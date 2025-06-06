Топ-10 готелів Копенгагена: данська гостинність

Копенгаген – це чарівна та мальовнича столиця Данії, яку вважають одним із найгарніших міст Європи. Затишна атмосфера та спокій цієї скандинавської столиці відкриваються для мандрівників і гостей. Величезну популярність місту приніс знаменитий казкар Ганс Крістіан Андерсен, тому всі замки, палаци, парки та музеї огорнуті магічною атмосферою казки.

Копенгаген – це місто з багатою історією, прекрасною архітектурою, мальовничими каналами та затишними кафе. Цей куточок приваблює туристів з усього світу своїм шармом і привітністю. Але щоб повною мірою насолодитися перебуванням у данській столиці, потрібно правильно обрати готель. У Копенгагені є безліч варіантів розміщення на будь-який смак і бюджет, але які з них справді варті вашої уваги? У цій статті ми розповімо про 10 найкращих готелів Копенгагена, які порадують рівнем комфорту, сервісу, дизайну та розташування. Готуйтеся забронювати номер в одному з цих готелів і розпочати подорож Копенгагеном.

Вид на місто з тераси готелю. Джерело: Image by Bob from Pixabay website Вид на місто з тераси готелю. Джерело: Image by Bob from Pixabay website

NH Collection Copenhagen

Цей 5-зірковий готель розташований у історичному, мальовничому районі Крістіансхавн, за 15 хвилин ходьби від центру міста, де можна прогулятися чарівними вуличками та надихнутися вишуканою красою.

Адреса: Strandgade 7, 1401 København, Данія

Телефон: +45 35 25 42 50

Рейтинг: 4.6 ⭐

NH Collection пропонує елегантні номери, що поєднують сучасний дизайн і скандинавський стиль, створюючи затишну та комфортну атмосферу. Номери оснащені всім необхідним для проживання, включаючи безкоштовний Wi-Fi. На даху розташований чудовий бар, де можна помилуватися заходом сонця, скуштувати смачні коктейлі та закуски й просто розслабитися в розкішній атмосфері.

Готель рекомендує спробувати вишукану різноманітну кухню в затишному ресторані. У фітнес-центрі є сучасний тренажерний зал, а також доступна оренда велосипедів.

NH Collection Copenhagen – найкращий готель у Копенгагені, ідеальне місце для дослідження чарівної данської столиці та відпочинку в затишних апартаментах.

Hotel Sanders

Це найкращий бутік-готель у Копенгагені, розташований за 200 метрів від Королівського театру та Нової гавані, у самому серці міста.

Адреса: Tordenskjoldsgade 15, 1055 København, Данія

Телефон: +45 46 40 00 40

Вебсайт: https://hotelsanders.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Sanders має унікальний дизайн, натхненний морськими подорожами та скандинавською естетикою. Готель пропонує номери з кондиціонером, мінібаром і кавоваркою, а також безкоштовний сніданок і вечірні коктейлі. Тут можна насолоджуватися видами на місто з тераси на даху, читати книгу в бібліотеці або дивитися фільм у кінозалі.

Hotel Sanders пропонує широкий вибір страв на будь-який смак у ресторані. Бар на даху порадує смачними коктейлями. Ви можете підтримувати форму, відвідавши просторий фітнес-центр.

Hotel Sanders – це розкішне місце для проживання в Копенгагені. Зручне розташування та комфорт подарують лише позитивні емоції від перебування в цьому готелі.

Nimb Hotel

Вишуканий готель, який може похвалитися незвичайним розташуванням і атмосферою. Він розташований у історичній будівлі в східному стилі з елементами мавританської архітектури та примикає до парку розваг Тіволі.

Адреса: Bernstorffsgade 5, 1577 København, Данія

Телефон: +45 88 70 00 00

Рейтинг: 4.6 ⭐

Nimb Hotel пропонує 38 індивідуально оформлених номерів і люксів із широкими балконами, що відкривають казкові краєвиди на чудові сади та спокусливі вогні міста. Люкси мають затишне оздоблення з антикварними меблями, камінами та джакузі.

Готель рекомендує скуштувати різноманітну кухню в одному з п’яти ресторанів із двома зірками Мішлен і відвідати винний льох із широким асортиментом напоїв. Ви можете розслабитися в органічному спа або зайнятися йогою в саду.

Nimb Hotel – найвишуканіший і найрафінованіший готель у Копенгагені. Відчуйте магію та романтику, відвідавши куточок розкоші в цьому місті.

Найкращі пам’ятки поблизу найкращих готелів Копенгагена. Джерело: Image by Bente Jønsson from the Pixabay website Найкращі пам’ятки поблизу найкращих готелів Копенгагена. Джерело: Image by Bente Jønsson from the Pixabay website

Hotel Herman K

Цей сучасний готель, справжній шедевр дизайну, вразить своєю незвичайною історією та архітектурою. Він розташований у колишній електростанції в центрі міста, за 5 хвилин ходьби від площі Конгенс-Нюторв.

