Такої навали хороших новин з Росії давно не було

Новин з ОРДЛО й росії багато, й такі задушевні, що аж серце мліє. То в них щось горить, то щось вибухає, то хвиля дефіциту, то океан з каналізації. Не знаєш за що схопитися, щоб написати, бо такої навали гарних новин з росії давно не було, пише Олена Степова для "Інформаційного спротиву".

Про горить та вибухає гарно й змістовно написав Мадяр, бо це його "пташки" носять "палаючі вуглинки" по НПЗ росії.

До речі, дуже поетично написано, як пісня, цитую: "17 миттєвостей серпня (НПЗ). Підсумки вояжу Птахів СБС хробачими нафто-наливайками: Рязанський НПЗ (02.08) – СБС, База ПММ АЕ "СОЧІ" (03.08) – СБС, Афіпський НПЗ (07.08) – СБС сумісно з ГУР, База ПММ "ЕРТАН" (08.08) – СБС, Саратовський НПЗ (10.08) – СБС, НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08) – СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ, Волгоградський НПЗ (14.08) – СБС сумісно з ГУР, АТ "Невинномиський азот" (16.08) – СБС сумісно з іншою складовою СОУ, НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08) – СБС, Новошахтинский НПЗ (20.08) – "ГРАФ" СБС, НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08) – СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ, НПЗ Албашнєфть (22.08) – "ГРАФ" СБС сумісно з ГУР, Сизранський НПЗ (24.08) – СБС сумісно з ССО, Куйбишевський НПЗ (28.08) – СБС сумісно з ССО, Афіпський НПЗ (28.08) – СБС сумісно з ГУР, Краснодарський НПЗ (30.08) – СБС сумісно з ССО, Сизранський НПЗ (30.08) – СБС сумісно з ССО".

Неймовірно філігранна робота "пташок", підсумки якої – це палаючі не тільки НПЗ, а й соцмережі, як ОРДЛО так й росії.

От вчора з ночі до сьогодні ранку (5 вересня – Ред.) палало у Луганську. Тільки на склади завезли багато бензину та соляри, щоб показати "большой босс в москве прийдет на помощь", бо криза з бензином в ОРЛО на фоні водяної кризи в ОРДО, то не дуже гарні козирі на перемовинах. Тільки привезли, тільки злили в резервуари, а воно як запалає, як вибухне. Дуже яскраво. Знову ж таки, на фоні того, що на Луганщині не святкували день шахтаря, можна вважати, що це святковий феєрверк. Най буде!

Чим більше горить на росії підприємств та НПЗ, тим більше в російських соцмережах питань від пересічних росіянчиків, чи дійсно все йде по плану путіна, та філософії "навіщо ми взагалі полізли до українців". Теж гарне. Під каву читати оці "да нахр*на мы вабсче х*хлов трогали", це, я вам кажу, дуже сильний релакс.

Побачила деяку стабільність. Спочатку воно горить, нарід на росії такий – "вау, как горит". Воно горить кілька днів й нарід на росії – "та задолбали уже гореть, дышать нет чем". Росіяни повідомляють "пожар потушен методом догорения объекта", нарід такий – "ну и ладненько". А вранці – сюрпрайз – бензину немає.

Як на мене, цікавий факт, який можна назвати символічним: чим більше на росії чогось горить, тим розумніше стають росіяни.

Думаю, коли на росії зникне бензин та їжа… ні, кількість порозумнілих росіян ми не побачимо, бо їм одразу відключать інтернет, щоб не вихвалялися на весь світ своїм "отрицательным ростом" та не викликали регіт своїм прозрінням.

А ось ОРДЛО в цю мить абсолютна холодна байдужість. Жодної підтримки росії. Жодного переживання. Тільки вальяжні питання – "а шо там в Гуково, бензин есть".

Дивно, але в ОРДЛО дійсно в’яло відреагували на велику кількість БпЛА, яка суне в сторону росії. Виглядає це не дуже по-братські чи адіннародовські. Скоріше це – "ваши проблемы нас не колышат ни ветром, ни нервом".

В ОРДЛО панує абсолютна впевненість, що нічого страшного не відбувається, все буде, як вони звикли та їм хочеться.

Я б не сказала, що це впевненість в силах росії. Скоріше, це впевненість куртизанки, що її не кине багатий коханець.

Мешканці ОРДЛО нервують лише тоді, коли щось зачіпає виключно їх інтереси.

Приклад мислення наріду Донбасу: Бомблять росію? – гарно, що не нас. На росії проблеми? – ну, не в нас же. На росії не має бензину? – головне, щоб був в нас.

Навіть коли бензин зник з заправок ОРДЛО, нарід Донбасу не занервував. Бо ж бензин ще є в Гуково, бо ж путін привезе особисто бензин на Донбас…

Оце горять нафтобази в Луганську, то соцмережі відчутно занервували. Основне питання "когда россия все восстановит и привезет бензин". Менше нервує прикордоння, якому ближче їхати до Гукова, щоб залити каністри та баки, тут взагалі ніхто не зреагував на пожежі нафтобаз у Луганську.

