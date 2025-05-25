Чи здатен наш ворог на милосердя?

Найбільша небезпека від путіна пов’язана з тим, що він, урод кінчений, щиро вірить, що велич його і його росії полягає в порушенні правил, агресії і неадекватності. Причому, чим більше життів — своїх і чужих — він покладе, чим більше руйнувань завдасть, тим більше російська велич і повага світу до неї.

Саме так: велич не у потужній економіці і добробуті громадян, не в розвитку технологій, науки і мистецтв, а у масштабі горя, яке здатен влаштувати.

Реального повноцінного спротиву путін та недоімперія від світу досі не отримують. Бо США — головний постачальник фінансів та зброї в Україну, обрали Д. Трампа. Який вважає природним правом великої ядерної держави тиснути на сусідів економічно і політично, змінювати там владу, яка не подобається, а якщо все це не дає результатів, то захоплювати такі країни.

До речі, претензії росії на створення зони впливу на пострадянському просторі були підтверджені Б. Єльцину президентом Бушем-старшим, потім підтверджені вже путіну Бушем-молодшим, але за певних обмежень — без Грузії, Азербайджану та ін. Жоден лідер США не заперечував претензії росії істотно впливати на Україну — економічно, в першу чергу. Але й застосування воєнної сили ніхто неофіційно не заперечував — за умови, що це буде зроблено швидко, з мінімумом жертв та відповідним юридичним оформленням. Приблизно так, як в нас анексували Крим.

План "Київ за три дні" цілком вкладався у цю підлу конструкцію realpolitik.

Саме тому ми зараз постійно чуємо від російських відморозків різного ґатунку, що війна закінчиться лише тоді, коли буде усунуто її першопричину. У перекладі з орчої на людську це означає — до підкорення або знищення України.

Щодо підкорення Кремль переконався, що цього не вийде, тому зараз мова, в основному, про знищення. Економічне, політичне, демографічне. Тому Україну будуть обстрілювати і бомбити всім, що у недоімперії є. Наші дії або бездіяльність у відповідь не мають жодного значення: істерики росіянців про "помсту" — це виправдальні пропагандистські слововиверження і жодного практичного змісту не несуть.

Росія нас вбиває тому, що нестерпно хоче цього, має нагоду і має можливість. І все.

Тому якась конкретна людина з російським паспортом здатна на гуманізм, співчуття, милосердя, але росія загалом, очолювана тупими людожерами і лицемірними вбивцями — ні. Вони реалізовують свій кривавий план, і це їм шалено подобається.

Відповідно, ми маємо завдавати недоімперії постійних ударів — чим можемо, як можемо і де можемо. Не зважаючи на те, запускають вони на нас сотні шахедів та ракет, чи вони тимчасово скінчилися в них на складах. Нічого особистого, просто теж усунення першопричин війни. А спроба побачити в орках людей призведе до того, що вони прийдуть і вб’ють нас так жорстоко, що ми такого навіть не вигадали би.