Вебсайт: https://www.brochner-hotels.com/

Адреса: Bremerholm 6, 1069 København, Данія

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Herman K пропонує стильні, шикарні номери з оригінальним поєднанням бетону та мармуру з м’якими килимами, білою постіллю та комфортними ліжками. Кожен номер оснащений смарт-телевізорами, душем із ефектом дощу, безкоштовним мінібаром і Wi-Fi.

Готель рекомендує відвідати вишуканий ресторан із зіркою Мішлен і випити напій у затишному барі або на терасі, розташованій на даху будівлі, звідки відкриваються приголомшливі панорамні краєвиди.

Hotel Herman K – найкращий інноваційний готель у Копенгагені. Сучасність, стиль і якість обслуговування подарують незабутню відпустку.

Hotel d’Angleterre

Цей легендарний готель у Копенгагені був заснований у 1755 році та є одним із найстаріших і найпрестижніших готелів Європи. Він розташований на площі Конгенс Нюторв, навпроти королівського палацу Амалій є нборг, і донині зберіг свій історичний шарм і елегантність, поєднуючи їх із сучасним дизайном і технологіями.

Адреса: Kongenss Nytorv 34, 1050 København, Данія

Телефон: +45 33 12 00 95

Вебсайт: https://www.dangleterre.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

D’Angleterre пропонує розкішні номери та люкси з краями на місто. Люкси оформлені в рафінованому східному стилі та мають усе необхідне для комфортного перебування та відпочинку.

Відвідйте ресторан із вишуканою європейською кухнею, а в барі побалуйте себе смачними напоями та коктейлями. Hotel d’Angleterre має величезний фітнес-центр із сучасною лазнею та сауною, де можна розслабитися після захопливих прогулянок містом.

Hotel d’Angleterre – найпрестижніший готель у Копенгагені. Найкращі традиції, рафінованість, комфорт і розкіш отримають усі гості, які відвідують це місце.

Чудові парки Копенгагена. Джерело: Image by Mehmet A. from the Pixabay website Чудові парки Копенгагена. Джерело: Image by Mehmet A. from the Pixabay website

Nobis Hotel Copenhagen

Це найкращий дизайнерський готель із чудовим розташуванням і атмосферою в Копенгагені. Він розташований у пам’ятній будівлі колишнього музею, за 10 хвилин ходьби від центрального вокзалу та парку Тиволі. Готель поєднує класичний і сучасний стиль, створюючи затишний і елегантний простір.

Адреса: Niels Brocks Gade 1, 1574 гавн, Данія

Телефон: +45 78 74 14 10

Вебсайт: https://www.nobishotel.dk/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Nobis Hotel пропонує просторі номери з високими стелями, дерев’яною підлогою та мармуровими ванними кімнатами. Апартаменти оформлені в поєднбінації зі скандинавським дизайном і високим рівнем комфорту та сервісу, а також безкоштовним Wi-Fi, телевізорами з плоским екраном і мінібарами.

Nobis забезпечує широкий вибір вишуканих страв у ресторані, багатий асортимент напоїв і коктейлів у затишному барі. Фітнес-центр дає змогу піклуватися про здоров’я завдяки тренуванням або розслабитися в комфортній сауні.

Nobis Hotel Copenhagen — найкращий, сучасний і елегантний готель у Копенгагені. Вишуканий дизайн, затишна атмосфера та комфорт цього місця подарують незабутні емоції.

71 Nyhavn Hotel

Цей унікальний і чарівний готель у Копенгагені розташований у двох колишніх складських будівлях на Новій гавані, на розі каналу Нюгавн і головної набережної міста, за 5 хвилин ходьби від пішохідної вулиці Стрьоґет. Район славиться кольоровими будинками, яхтами та кафе.

Адреса: Nyhavn 71, 1051 København, Данія

Телефон: +45 33 43 62 00

Вебсайт: https://www.71nyhavnhotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Готель пропонує затишні, просторі номери, що поєднують історичний шарм із сучасним комфортом. Номери оснащені комфортними меблями, ванною кімнатою, безкоштовним Wi-Fi, мінібаром і великими вікнами з чудовими краєвидами на місто або гавань.

71 Nyhavn має ексклюзивний ресторан, що спеціалізується на морепродуктах і пропонує широкий асортимент страв. У барі ви можете втамувати спрагу після прогулянок, скуштувавши знамениті коктейлі.

71 Nyhavn Hotel — один із найкращих і унікальних готелів у Копенгагені. Чудова краса природи, історії, архітектури та комфорту занурять вас в атмосферу захвату та подарують незабутні емоції.

