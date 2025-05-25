Топ-10 готелів у Будапешті: ідеальна відпустка в Угорщині

Будапешт – місто, яке може надихнути своєю величчю та багатою історією. Розташоване на берегах Дунаю, воно поєднує дві частини – Буду і Пешт – з’єднані мостами. Будапешт, що стрімко розвивається, є не лише адміністративним і економічним центром країни, але й місцем, де зустрічаються культура, мистецтво та гастрономія. Давайте поринемо в це дивовижне місто, дізнаємося більше про його особливості та пам’ятки, а також про найкращі готелі, де ви можете зупинитися.

Ось найкращі готелі Будапешта для комфортного відпочинку, відібрані на основі відгуків мандрівників і рейтингів із сайтів бронювання.

Aria Hotel Budapest by Library Hotel Collection

Розкішний готель у Будапешті з терасою на даху, спа-центром і музичною тематикою.

Адреса: Budapest, Hercegprímás u. 5, 1051 Hungary

Телефон: +36 1 445 4055

Вебсайт: https://ariahotelbudapest.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Розташований у самому серці Будапешта, за кілька кроків від собору Святого Стефана, Дунаю, Оперного театру та інших пам’яток, готель пропонує незабутній досвід для своїх гостей.

Aria Hotel Budapest – справжній рай для поціновувачів музики. Кожен поверх присвячений певному музичному жанру: опері, джазу, класичній музиці та рок-н-ролу. Вас оточуватимуть портрети відомих музикантів, а в номерах ви знайдете індивідуальні iPad із музичною бібліотекою.

Бар на даху – ідеальне місце для романтичної вечері чи коктейлю, або щоб насолодитися прекрасними краєвидами міста. Хочете розслабитися після дня, повного туристичних пригод? Aria Hotel пропонує басейн, сауни та хамам. Подаруйте собі трохи турботи про себе.

Aria Hotel Budapest – шикарний готель у Будапешті, найкращий вибір для романтичної відпустки.

Kempinski Hotel Corvinus Budapest

Неймовірні готелі в Будапешті. Джерело: Image by Arvid Olson from the Pixabay website Неймовірні готелі в Будапешті. Джерело: Image by Arvid Olson from the Pixabay website

Елегантний готель у Будапешті з краєвидами на парк Ержебет, басейном, сауною та фітнес-центром.

Адреса: Budapest, Erzsébet tér 7-8, 1051 Hungary

Телефон: +36 1 429 3777

Вебсайт: https://www.kempinski.com/en/hotel-corvinus-budapest

Рейтинг: 4.8 ⭐

Kempinski Hotel Corvinus Budapest – це місце зустрічі мистецтва та гастрономії. Він розташований у самому центрі міста, неподалік від таких пам’яток, як Парламент, Ланцюговий міст і Королівський палац.

Kempinski Hotel Corvinus Budapest пропонує світлі та комфортні номери та люкси з краєвидами на місто. Розслабтеся в атмосфері угорської столиці, не виходячи з номера.

Розкішний Kempinski The Spa пропонує масажі, косметичні процедури, басейн і сауни. Тут ви зможете повністю розслабитися та подбати про своє тіло.

У Kempinski Hotel Corvinus Budapest ви також знайдете ресторани та бари з різноманітною кухнею, від страв Nobu до угорсько-венеційських спеціалітетів.

Kempinski Hotel Corvinus Budapest – топовий готель Будапешта, ідеальний вибір для незабутньої відпустки.

Four Seasons Gresham Palace

Величний готель у Будапешті в історичній будівлі з краєвидами на Дунай, Ланцюговий міст і Будайський замок. Розташований у самому серці Будапешта, це справжній шедевр, який надихає своєю пишнотою.

Адреса: Budapest, Széchenyi István tér 5-6, 1051 Hungary

Телефон: +36 1 268 6000

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/budapest

Рейтинг: 4.8 ⭐

Four Seasons Gresham Palace пропонує розкішні номери та люкси з краєвидами на річку. Розслабтеся в атмосфері старовинної Угорщини, насолоджуючись комфортом і вишуканим дизайном. Готель має вхідні ворота з кованими павичами, а всередині на вас чекає лобі з понад двома мільйонами мозаїчних плиток і вражаючими люстрами.

Пориньте в розслаблюючий світ спа-процедур і басейну з ефектом нескінченності. Тут ви знайдете гармонію та турботу про себе.

Готель розташований неподалік від культурних пам’яток. Персональний гід допоможе вам відкрити всі приховані скарби мистецтва та культури.

Four Seasons Gresham Palace – шикарний готель у Будапешті, незабутня подорож у світ розкоші та комфорту.

