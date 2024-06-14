Тепер росіянам страшно літати, літаки почнуть падати частіше

Вічно можна спостерігати за кількома явищами… Ну, про це знає кожний, повторювати не буду. Але українці вічно готові спостерігати, як горить росія, як тоне росія, та як росіяни вбивають один одного. Й ось знаєте, звісно нам би хотілося побачити це все швидше, але у всесвіту свої плани, тому наберемося терпіння, купимо попкорну й задонатимо ЗСУ, щоб усі наші мрії здійснилися.

Щодо "горить", то наразі росія виходить з процесу розлиття річок, тобто потоплення й плавно переходить у сезонні пожежі. Це якось вже звично, тому не дуже за цим спостерігаємо, якщо, звісно, це не палає потопаючий російський корабель.

Щодо того, як росіяни вбивають один одного, це вже пришвидшилося, он навіть їх МВС перестало публікувати статистичні данні, стільки вбивств та зґвалтувань.

Он, щоб "героям сво" було зручніше вбивати росіян, їм вже дозволили їздити п’яними за кермом. Навіть за вбивство штраф, бо ж "медаль за взятие бахмута".

У російських "героєв сво" зриває дах від безкарності та вседозволеності. Їх стає все більше, а безкарність п’янить не гірше горілки та наркотиків. Зброя дає їм ще більше прав. Від безкарності та вседозволеності голова йде обертом.

Тому доля пересічного росіянина, гірка. Як не жити у скруті, бо ж найкращий у світі стратег путін усіх переграв, тому росія майже втратила економічні здобуття минулих років, то жити у страху, бо ж найкращій у світі стратег путін усіх переграв, та збудував найстрашніше у світі гетто для свого народу.

Хоч економіку росії й перевели на військові рейки, життя пересічного росіянина від цього краще не стало. На росії зараз підбивають рейтинги, вираховуючи першості найбіднішого регіону, федерального округу де найбільше безпритульних дітей та бомжів. Ось вам й нано-країна. Більшість росіян не приховують бажання воювати, бо це єдиний шанс поліпшити своє матеріальне становище .

Вже ближче росія й до міжконфесійних та міжнаціональних війн та погромів. Шовінізм та нацизм, який сповідує росія, який ллється з телевізора в вуха пересічного росіянина, роблять свою справу, як й заселення росії вихідцями з мусульманських країн.

То, якщо чесно, воно й непомітно, але насправді на горлі росіян вже змикнулися руки, які тримають свою смертельну хватку. Санкції починають потихеньку руйнувати росію, але, якщо чесно, росію руйнує більш дієва сила, це самі росіяни . Але про це ми поговоримо іншим разом, бо соціальні зміни та дослідження психологічних аспектів, це моя улюблена тема, то хотіла б ще раз детально пройтися по тому, як ніколи не стати росією та росіянами.

Сьогодні ми поговоримо про те, як хитається цей колос на глиняних ногах, й як гарно останнім часом дивитися російські новини. Ось зараз усі обговорюють знищення російського аналоговнетного літака СУ-57. Це неймовірний ляпас для ППО росії, а ще, це відкрита шпаринка, щоб поглянути, як росія з космічно-літакової держави перетворюється на авто-візочну.

Російські літаки залишилися без технічної підтримки західних виробників, масово ламаються під час польотів, й ця проблема стосується не тільки цивільних літаків, а й військових. Уся російська авіація залежить від іноземних технологій, запчастин, ремонтних програм та вузлів.

30 травня 2024 року Airbus A319 авіакомпанії "росія", що прямував з Петербурга до Сочі, здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінеральних Вод, бо почався витік палива.

27 травня 2024 року, цей самий Airbus A319 авіакомпанії "росія", що летів із Сочі до Петербурга, "з технічної причини" (відмова одного із датчиків лайнера) здійснив посадку в московському аеропорту Шереметьєво.

