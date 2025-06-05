Топ-10 найбільших аеропортів світу: головні міжнародні авіаційні хаби за кількістю пасажирів і площею території

Разом із розвитком туризму та технологічними досягненнями аеропорти стали центральними транспортними вузлами світу. Кількість мандрівників щороку зростає, з’являються нові маршрути, а аеропорти оновлюють свої функції, послуги та розміри. Які аеропорти є найбільшими у світі? Давайте розглянемо найвражаючі з них за площею та пасажиропотоком, щоб визначити топ-10 найбільших аеропортів світу.

Який аеропорт вважається найбільшим у світі?

Міжнародний аеропорт Гартсфілд-Джексон в Атланті обслуговує понад 197 мільйонів пасажирів на рік. Джерело: Image redlegsfan21, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org Міжнародний аеропорт Гартсфілд-Джексон в Атланті обслуговує понад 197 мільйонів пасажирів на рік. Джерело: Image redlegsfan21, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org

За пасажиропотоком Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport у США є беззаперечним лідером, обслуговуючи, за даними тексту, понад 197 мільйонів пасажирів на рік. Однак ця цифра виглядає завищеною порівняно з іншими джерелами, які вказують на 108,1 мільйона пасажирів у 2024 році. Це робить його найзавантаженішим аеропортом світу. За площею він також є значним, охоплюючи 4700 гектарів (приблизно 7 квадратних миль), хоча за цим показником поступається іншим.

Який аеропорт має найбільшу площу?

Титул найбільшого аеропорту за площею належить King Fahd International Airport (KFIA) у Саудівській Аравії. Його площа становить понад 789 квадратних кілометрів, що майже вдесятеро перевищує найближчого конкурента. Розташований на сході міста Даммам, він також відомий як Dammam World Airport (DWC). Його розміри порівнянні з площею всіх п’яти районів Нью-Йорка. На території аеропорту розташовані мечеть на 2000 осіб, житловий комплекс на 3000 осіб і теплиці для озеленення. Незважаючи на величезну площу, він обслуговує лише близько 9,7 мільйона пасажирів на рік, що не дозволяє йому увійти до топ-100 за пасажиропотоком. У Саудівській Аравії він посідає третє місце за завантаженістю, поступаючись King Abdulaziz International Airport у Джидді з 41 мільйоном пасажирів на рік.

Який аеропорт є найбільшим у Європі?

Серед європейських аеропортів титул найбільшого належить Istanbul Airport (IST). Розташований на європейській стороні Стамбула, він обслуговує понад 71 мільйон пасажирів на рік, що робить його найзавантаженішим у Європі, випереджаючи London Heathrow (LHR). У 2019 році він обігнав Хітроу, ставши лідером серед європейських аеропортів.

Короткий огляд найбільших аеропортів світу

Одним із ключових факторів для визначення розміру аеропорту, окрім площі, є пасажиропотік. Airports Council International (ACI) ретельно відстежує кількість обслуговуваних пасажирів у аеропортах світу, що дозволяє визначати тенденції у глобальних авіаперевезеннях. За даними ACI, перше місце в рейтингу десяти найбільших аеропортів світу займає Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. США впевнено домінують у списку найзавантаженіших аеропортів світу.

Топ-10 аеропортів за пасажиропотоком (оновлені дані за 2024 рік):

Сучасні аеропорти вражають унікальною архітектурою. Джерело: Image monkeytime | brachiator, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org Сучасні аеропорти вражають унікальною архітектурою. Джерело: Image monkeytime | brachiator, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), США Пасажиропотік: 108,1 мільйона пасажирів (2024).

108,1 мільйона пасажирів (2024). Площа: 4700 гектарів (приблизно 7 квадратних миль).

4700 гектарів (приблизно 7 квадратних миль). Складається з 7 терміналів, загальна площа яких перевищує 13 квадратних кілометрів. Пропонує безпересадкові рейси на п’ять континентів. На території є сотні кафе, ресторанів, барів, розважальних і торговельних закладів. Лідер за пасажиропотоком з 1998 року, за винятком 2020 року, коли перше місце посів Guangzhou Baiyun Airport через COVID-19. Dubai International Airport (DXB), ОАЕ Пасажиропотік: 92,3 мільйона пасажирів (2024).

92,3 мільйона пасажирів (2024). Площа: 7200 акрів (приблизно 29 квадратних кілометрів).

7200 акрів (приблизно 29 квадратних кілометрів). Найзавантаженіший аеропорт світу за міжнародним пасажиропотоком. Обслуговує 106 міжнародних авіакомпаній і пропонує рейси до понад 240 напрямків на шести континентах. Dallas Fort Worth International Airport (DFW), США Пасажиропотік: 87,8 мільйона пасажирів (2024).

87,8 мільйона пасажирів (2024). Площа: 69,6 квадратних кілометрів.

69,6 квадратних кілометрів. Розташований між двома округами, є найбільшим хабом American Airlines. Має чотири термінали. Tokyo Haneda Airport (HND), Японія Пасажиропотік: 85,9 мільйона пасажирів (2024).

85,9 мільйона пасажирів (2024). Площа: не вказана в тексті, але є одним із найзавантаженіших в Азії.

не вказана в тексті, але є одним із найзавантаженіших в Азії. Обслуговує Великий Токіо, є хабом для Japan Airlines та All Nippon Airways. London Heathrow Airport (LHR), Велика Британія Пасажиропотік: 83,9 мільйона пасажирів (2024).

83,9 мільйона пасажирів (2024). Площа: не вказана в тексті, але є найбільшим у системі лондонських аеропортів.

