 8 Quai du Louvre, 75001 Paris, France

: 8 Quai du Louvre, 75001 Paris, France Телефон: +33 1 40 28 00 00

7. Brach Hotel, 16-й округ

Найкращі готелі Парижа пропонують гостям ексклюзивні зручності. Джерело: Image Brachparis.com Найкращі готелі Парижа пропонують гостям ексклюзивні зручності. Джерело: Image Brachparis.com

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Колишня поштова сортувальна станція 70-х років у буржуазному житловому районі струснула спокійний 16-й округ, перетворившись на розкішний 5-зірковий готель після чотирирічної реконструкції. Її очолив дизайнер Філіпп Старк, і його вражаючі ідеї втілені в теплих кольорах, натуральних матеріалах, незвичайних деталях, меблях і творах мистецтва, які разом створюють теплу гармонійну атмосферу. Brach вишуканий і затишний, тому, як і інші подібні готелі в Парижі, чудово підходить як для сімейного відпочинку, так і для романтичних подорожей. Готель складається з 59 номерів і люксів, прикрашених мармуром, палісандром і антикваріатом. Завдяки скляному фасаду номери світлі та сонячні, а люкси мають тихі приватні тераси з зеленню та видом на місто. Для економії часу та забезпечення найкомфортнішого перебування гості можуть звернутися до консьєрж-сервісу перед приїздом. Інші зручності готелю включають спортивний клуб із басейном довжиною 22 метри та підігріваною ванною, лімузин-сервіс, групові заняття в тренажерному залі та персональне тренування, заняття для дітей, послуги для домашніх тварин, спа з двома процедурними кабінетами у співпраці з Clarins, а також добірку гарних книг і сучасних романів від літературного критика в номері.

Бронювання : https://www.brachparis.com/

: https://www.brachparis.com/ Адреса : 1-7 Rue Jean Richepin, 75016 Paris, France

: 1-7 Rue Jean Richepin, 75016 Paris, France Телефон: +33 1 44 30 10 00

8. Hôtel de JoBo, 4-й округ

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Цей чарівний маленький готель у районі Марі є одним із найгарніших і незвичайних готелів Парижа та пропонує цікавий урок з історії, культури та способу життя Франції. Готель названий на честь Жозефіни Бонапарт, дружини Наполеона. Її високе становище та яскравий смак визначають інтер’єр готелю. Він не може похвалитися простором: стелі низькі, коридори вузькі, а спальні варіюються від 15 до 40 квадратних метрів. Але ці автентичні, чуттєві кімнати з величезними ліжками – саме те, що потрібно для затишного любовного гніздечка. Якщо ви подорожуєте з друзями та хочете зупинитися в такому нетривіальному місці, забронюйте суміжні двокімнатні номери, щоб створити власну приватну квартиру з розкішною білизною та кавомашиною. У готелі є коктейльний бар із ретельно підібраною колекцією спиртних напоїв із усього світу та красиво оформлена чайна кімната. Гостям доступні послуги консьєржа, який подбає про бронювання ресторанів, квитки на культурні заходи та, за потреби, професійних багатомовних нянь для дітей.

Бронювання : https://www.hoteldejobo.paris/

: https://www.hoteldejobo.paris/ Адреса : 10 Rue d’Ormesson, 75004 Paris, France

: 10 Rue d’Ormesson, 75004 Paris, France Телефон: +33 1 48 04 70 48

9. Château Voltaire, 1-й округ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Один із найатмосферніших готелів Парижа розташований у серці історичного району міста. Тьєррі Гійє створив місце, яке підкреслює шарм столиці та те, що приваблює мільйони туристів з усього світу: нетрадиційний підхід до краси та стилю, багата історична спадщина, елегантність і різноманітність смаків. Архітектура будівель XVII-XVIII століть і внутрішнє оздоблення пронизані переосмисленням паризької філософії art de vivre, де справжнє задоволення та мистецтво життя стоять у центрі. Номери та люкси готелю пропонують виготовлені на замовлення узголів’я ліжок, дубові світильники, оксамитові текстури та бахрому, а також картини кубістів, що зображують місто за вашим вікном. Окрім вишуканого комфорту, готель пропонує спа-досвід: розслабтеся в басейні після дня досліджень і шопінгу в Парижі, омолодіться в сауні та насолодіться велнес-процедурами. Після цього завітайте до ресторану Brasserie l’Emil, щоб скуштувати середземноморську кухню, і випийте коктейль у бароковому барі з приглушеним освітленням.

Бронювання : https://www.chateauvoltaire.com/

: https://www.chateauvoltaire.com/ Адреса : 55-57 Rue Saint-Roch, 75001 Paris, France

: 55-57 Rue Saint-Roch, 75001 Paris, France Телефон: +33 1 42 61 50 00

10. St James Hotel, 16-й округ

Багато готелів розташовані в історичних будівлях. Джерело: Image Stjameshotelandclub.com Багато готелів розташовані в історичних будівлях. Джерело: Image Stjameshotelandclub.com

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Єдиний офіційно визнаний готель-шато в Парижі розташований у спокійному 16-му окрузі. Це місце зазнало багатьох радикальних трансформацій: від першої в місті посадкової площадки для повітряних куль, резиденції президента Адольфа Тьєра та фонду, названого на його честь, до приватного паризького клубу в лондонському стилі у 1980-х роках. Лише через десятиліття з’явився готель, який зазнав кількох оновлень, поки Лаура Гонсалес не перетворила його на романтичний паризький притулок із сумішшю антикваріату та сучасних меблів. П’ятдесят спалень і люксів із килимами на замовлення, складними китайськими візерунками та теплою палітрою гірчичних і теракотових відтінків готові прийняти гостей. Це місце більше схоже на шато, ніж на інші готелі Парижа. Простий, але розкішний St James вражає не лише елегантним декором, але й першокласними зручностями. Завітайте до ресторану Bellefeuille у стилі зимового саду, щоб скуштувати вишукані сезонні страви з інгредієнтів із органічного саду готелю, проведіть час у барі-бібліотеці та насолодіться відвідуванням спа Guerlain із трьома процедурними кімнатами, натхненними греко-римськими термами.

Бронювання : https://www.saint-james-paris.com/

: https://www.saint-james-paris.com/ Адреса : 5 Place du Chancelier Adenauer, 75116 Paris, France

: 5 Place du Chancelier Adenauer, 75116 Paris, France Телефон: +33 1 44 05 81 81

Париж пропонує широкий вибір готелів, що поєднують розкіш, історію та сучасний комфорт. Від ексцентричного Le Grand Mazarin у районі Марі до тихої розкоші Maison Delano та історичного шарму St James Hotel, ці заклади забезпечують незабутнє перебування. Чи то романтична відпустка, сімейна подорож, чи культурне дослідження – кожен готель із цього списку додасть вашій подорожі унікального паризького шарму.