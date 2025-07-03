Поради для відвідування Рима для тих, хто вперше в столиці

Від Колізею до всесвітньо відомої базиліки Святого Петра, італійська столиця не має нестачі в легендарних пам’ятках, які варто побачити на власні очі хоча б раз. Щороку вічне місто приваблює мільйони мандрівників з усього світу, які прагнуть незабутнього досвіду. Щоб уникнути туристичних пасток і насолодитися знаменитим способом життя "dolce vita", ми рекомендуємо скористатися цими порадами для відвідування Рима. Наступна добірка допоможе вам спланувати візит до столиці якомога ефективніше, заощадивши час і гроші.

1. Відвідуйте музеї безкоштовно

Музей Ватикану. Джерело: freepik Музей Ватикану. Джерело: freepik

У першу неділю кожного місяця багато галерей, музеїв, парків та інших відомих локацій відчиняють свої двері для відвідувачів, які хочуть безкоштовно насолодитися творами мистецтва. Тому одна з порад для подорожі до Рима, яка дозволить значно заощадити на квитках, — планувати поїздку так, щоб потрапити до столиці в перший тиждень місяця.

Варто врахувати, що головні пам’ятки мають найбільший попит, тому уникнути черг майже неможливо. Радимо приходити якомога раніше, щоб ознайомитися з мистецтвом. Ще одне застереження: за спеціальні виставки часто доводиться платити додатково.

2. Замовляйте каву біля стійки

Одна з найкращих порад для Рима, яку постійно використовують місцеві, — пити каву, стоячи біля барної стійки. Так, італійці часто не замовляють еспресо за столиком, і на це є причина. У такому випадку вам, найімовірніше, доведеться доплатити за обслуговування, що може майже вдвічі збільшити рахунок. Тому радимо слідувати за римлянами та пити традиційну італійську каву, не відходячи від барної стійки.

3. Не пийте капучіно після обіду

Італійці дуже уважно ставляться до кавового етикету. Одним із можливих кулінарних "злочинів" є замовлення капучіно після обіду. Цей напій вважається досить "важким" для шлунка і більше підходить для сніданку, ідеально поєднуючись із традиційною випічкою — корнетто у формі бублика. Якщо ви хочете пити каву з молоком після обіду, ось ще одна римська порада: замовте caffè macchiato, і кавовий етикет не буде порушений.

4. Морозиво — у будь-який сезон і час

Не забудьте поласувати смачним морозивом. Джерело: freepik Не забудьте поласувати смачним морозивом. Джерело: freepik

На відміну від кави, ситуація з улюбленими холодними ласощами кардинально інша. Любителі італійського морозива можуть замовляти його в будь-який час — вранці, вдень чи пізно вночі. Для gelato ніколи немає невдалого часу. У Римі на кожному кроці є різноманітні джелатерії. Смаки морозива змінюються залежно від сезону, тож ви можете щоразу пробувати щось нове та оригінальне.

5. Купуйте квитки на автобус заздалегідь

На жаль, громадський транспорт у вічному місті не на найвищому рівні, особливо в центрі. Якщо вам потрібно скористатися автобусом, ще одна порада для подорожі до Рима — купувати квитки заздалегідь, оскільки в автобусі їх придбати неможливо. Квиток можна купити в будь-якому магазині, позначеному великою літерою "T", або в сигаретних кіосках, розкиданих по всьому місту.

Квитки дійсні для всіх видів громадського транспорту — метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Ви можете обрати квиток, дійсний на 24 або 48 годин чи на тиждень, або купити разовий проїзний за 1,5 євро, залежно від маршруту.

6. Не забувайте перевіряти години роботи музеїв

Більшість державних і міських музеїв, таких як Палаццо Барберіні чи Галерея Боргезе, зачинені в понеділок. Натомість установи Ватикану зачинені щонеділі, тому в суботу та на початку тижня вони особливо переповнені. Тому плануйте маршрут відповідно до годин роботи локацій, які ви хочете відвідати.

7. Їдьте прямо на пляж автобусом

Проїзні також дійсні для приміських поїздів, включно з лінією, що веде прямо до пляжу. Скористайтеся нашими порадами для подорожі до Рима та відвідайте чудовий місцевий пляж Остія Лідо. Дістатися сюди можна від станції метро Піраміда. Це чудове місце для одноденної поїздки, де можна насолодитися морським бризом, сонцем і найсвіжішими морепродуктами.