не вказана в тексті, але є найбільшим у системі лондонських аеропортів. Найзавантаженіший аеропорт Європи за міжнародним пасажиропотоком (74,9 мільйона у 2023 році). Denver International Airport (DEN), США Пасажиропотік: 82,4 мільйона пасажирів (2024).

82,4 мільйона пасажирів (2024). Площа: 135,7 квадратних кілометрів.

135,7 квадратних кілометрів. Найбільший аеропорт США за площею, має сім терміналів. Генерує понад 26 мільярдів доларів щорічно для регіону Колорадо. Istanbul Airport (IST), Туреччина Пасажиропотік: 80,1 мільйона пасажирів (2024).

80,1 мільйона пасажирів (2024). Площа: не вказана в тексті, але є найбільшим аеропортом Європи.

не вказана в тексті, але є найбільшим аеропортом Європи. Показав значне зростання пасажиропотоку (+53% порівняно з 2019 роком). Chicago O’Hare International Airport (ORD), США Пасажиропотік: 80,2 мільйона пасажирів (2024).

80,2 мільйона пасажирів (2024). Площа: 18 квадратних кілометрів.

18 квадратних кілометрів. Має чотири термінали, є важливим хабом для United Airlines та American Airlines. New Delhi Indira Gandhi International Airport (DEL), Індія Пасажиропотік: 77,78 мільйона пасажирів (2024).

77,78 мільйона пасажирів (2024). Площа: не вказана в тексті.

не вказана в тексті. Піднявся з 28 на 7 місце за пасажиропотоком з 2019 по 2024 рік. Shanghai Pudong International Airport (PVG), Китай Пасажиропотік: 76,68 мільйона пасажирів (2024).

76,68 мільйона пасажирів (2024). Площа: 39,88 квадратних кілометрів.

39,88 квадратних кілометрів. Показав найбільше зростання (+41% від 2023 року) завдяки розширенню міжнародних рейсів та візовій політиці. Має п’ять злітно-посадкових смуг і магнітний потяг, що з’єднує аеропорт із центром Шанхая.

Аеропорти з найбільшою площею у світі

Розмір аеропорту можна визначити не лише за пасажиропотоком, але й за площею його території. Топ-10 найбільших аеропортів за площею:

King Fahd International Airport (DMM), Саудівська Аравія – 776 квадратних кілометрів. Denver International Airport (DEN), США – 135,7 квадратних кілометрів. Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), США – 69,6 квадратних кілометрів. Orlando International Airport (MCO), США – 53,8 квадратних кілометрів. Washington Dulles International Airport (IAD), США – 48,6 квадратних кілометрів. Beijing Daxing International Airport (PKX), Китай – 46,6 квадратних кілометрів. George Bush Intercontinental Airport (IAH), США – 44,5 квадратних кілометрів. Shanghai Pudong International Airport (PVG), Китай – 39,9 квадратних кілометрів. Cairo International Airport (CAI), Єгипет – 36,3 квадратних кілометрів. Suvarnabhumi International Airport (BKK), Таїланд – 32,4 квадратних кілометрів.

Ці аеропорти настільки великі, що їхні термінали нагадують невеликі міста. Вони оснащені сучасними послугами та зручностями, які підвищують комфорт пасажирів і демонструють еволюцію сучасних авіаперевезень.

Який аеропорт є найменшим у світі?

Для контрасту з найбільшими аеропортами варто згадати найменший – Juancho E. Irauskin Airport на острові Саба, Карибські Нідерланди. Його довжина становить лише 1312 футів (близько 400 метрів), що робить його унікальним прикладом компактного аеропорту.

Найбільші аеропорти Європи

Усередині аеропорти можуть нагадувати величні торговельно-розважальні центри. Джерело: Image Istairport.com Усередині аеропорти можуть нагадувати величні торговельно-розважальні центри. Джерело: Image Istairport.com

Після скасування обмежень, пов’язаних із пандемією, європейські аеропорти переживають справжній бум, із експоненціальним зростанням пасажиропотоку, що свідчить про відновлення до допандемічних показників. Найбільшим аеропортом Європи є Istanbul Airport (IST), який у 2019 році посунув London Heathrow із першого місця. Топ-5 європейських аеропортів:

Istanbul Airport (IST), Туреччина – 80,1 мільйона пасажирів (2024). London Heathrow Airport (LHR), Велика Британія – 83,9 мільйона пасажирів (2024). Paris Charles de Gaulle Airport (CDG), Франція – 42,1 мільйона пасажирів (2024, за даними про місткість). Amsterdam Schiphol Airport (AMS), Нідерланди – точна кількість пасажирів не вказана, але входить до топ-5. Frankfurt Airport (FRA), Німеччина – точна кількість пасажирів не вказана, але входить до топ-5.

Ці п’ять аеропортів обробляють майже половину всього пасажиропотоку в Європі.

Підсумок

Світ авіаперевезень значно змінився після 2020 року. Пандемія сприяла зростанню пасажиропотоку в США та Китаї через велике населення та значні території, що стимулювало внутрішні авіаперельоти. Обмеження міжнародних подорожей також вплинули на це. Обидві країни є ключовими напрямками для ділових поїздок. Однак європейські країни активно працюють над відновленням своїх позицій.

За даними ACI, у 2024 році кількість авіапасажирів досягла 9,5 мільярда, перевищивши показники 2019 року на 94%. Деякі авіакомпанії продемонстрували кращу здатність до відновлення після обмежень, пов’язаних із COVID-19, а найзавантаженіші міжнародні аеропорти підтверджують, що популярні напрямки залишаються незмінними.