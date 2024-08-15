русский
Війна в Україні

Чи зможе Путін найближчим часом повернути Курську область

Олександр Коваленко

Чи зможе Путін найближчим часом повернути Курську область
Чи зможе Путін найближчим часом повернути Курську область

Наразі, щоб зупинити Сили оборони України в Курській області, російське командування забирає з кожного напрямку деяку кількість підрозділів і передислокує їх у Курську область для посилення курського угруповання. Але забирають, наголошу, невелику кількість, щоб не обвалити той чи інший напрямок. Тобто йдеться не про дивізію або загальновійськову армію, а про рівень батальйону, максимум полку, причому неповноцінного.

А тепер цифри.

Курське угруповання до українського наступу налічувало до 10 тисяч осіб. Протягом першого тижня наступу в полон потрапило 2 тисячі. Кількість ліквідованих росіян на цьому плацдармі поки що достеменно невідома. Крім того, курське угруповання мало одну з найгірших у російських військах штатних комплектацій підрозділів техніку. Дефіцит техніки на підрозділ перевищував 70%.

За час посилення курського угруповання вони отримали додатково до 6 тисяч осіб, близько 4 тисяч осіб у процесі доставки. Тобто, умовно, у Курській області до 15 тисяч російських військ, з яких 8 тисяч — це, м’яко кажучи, не боєздатні підрозділи, які складаються переважно зі строковиків.

А тепер відволічемося на Харківську операцію.

На момент наступу на Харківщині 10 травня у бєлгородського угруповання у складі було від 35 тисяч. Після провальної першої хвилі наступу російське командування стало намагатися наситити угруповання і станом на початок серпня, майже під кінець третього місяця цього наступу, довело бєлгородське угруповання до 55 тисяч. Тобто +20 тис. за неповні 3 місяці.

При цьому на Харківщині ефект від наступу російських окупаційних військ — це станом на сьогодні - 184 квадратних кілометри. Тобто 3 місяці, 55 тисяч осіб і 184 кв км.

Цікаво, скільки потрібно РФ ресурсів, щоб купірувати наступ СОУ в Курській області, а потім повернути собі територію, що вже становить на зараз понад 1 100 квадратних кілометрів?

На першому етапі, блокування наступу РФ, знадобитися від 30 до 50 тисяч осіб. Тільки щоб загальмувати і послідовно зупинити Сили оборони України. А ось сам контрнаступ потребуватиме значно більше ресурсів, з чого випливає найголовніше питання — де вони візьмуть цей ресурс і скільки їм знадобиться часу, щоб його згрупувати?

Виходячи з усього вищевикладеного, у мене складається відчуття, що цього року в Суджі Новий рік зустрічатимуть за українським часом і з привітаннями українського президента.

Джерело:facebook.com

БлогиВійна в Україні