Це схоже на заколисування, чи на гіпноз, не знаю, але поки що діє й гарно.

Тільки от "нарід Донбасу" не знає головного – як тільки в москві запахне пожежами, й з НПЗ бензин з легкого дефіциту перейде в важкий, кремль закриє усі поставки в ОРДЛО будь-якого дефіцитного товару чи ресурсу та закриє кордон, й поїздки з ОРДЛО до Ростовщини заправити машину, купити їжу, закінчаться.

Наразі вже на кордоні ОРЛО та Ростовщина величезні черги, а ростосвчани вже нервують – "зачем нам кормить этих из лнр, это они во всем виноваты, нам самим бензина не хватает".

Так було завжди. Люди ж хотіли "назад в срср", то отримають це по повній. Бо в часи срср усі товари в першу чергу відправляли в москву, периферія залишалася на хлібі й воді.

Якщо брати до уваги, що росія вважає окупований нею Донбас своєю периферією, то бензин чи хліб при дефіциті, в першу чергу піде на російські території, а не в ОРДЛО. Води в ОРДЛО вже немає, то черга на зникнення хліба та бензину.

Зникнення води та бензину в ОРДЛО – це дуже сильний символ, поки невидимий, незрозумілий, але він проявляється досить часто, якщо брати за увагу часи срср й сучасної росії.

На фоні "компактного урожая" зернових, символів занепада росії буде ставати більше. Дефіцит їжі та товарів – незмінний символ влади тиранів, комуністів та диктаторів. Зате профіцит крові та смертей, як раз компенсує дефіцит чогось там потрібного людям.

Я не одноразово підкреслюю, що хоч вір, хоч не вір, але от, коли велика кількість людей хоче чогось, тобто має спільну мету, в яку вкладає багато сил, моральних чи фізичних, як, наприклад, "назад в срср", то всесвіт виконує його бажання.

Ні, зникнення на росії та в ОРДЛО бензину чи хліба, чи води та зреліщ не закінчить війну, не принесе мир, росіяни та ордлинці будуть обожнювати путіна й бажати нам смерті й надалі, бо вони звикли жити погано й у вічній погоні за чимось. Ну, буде це хліб, вода, ковбаса чи бензин, байдуже. Скоріш за все, це ще більше посилить співпрацю Китаю та росії. Або ще більше зробить росію заручником Китаю. Подивимось.

Палаючі НПЗ, це явище не одного-п’яти днів, їх буде більше й більше, як й наслідків цих пожеж. Фактично, це запуск довготривалого ефекту, я б віднесла його до "ефекту доміно". Ми ще побачимо усе це в повній дії, як при падінні росії палаючі НПЗ сьогодні будуть рушити наступні "кісточки" доміно у хребті росії завтра.

Саме тому ми сьогодні говоримо про символи. Схоже на те, що послаблення росії вже відбулося, й продовжується її падіння, й чим більше криків про повернення в срср, тим більше гарантій, що це й "колос на глиняних ногах" таки впаде.

Я писала про те, що на в’їзді до Ростова екстрено демонтують пам’ятний арт об’єкт, який був встановлений перед Чемпіонатом світу по футболу-2018. Такий собі футбольний м’яч з прапорами держав-учасників Чемпіонату.

Самі ростовчани негативно відреагували на знищення арт-об’єкту. Люди сумно говорять про те, що це останній з символів свободи, який візуально пов’язував регіон з цивілізацією та світом.

Знищення цього знаку люди прирівняли до встановлення залізної зависи.

Ростовчани плекали надію, що на місце міжнародних символів хоча б поставлять щось регіональне, Ростовщині є чим пишатися. Але, отримали… отримали підтвердження на "оставь надежду всяк сюда входящий" – повернення срср в усій красі неминуче.

Тепер над Ростовщиною будуть чорною міткою стояти символи російського фашизму – букви V – та символи червоного фашизму – орден леніна.

Від такого символізму трошки моторошно. Це визнають й ростовчани. Що цікаво, критична більшість ростовчан (це по огляду соцмереж) не любить кровавого сифілитика Леніна, який зі своєю червоною когортою знищив дуже багато донських, кубанських козаків, фактично втопив Ростовщину та Кубань у крові.

Оці V, які тримають орден леніна, люди розцінюють, як повернення Vлади терору, Vлади люмпену, Vікторія-перемога зла над добром, смерті над життям.

Цей символ на Ростовщині дружно охрестили – Символ Приблежающегося П..ца (бачу, як сивіє редактор, але з пісні слів не викинеш).

От і не вір після цього у символи та знаки. А вони повсюду.

Наспівує "п…ц наближається" на мотив "Jingle Bells".