8. Майте при собі достатньо готівки

У невеликих магазинах і кафе вам, найімовірніше, знадобиться готівка. Варто мати при собі хоча б кілька євро в монетах (spicci). Звичайно, більшість ресторанів і супермаркетів приймають картки, але в ресторанах зазвичай не ділять рахунок між кількома людьми. Тому, подорожуючи групою, краще мати готівку для зручності, хоча ситуація з безготівковими платежами дещо покращилася під час пандемії.

9. Купуйте квитки до Ватикану онлайн, щоб уникнути черг

Скарби Ватикану. Джерело: Pixabay Скарби Ватикану. Джерело: Pixabay

Популярною туристичною пам’яткою в Італії є музеї Ватикану, які мають одну з найбільших у світі колекцій мистецтва та історичних пам’яток. Щороку ці локації відвідують понад п’ять мільйонів туристів. Тому одна з найкращих порад для відвідування Рима, яка заощадить багато часу, — купувати квитки онлайн на офіційному сайті Ватикану. Доведеться заплатити кілька додаткових євро до ціни квитка, але це того варте, щоб уникнути довгих черг.

10. Слідкуйте за особистими речами

Дрібні крадіжки поширені в громадському транспорті та поблизу найпопулярніших туристичних місць, особливо там, де багато людей. Злодії напрочуд хитрі та непомітні, тому в Римі не забувайте про поради тримати сумки перед собою та ретельно їх зачиняти. Найкраще тримати гаманець і телефон у внутрішніх кишенях куртки чи піджака та стежити за рюкзаками.

11. Вечеря починається пізніше, ніж в інших країнах

Культура їжі важлива в Італії. Обід і вечеря зазвичай починаються пізніше, ніж в інших країнах. Зазвичай римляни зустрічаються з колегами чи друзями для аперитиву близько 19:00, споживаючи легкі закуски та напої. Сама вечеря починається приблизно о восьмій чи дев’ятій вечора. На вихідних не рідкість бачити людей, які вирушають до ресторану майже о десятій.

12. Краще залишити чайові

Традиційно в італійській культурі плата за обслуговування часто вже включена в рахунок (coperto), але ми радимо залишити кілька монет офіціанту. Розмір чайових залежить від кількості людей у групі та загальної суми рахунку. Зазвичай відвідувачі залишають від 5 до 10% від загальної суми.

13. Спробуйте домашнє вино

Одна з найкращих гастрономічних порад для відвідування Рима — замовити місцеве домашнє вино. Такі алкогольні напої не лише доступні за ціною, але й надзвичайно смачні. Зазвичай за літр червоного чи білого домашнього вина ви заплатите менше десяти євро.

14. Насолоджуйтесь простою, але смачною італійською кухнею

Ідеальна італійська трапеза. Джерело: Pixabay Ідеальна італійська трапеза. Джерело: Pixabay

Італійська кухня вважається однією з найпопулярніших у світі. Прості, поживні та, звісно, смачні страви дуже цінуються, але спочатку може здаватися, що чогось бракує. У ресторанах і кафе, які пропонують традиційну кухню, ви не знайдете додаткових приправ, складних соусів чи інгредієнтів, не типових для Італії. Не дивно, адже один із ключів до успіху — простота. Тому одна з найкращих порад для Рима — насолоджуватися стравами такими, якими вони є, не вимагаючи додаткових інгредієнтів чи змін. Лише так можна наблизитися до розуміння традиційної італійської кухні та відчути задоволення від їжі, не обтяженої зайвими компонентами.

15. Не розраховуйте на Wi-Fi

Якість покриття в Римі слабка. Навіть ресторани, готелі чи кафе, які активно рекламують безкоштовний Wi-Fi, не можуть гарантувати стабільне з’єднання. Тож, якщо ви плануєте бути активними в соціальних мережах або поєднувати відпустку з роботою в Римі, поради включають наявність міжнародного тарифного плану для даних за кордоном. Наразі багато мобільних операторів пропонують вигідні умови та відносно недорогі абонентські плати для використання інтернету в роумінгу. Головне — перевірити тариф заздалегідь, щоб уникнути зайвих витрат.

16. У пошуках овочів дивіться в кінець меню

Для любителів вуглеводів Італія — справжній рай із піцою, пастою та випічкою на кожному кроці. Однак іноді хочеться спробувати щось легше та зробити перерву від їжі, повної крохмалю та глютену. Італійці не менш майстерно готують овочі. Тож туристична порада для Рима — обов’язково спробуйте тушковані артишоки. Їх та багато іншого можна знайти в окремій частині меню під назвою "contorni" (гарніри).

