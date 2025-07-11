Поради щодо дикого кемпінгу в Шотландії для планування незабутньої відпустки на природі

Кемпінг — чудовий спосіб дослідити країну, відкрити незвідані куточки та наблизитися до природи. Пориньте у незабутню подорож, яка допоможе вам відновити сили серед гірських хребтів, віддалених сільських пейзажів, співу птахів і тінистих дерев. Однак, перш ніж вирушити, рекомендуємо ознайомитися з наступними порадами щодо дикого кемпінгу в Шотландії. Завдяки Закону про земельну реформу, ухваленому в 2003 році, більшість мальовничих куточків країни відкриті для всіх, на відміну від Англії та Уельсу.

Де можна облаштувати дикий табір

Цей тип кемпінгу передбачає встановлення намету якомога далі від інфраструктури. Водночас туристи несуть усе своє спорядження з собою, не залишаючи після відпочинку жодних слідів чи сміття.

У Шотландії майже всі землі, навіть приватні, відкриті для диких туристів, за винятком закритих полів. Крім того, табір облаштовується якомога далі від будь-яких будівель, історичних споруд і доріг. Обмеження через надмірне використання стосуються таких районів:

Район озера Лох-Ломонд;

Національний парк Троссахс.

Слід враховувати, що розміщення там максимально обмежене. У будь-якому разі, Шотландія має безліч прекрасних місць для відпочинку на природі — від пляжів і лісів до неймовірних долин і берегів озер.

Чи потрібен дозвіл?

У більшості випадків ви можете встановити намет без дозволу. Однак, якщо ви плануєте зупинитися в Національному парку Троссахс або в деяких частинах району Лох-Ломонд, між березнем і вереснем потрібен дозвіл, щоб уникнути надмірного туристичного потоку та шкоди унікальному ландшафту. Дозвіл на встановлення намету можна отримати на офіційному вебсайті парку, якщо обрана локація входить до зони управління кемпінгами.

Як обрати відповідне місце

Ідеальне місце для дикого кемпінгу. Джерело: Pixabay Ідеальне місце для дикого кемпінгу. Джерело: Pixabay

Найкраще встановлювати намет на сухій, рівній ділянці, захищеній від вітру. Однак не варто ставити намет прямо під деревом, де можуть падати гілки, особливо в негоду.

Ще одна порада щодо дикого кемпінгу в Шотландії — не розміщуйте намет біля води, якою б красивою не була озеро, річка чи інший водоймище. Під час дощу ваш табір може затопити, тому надавайте перевагу трохи вищій місцевості. Також не ставте табір між двома пагорбами, оскільки така ділянка може легко просочитися водою і перетворитися на справжній вітровий тунель під час сильних поривів.

У будь-якому разі, вибір місця залежить від особистих уподобань. Це може бути як пляж, так і віддалена долина, максимально віддалена від людей.

Правила, яких слід дотримуватися

Одна з головних порад щодо дикого кемпінгу в Шотландії та будь-якому іншому регіоні — не залишати жодних слідів. Необхідно мінімізувати вплив на природне середовище:

Забирайте все сміття з собою та утилізуйте його лише в призначених місцях;

Не розводьте багаття, використовуйте портативну туристичну плиту;

Не залишайтеся на одному місці більше однієї-двох ночей, щоб уникнути пошкодження ґрунтового покриву;

Не забруднюйте водойми хімікатами, використовуйте екологічно чисті продукти;

Закопуйте будь-які людські відходи.

Крім того, радимо вирушати рано вранці та встановлювати намет увечері, щоб не заважати іншим туристам і уникнути натовпу.

Що взяти з собою

Коли йдеться про дикий кемпінг, ви, ймовірно, понесете все спорядження на спині. Тому варто вибрати легке та зручне спорядження, яке все ж містить усе необхідне для успішної подорожі на природі.

Дикий кемпінг для початківців у Шотландії не буде повноцінним без якісного намету. Краще не економити та вибрати надійну і водонепроникну модель із міцними кріпленнями, яку не здує найменший порив вітру.

Ще одна важлива складова похідного спорядження — спальний мішок. Погода в Шотландії мінлива, особливо на висоті, де може раптово похолодати. Тому переконайтеся, що спальний мішок витримує температурний діапазон, можливий у певну пору року. Інші речі, які варто взяти з собою, включають:

Складний і легкий туристичний килимок;

Портативну туристичну плиту, сірники або запальничку, а також посуд;

Базовий набір продуктів, якого вистачить на вашу подорож;

Сміттєвий мішок;

Маленьку лопатку;

Фільтр для води;

Туалетний папір (біорозкладний);

Аптечку, санітайзер;

Ліхтарик.

Також подбайте про одяг, який має бути багатошаровим і водонепроникним на випадок дощу. Усі речі повинні поміститися в рюкзак. Вибирайте варіант, зручний для подорожей і перенесення спорядження. Для коротких одноденних походів достатньо рюкзака об’ємом 40–50 літрів, для довших — 60–70 літрів.

Подорож на кемпері

Комфортна подорож на кемпері. Джерело: Pixabay Комфортна подорож на кемпері. Джерело: Pixabay

На відміну від встановлення намету, для подорожей на кемпері діють дещо інші правила. Наприклад, заборонено паркувати кемпер на приватній землі без попереднього дозволу. Згідно із Законом про земельну реформу Шотландії, нічна стоянка в автобудинку не вважається диким кемпінгом. Це стосується лише піших походів і подорожей на будь-якому немоторизованому транспорті, наприклад, велосипеді.

У Шотландії є спеціальні стоянки для ночівлі, а також різні кемпінги, де можна припаркувати автобудинок. Зокрема, існує мережа Brit Stops, яка пропонує безкоштовне розміщення на одну ніч в автобудинку на території виноградників, ферм чи інших місць зі списку. Сервіс надає понад 110 місць для безкоштовних ночівель у Великій Британії та Ірландії.

Інший спосіб знайти місце для стоянки автобудинку — Wild With Consent. Це сервіс для пошуку та бронювання кемпінгових ділянок у дикій природі. Кожне місце — це окрема ділянка приватної землі, де може зупинитися лише один кемпер, що гарантує максимальну приватність і спокій. Як і у випадку з диким кемпінгом, головна умова — не залишати слідів і не шкодити природі.

Дикий кемпінг у Шотландії — чудовий спосіб побачити незвідані куточки країни, до яких не дістатися громадським транспортом чи автомобілем. З мінімальним набором речей, які можна нести на плечах, ви можете переночувати в найгарніших місцях, не витрачаючи грошей на проживання.