Corinthia Budapest

Ванні кімнати в найкращих готелях Будапешта. Джерело: Image by Andreas Göllner from the Pixabay website Ванні кімнати в найкращих готелях Будапешта. Джерело: Image by Andreas Göllner from the Pixabay website

Вишукний готель у Будапешті з величною фасадною частиною, критим басейном, джакузі та ресторанами. Розташований на бульварі Ержебет, це історичний готель, який надихає своєю пишнотою.

Адреса: Budapest, Erzsébet krt. 43-49, 1073 Hungary

Телефон: +36 1 479 4000

Вебсайт: https://www.corinthia.com/en-gb/budapest

Рейтинг: 4.8 ⭐

Corinthia Budapest пропонує розкішні номери та люкси з краєвидами на Дунай, відпочинок в атмосфері стародавньої Угорщини, комфорт і вишуканий дизайн.

Corinthia Budapest – це не лише місце для відпочинку, але й справжній гастрономічний рай. Тут ви знайдете ресторани з різноманітними стравами, від місцевих делікатесів до світової кухні. Також є критий басейн і джакузі, де можна розслабитися після дня в місті.

Corinthia Budapest – чудовий готель у Будапешті, прекрасне місце, де гармонія з розкішшю та комфортом створює унікальний досвід.

Queen's Court Hotel & Residence

Сучасний готель у Будапешті з апартаментами, критим басейном, сауною та приватним садом.

Адреса: Budapest, Dob u. 63, 1074 Hungary

Телефон: +36 1 882 3000

Вебсайт: https://queenscourthotelbudapest.com/?lang=hu

Рейтинг: 4.2 ⭐

Queen's Court Hotel & Residence – унікальне місце для проживання в самому серці Будапешта. Тут ви знайдете апартаменти з незвичайним дизайном, які змусять вас почуватися як удома в цьому мальовничому місті.

Усі номери – це люкси, більшість із них із балконами, просторою вітальнею та обідньою зоною. Ви насолоджуватиметеся зручним ліжком, окремою ванною кімнатою та невеликою кухнею з посудомийною машиною, холодильником і мікрохвильовою піччю.

Queen's Court пропонує розкішну спа-зону в стилі ретро-класики, критий басейн, джакузі та суху сауну. Ви зможете розслабитися та відновити сили після насиченого дня. Також є ресторан, який подає страви міжнародної кухні та добірні вина. Елегантна обідня зала ресторану створює ідеальну атмосферу для вечері.

Queen's Court Hotel & Residence – комфортний готель у Будапешті, розкішне місце для перебування в місті.

The Ritz-Carlton Budapest

Спа-центри готелів Будапешта для повного релаксу. Джерело: Image by Gundula Vogel from the Pixabay website Спа-центри готелів Будапешта для повного релаксу. Джерело: Image by Gundula Vogel from the Pixabay website

Шикарний готель у Будапешті з панорамними краєвидами на місто, спа-центром, фітнес-центром і баром. Це справжня перлина в самому серці угорської столиці.

Адреса: Budapest, Erzsébet tér 9-10, 1051 Hungary

Телефон: +36 1 429 5500

Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/budrz-the-ritz-carlton-budapest

Рейтинг: 4.7 ⭐

З краєвидами на місто, номери та люкси The Ritz-Carlton Budapest пропонують чудові краєвиди на собор Святого Стефана та площу Ержебет. Вибирайте з різноманітних варіантів, включно з номерами із доступом до клубного лаунжу. Високі стелі, просторі вікна з краєвидами на парк Ержебет і міські пам’ятки створюють унікальну атмосферу.

У ресторані готелю ви можете насолоджуватися вишуканими коктейлями та винами, а також найкращою європейською кухнею.

Також можна відвідати недільний бранч. Жива музика, безлімітні келихи шампанського та спокусливі аромати чекають на вас. Почніть із прийому з шампанським і устрицями, а потім насолоджуйтеся повільним зануренням у кулінарні шедеври.

Для тих, хто піклується про здоров’я та форму, є сучасний фітнес- і спа-центр.

The Ritz-Carlton Budapest – чудовий готель у Будапешті з угорською гостинністю для незабутнього досвіду.

Budapest Marriott Hotel

Просторий готель у Будапешті з краєвидами на Дунай, басейном, фітнес-центром і рестораном. Поєднує магію багатої культури Угорщини з розкішшю п’ятизіркових зручностей.