22 травня 2024 року одразу два літаки авіакомпанії "Ямал" екстрено приземлилися в Тюмені через поломки. Sukhoi Superjet 100, який виконував рейс з Уфи до Нового Уренгою, доповів про відмову в автоматиці, а Airbus A320, що летів маршрутом Уфа—Ноябрськ, здійснив посадку в тому ж аеропорту через розгерметизацію кабіни пілота.

12 травня 2024 року пасажирський літак Boeing-777 авіакомпанії "Аерофлот", рейс із Москви до Гуанчжоу, вимушено сів в Іркутську через спрацювання індикації рівня олії в одному з двигунів.

7 травня 2024 року Airbus A320 авіакомпанії S7, що прямував з Новосибірська до Казані, повернувся в аеропорт вильоту через неполадки в роботі лівого двигуна.

6 травня 2024 року Airbus A321 авіакомпанії Nordwind ("Північний вітер"), який вилетів з Москви до Оренбурга, подав у повітрі сигнал лиха і повернувся в аеропорт відправлення. Причина – розгерметизація кабіни пілотів.

Якщо у 2023 року було зафіксовано не менше 74 різних поломок літаків у повітрі, що на 38 більше, ніж 2022-го, то 2024 рік вже стає рекордним, підраховувала німецька дослідницька компанія Jacdec. В січні 2024 року на росії вже було десять авіапригод. За перші три місяці року у шести лайнерів у польоті відмовляли двигуни.

На кожні 100 тис. вильотів у 2023 році припадало майже 10 авіапригод, тоді як роком раніше — лише п’ять. Й це лише зафіксовані випадки займання або іншого виходу з ладу двигунів під час польотів, пошкодження шасі при приземленні, а також несправності закрилків, що призводять до відхилення від курсу.

Нажаль, у більшості випадків серйозної шкоди або катастрофи вдалося уникнути, але тенденція гарна.

Починаючи війну з Україною, путін не врахував світову реакцію на захоплення наших територій, санкцій та їх впливу. Авіапарк російських компаній налічував 1031 літак, дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus, тому залежність від технічних вузлів для нормальної роботи російського аерофлоту дуже велика. Свого на росії немає нічого й ось ця залежність випливла у реальну загрозу для росіян: небо росії стає небезпечним.

Якщо взяти до уваги хворобливу залежність росіян до крадіжок (варто згадати, що це національна забава росіян красти усюди, де вони є), то розкрадати літаки можуть й на аеродромі. Варто згадати історію "літака судного дня" .

Тепер росіянам страшно літати, бо ж, як казав путін "они просто тяжелее воздуха", тому, літаки почнуть падати частіше, цікаво буде, коли на голови росіян. Можливо тоді вони почнуть дивитися у гору .

Що ж, цей факт, я маю на увазі залежність російської економіки та виробництва від іноземних складових, дуже зіграє проти росії та нам на руку. Це важливий прорахунок ворога. Вже спостерігаються аварії на багатьох виробництвах, а щоб щось працювало, доводиться щось розбирати.

Саме через брак виробничих ліній та ремонтних вузлів до них, росіяни відчайдушно мародерять заводи на окупованих територіях. Як що почнуть й цивільні літаки, це буде страшний ляпас кремлю. Нано-технології вже й так важко заходять у вуха росіянам, які наслухавшись телевізора волають до путіна про обіцяні нано-ппо та нано-зброю. Я ж кажу, у всесвіту дивне почуття гумору. Він добре розуміє, що зло має бути покаране , тому небезпечне небо для росіян, один з цікавих бумерангів.

Знаєте, колись мало хто вірив у розпад срср, а воно гепнуло, луснуло й зникло. Тому, ось ці з одного боку поодинокі випадки аварій, пожеж, повені, здаються розрізненими, але як на мене, це один ланцюг, ефект доміно, й скоро ми побачимо, як валиться значно більше, ніж кілька літаків з цивільними росіянами.