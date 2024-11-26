Стали відомі імена українських політиків, які віддали Росії бомбардувальники, якими вона нас обстрілює

Ого!

Тут "Схеми" знайшли пруфи, що Росія обстрілює нас ракетами з бомбардувальників, які потужні державники минулого щедро віддали за дешевий російський газ.

Армія РФ використовує українські стратегічні бомбардувальники, які офіційний Київ передав Москві в межах угоди між урядами двох країн у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Це з’ясували журналісти "Схем" (Радіо Свобода) за допомогою аналізу серійних номерів літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, даних з міжнародних авіареєстрів і співставлення з номерами бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало Головне управління розвідки.

Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Також журналісти встановили російських льотчиків, яких в РФ призначили керувати переданими українськими бомбардувальниками, і яких нині українська розвідка називає причетними до масованих ракетних ударів по Україні.

А хто передавав? Імена тут.

8 жовтня 1999 року тодішйі прем’єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін підписали угоду.

Відповідно до неї Україна передала за газові борги Росії вісім бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов’язалась передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів.

Подавав документи щодо затвердження угоди про передачу озброєння Борис Тарасюк.

У пояснювальній записці Борис Тарасюк тоді обґрунтовував: "Угода мала дати відчутний позитивний економічний ефект для України".

Один із тих, хто також погодив угоду з Росією – Анатолій Кінах, у 1999 році – перший віцепрем'єр-міністр.

Свій голос "за" передачу ракет Москві віддав і Сергій Тігіпко, тодішній віцепрем'єр з питань економіки.

Схвалив угоду і Олександр Кузьмук, тодішній міністр оборони України.

Що цікаво, у всіх цих пекрсон все круто. Ще й розмножуються деякі, як кролі.