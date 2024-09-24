СЗЧ: я не хочу знову битися з окупантами на околицях Бучі. Я хочу їх закопати на Донеччині

Тікати насправді – нікуди. Я ж знаю. Вони не зупиняться, вони прийдуть по тебе. До Києва, до Бучі, до Львова. Тему СЗЧ (самовільно залишивши частину) після статті Гнезділова просять коментувати усі. Журналісти, друзі, що читають канал.

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Ну, да. Это правда. Мы задолбались очень-очень. Мы это проговариваем с пацанами последнее время и с командирами. Тут не тыловой полигон, все на ты и все честно. Задолбались. Правда. Хотя мы все, спасибо командованию, за июль-август успели сходить в отпуск. Только там такая ерунда получается – на следующий день по возвращению из отпуска хочется опять уйти еще сильнее. Да, нужно что-то делать с этим и чаще отпускать пацанов домой. Три месяца на войне – две недели отпуска, я думаю, так будет правильно. Ну а что касается сзч… давайте прямо, да?

Вот сейчас мы все психанем и уйдем домой. Вот вся наша 41омбр, мы же с момента создания бригады все время на нуле. Купянск, Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, теперь Курск. У нас нет в эпикризе Закарпатья или Луцка. А 110-ая? Или 22-ая или 24-ая? Та же история. Они сейчас держат Покровск, Торецк и Часик. Вот мы все подружились еще там и общаемся, переписываемся каждый день. И вот мы все психанули, махнули рукой и ушли в сзч. Что будет завтра?

На наше место хлынет толпа героев, которые вчера прятались от ТЦК? Ничего подобного. Не хлынет. Я приеду домой, в Бучу. Завтра русские пройдут Покровск и двинут на Днепр. Кто им помешает? Мы же ушли? В Днепре они будут через два дня. Еще сутки до Киева. Сутки на его оккупацию и разграбление. Может, двое. До Бучи 10 км. Считаем? Если сегодня я со своими уйду и поеду домой, меньше чем за неделю опять увижу российскую армию. Прошедшую Киев. Уже в Буче

Буду отстреливаться с балкона? Это против танков ненадолго. Время подъехать и прицелиться. Потом Винница и Житомир. Еще два дня – Львов. Все очень просто. Я не спрячусь дома. Вернее, спрячусь, если уйду один, а мои пацаны будут держаться. Поэтому я не уйду. Я и Сумскую область им не хочу отдавать, так получилось, что я ее полюбил. И людей, которые здесь живут под обстрелами. Отдать их? Нет, сорри, но нет

Хотя, честное слово, тоже задолбался. Но я не хочу опять драться с оккупантами на окраинах Бучи и Гостомеля. Я хочу их закопать в Донецкой области без шансов идти дальше. И, да. Очень хотелось бы видеть рядом новую волну добровольцев. А пока ждем – тянем сами…