Адреса: Budapest, Apáczai Csere János u. 4, 1052 Hungary

Телефон: +36 1 486 5000

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/budhu-budapest-marriott-hotel

Рейтинг: 4.6 ⭐

Budapest Marriott Hotel займає чудову історичну будівлю з краєвидами на набережну Дунаю. Краєвиди з готелю вражають. Пейзаж змінюється з кожним поглядом, ніби картина, яку можна розглядати безкінечно.

У Budapest Marriott Hotel ви знайдете ресторани з різноманітною кухнею, від місцевих делікатесів до світової кухні.

Якщо ви хочете розслабитися, завітайте до критого басейну. Фітнес-центр допоможе залишатися у формі під час подорожі. Готель підходить як для відпочинку, так і для ділових мандрівників. Тут є все необхідне для комфортного перебування.

Budapest Marriott Hotel – сучасний готель у Будапешті, стильне місце для проживання.

Memories OldTown

Безкоштовний і корисний сніданок у готелях Будапешта. Джерело: Image by Jiri from Pixabay website Безкоштовний і корисний сніданок у готелях Будапешта. Джерело: Image by Jiri from Pixabay website

Затишний готель в історичному районі з безкоштовним сніданком, терасою та бібліотекою. Розташований на вулиці Бастя, це справжній куточок затишку та натхнення.

Адреса: Budapest, Bástya u. 33, 1056 Hungary

Телефон: +36 1 380 1270

Вебсайт: https://hotelmemories.hu/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Memories OldTown займає чудову історичну будівлю, де тераса пропонує чудові краєвиди на пейзажі Будапешта. Тут ви можете насолоджуватися свіжим повітрям і прекрасними краєвидами міста. Почніть свій день із вишуканого сніданку, який включено у вартість. Смачні страви піднімуть настрій і зарядять енергією.

Якщо ви любите книги, бібліотека в готелі стане вашим улюбленим місцем. Затишні куточки, цікаві книги та можливість поринути у світ слів.

Hotel Memories OldTown – оригінальний готель у Будапешті, місце, де ви знайдете натхнення.

Opera Garden Hotel & Apartments

Стильний готель у Будапешті з апартаментами, терасою на даху, сауною та фітнес-центром. Готель розташований на пішохідній вулиці, за кілька кроків від головних пам’яток. Ідеальне місце для тих, хто хоче досліджувати місто пішки.

Адреса: Budapest, Hajós u. 24, 1065 Hungary

Телефон: +36 1 301 9030

Вебсайт: https://www.operagardenhotel.hu/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Opera Garden пропонує апартаменти з повністю обладнаною кухнею, де ви можете приготувати свої улюблені страви. Чудова тераса на даху порадує вас дивовижним міським пейзажем, де можна насолоджуватися сніданком, обідом чи вечерею. Після дня в місті ви можете розслабитися в сауні або підтримувати форму у фітнес-центрі. Це чудовий спосіб подбати про себе під час подорожі.

Opera Garden Hotel & Apartments – чудовий готель у Будапешті, унікальне місце, де романтика та комфорт поєднуються в гармонії.

Radisson Blu Beke

Затишні номери в найкращих готелях Будапешта. Джерело: Image by Biea from the Pixabay website Затишні номери в найкращих готелях Будапешта. Джерело: Image by Biea from the Pixabay website

Комфортний готель у Будапешті з басейном, сауною, фітнес-центром і рестораном. Його елегантний традиційний фасад чудово поєднується з вітражами та фресками, створеними угорським художником Єно Харангі. Це місце, де історія оживає.

Адреса: Budapest, Teréz krt. 43, 1067 Hungary

Телефон: +36 1 889 3900

Вебсайт: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-budapest

Рейтинг: 4.4 ⭐

Radisson Blu Beke Hotel пропонує комфортні номери. Є безкоштовний Wi-Fi, індивідуально регульований кондиціонер і зручні ліжка. У ванних кімнатах ви знайдете косметичні засоби від L'Occitane.

Після дня дослідження міста ви можете розслабитися в басейні або відвідати сауну. Це ідеальний спосіб відпочити та подбати про своє самопочуття.

Якщо ви хочете залишатися у формі навіть під час подорожі, на вас чекає сучасний фітнес-центр. Тут є все необхідне для тренувань.

Ресторан готелю – справжня інституція в Угорщині. Тут ви не лише насолодитеся смачною їжею, але й поринете в історію та культуру міста.

Radisson Blu Beke Hotel – один із найкращих готелів у Будапешті. Це місце, де ви можете насолоджуватися комфортом і водночас відчувати дух історії.

Незалежно від вашого вибору, Будапешт обіцяє незабутній досвід у найкращих готелях. Це не просто місця для проживання, а справжні витвори мистецтва. Подорожуйте, насолоджуйтеся та відкривайте це магічне місто!