17. Не забувайте вітатися з власниками маленьких магазинів

Маленькі сімейні бізнеси поширені в Римі, наприклад, бутики чи ремісничі крамниці, джелатерії тощо. Часто саме власник обслуговує відвідувачів за касою, доглядаючи за магазином. В Італії традиційно вітаються з власником, коли заходять і виходять із закладу. Італійською можна сказати "Buongiorno" вранці або "Buona sera" після обіду. Виходячи з магазину, не забудьте сказати "arrivederci".

18. Поважайте релігійні традиції

Кількість церков у вічному місті перевищує 900. Часто в церквах зберігаються унікальні твори мистецтва, тому поради для поїздки до Рима включають відвідування релігійних споруд, навіть якщо ви не вважаєте себе віруючим. Однак ми радимо поважати багатовікові традиції та одягатися відповідним чином. Наприклад, чоловіки повинні носити штани або шорти не вище колін, жінки — прикривати плечі та обирати спідниці міді чи максі. Якщо ви подорожуєте до Рима влітку, радимо вибирати закритий одяг із льону та мати при собі легку хустку на випадок, якщо ви віддаєте перевагу футболкам чи сукням із тонкими бретелями.

19. Обирайте зручне взуття

Італійська столиця відома своїми затишними брукованими вулицями, які, мабуть, є найбільш знаковим і чарівним аспектом топографії міста. Водночас нерівна поверхня дороги може спричинити значні незручності для ваших ніг. Особливо якщо ви плануєте тривалі прогулянки. Тож, особливо в Римі, поради для подорожей включають носіння зручного взуття. Взуття на високих підборах краще залишити для наступної поїздки.

20. Скористайтеся питними фонтанчиками

Рим відомий своїми величними монументальними пам’ятками, такими як фонтан Треві чи Чотири ріки. Водночас місто забезпечує безкоштовний доступ до питної води. На кожному кроці можна знайти спеціальні зручні фонтанчики, які отримали милу назву "nasoni" через їхню вигнуту форму. Поради для відпочинку в Римі — беріть із собою багаторазову пляшку та наповнюйте її водою за потреби, особливо під час прогулянок вулицями Рима в спекотний сонячний день.

21. Здійсніть одноденну поїздку

Казкова Флоренція. Джерело: freepik Казкова Флоренція. Джерело: freepik

Якщо у вас є більше, ніж вихідні, ми рекомендуємо відвідати сусіднє місто Неаполь. Це менш ніж три години їзди від столиці. Саме тут розташована одна з легендарних історичних пам’яток — Помпеї. Окрім Неаполя, найпопулярніші одноденні поїздки включають:

Тіволі (менш ніж година їзди від столиці, приваблює своїми надзвичайними садами та стародавніми віллами);

Флоренція — прогулянка мостом Понте Веккйо, площею Мікеланджело, статуєю Давида та багатьма іншими пам’ятками;

Узбережжя Амалфі, яке включає кілька мальовничих прибережних сіл, таких як Позітано;

Орв’єто — маленьке містечко на пагорбі в регіоні Умбрія з приголомшливими краєвидами та унікальними місцевими стравами.

Ви можете скористатися однією з організованих одноденних екскурсій або скласти маршрут самостійно. Головне — порівняти ціни на екскурсії та обрати найвигідніший варіант. Бажано бронювати тур заздалегідь онлайн, щоб заощадити.

22. Не користуйтеся таксі з аеропорту

Коштовне таксі Риму. Джерело: freepik Коштовне таксі Риму. Джерело: freepik

Одна з головних римських туристичних порад дозволить вам значно заощадити. Якщо ви не хочете витратити багато грошей на початку поїздки, скористайтеся шатлом з аеропорту, який коштує в середньому шість євро. Ви навіть можете забронювати квиток на шатл онлайн заздалегідь, щоб уникнути черг.

Якщо ви все ж вирішите взяти таксі після довгого перельоту, переконайтеся, що водій не завищує ціну, адже в Римі запроваджено фіксовану ціну на трансфери. Наприклад, ви не повинні платити більше 30 євро від аеропорту Чампіно до центру столиці. Поїздка з аеропорту Ф’юмічіно Леонардо да Вінчі коштуватиме 48 євро.