Копенгаген, Данія. Джерело: Image by Bente Jønsson from the Pixabay website Копенгаген, Данія. Джерело: Image by Bente Jønsson from the Pixabay website

Hotel Skt. Anna

Цей затишний готель у Копенгагені розташований за 10 хвилин ходьби від Нової гавані та Королівського театру. Він знаходиться на тихій площі Святої Анни, за кілька кроків від Королівського палацу, забезпечуючи спокій і комфорт у серці міста. Наприкінці площі є затишна вулиця з легким доступом до прекрасної гавані Копенгагена.

Адреса: Sankt Annæ Pl. 18, 1250 København, Данія

Телефон: +45 33 96 20 00

Вебсайт: https://hotelsktannae.dk/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Hotel Skt. Anna вирізняється стильним дизайном інтер’єру та історичною атмосферою. Він пропонує номери з класичним декором, телевізорами з плоским екраном, мінібаром і власною ванною кімнатою з феном і туалетно-косметичними засобами. На даху є затишний бар, де можна насолоджуватися смачними напоями та приголомшливими краєвидами.

У Skt. Anna є ресторан під назвою The Shrimp, який пропонує широкий асортимент страв із морепродуктів, а також стейки та рибу. Ви можете розслабитися в лаунджі з коктейлем і закусками з сусіднього бару The Club. Тут можна орендувати велосипеди, щоб дослідити всі історичні пам’ятки Копенгагена.

Hotel Skt. Anna – найкращий сучасний чотиризірковий бутік-готель із історичним шармом і душею в Копенгагені. Тиша, спокій, високий рівень вишуканості та комфорту під час вашої подорожі зроблять перебування незабутнім.

Villa Copenhagen

Це найкращий оригінальний готель у Копенгагені, який займає будівлю колишнього головного поштового відділення Данії, збудовану в 1912 році, і розташований у центрі Копенгагена, поруч із залізничним вокзалом і парком Тіволі.

Адреса: Copenhagen Central Post Building, Tietgensgade 35-39, 1704 København, Данія

Телефон: +45 78 73 00 00

Рейтинг: 4.4 ⭐

Villa Copenhagen поєднує історичну спадщину з сучасним дизайном. Готель пропонує комфортні номери, оформлені в елегантному скандинавському стилі, з кондиціонером, мінібаром, кавоваркою, сейфом, телевізором і власною ванною кімнатою.

У готелі є кілька ресторанів і барів із величезним асортиментом їжі та напоїв, де можна насититися різноманітною кухнею та скуштувати вишукані коктейлі. Особливо популярний ресторан Kontrast, який спеціалізується на сезонних і органічних продуктах.

Villa Copenhagen також має власний сад, де можна зануритися в надзвичайний природний світ. Фітнес-центр подбає про здоров’я відвідувачів, а послуги бізнес-центру, консьєрж-сервісу та обміну валют зроблять ваше перебування комфортнішим.

Villa Copenhagen – один із найкращих готелів у Копенгагені. Висококласний сервіс, комфорт, затишок і розкіш надають можливість для по-справжньому чудової відпустки.

Неймовірна природа Копенгагена. Джерело: Image by Filip Filipović from the Pixabay website Неймовірна природа Копенгагена. Джерело: Image by Filip Filipović from the Pixabay website

Hotel SP34 by Brøchner Hotels

Це найкращий сучасний бутік-готель у Копенгагені, розташований у богемному районі Латинський квартал у центрі міста. За декілька хвилин ходьби від площі Ратуші та пішохідної вулиці Стрьоґет і за 10 хвилин від Ратуші та площі Гамбрінус.

Адреса: Sankt Peders Stræde 34, 1453 København, Данія

Телефон: +45 33 13 30 00

Вебсайт: https://www.brochner-hotels.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Hotel SP34 пропонує затишні, комфортні номери в скандинавському стилі, які включають усе необхідне для проживання, а також мінібар і безкоштовний Wi-Fi з необмеженим доступом.

SP34 рекомендує своїм гостям відвідати 3 ресторани та 4 бари. Ви будете приємно вражені широким асортиментом різноманітних європейських страв, приготованих виключно з органічних продуктів, вишуканими напоями та коктейлями. У готелі є кінозал, обладнаний найсучаснішими технологіями. Гості також можуть насолоджуватися безкоштовним вином щодня з 17:00 до 18:00.

Hotel SP34 by Brøchner Hotels – один із найкращих і комфортних готелів у Копенгагені. Стиль, екологічність і сучасність подарують справжнє задоволення для поціновувачів комфорту.

Копенгаген – це прекрасне та захоплююче місто, яке приваблює туристів з усього світу своїми пам’ятками, культурою та атмосферою. Оберіть правильний готель відповідно до ваших потреб, бюджету та смаку, і ваші пригоди в столиці Данії будуть захопливими та комфортними.