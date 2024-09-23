Скільки російських складів здатна знищити Україну?

Намагаючись відповісти на це питання, я відразу зіставляю цілу низку факторів, від розміру складу до його наповненості. Найчастіше я відповідаю, що у ближній зоні досяжності у РВВ 5 найповніших складів ГРАУ. Один із них днями було ліквідовано.

Але, дивним чином, люди, які слухають – не чують, а коли не чують, то й не розуміють. Тому трохи матчасті.

Коли запитують про склади, то які мають на увазі об'єкти, тактичного, оперативно-тактичного, стратегічного значення? У зоні ураження/досяжності СОУ чи загалом у всій Росії? За ступенем наповненості чи за рівнем можливого обсягу зберігання?

Розгляньмо варіант наступного порядку постановки питання. Скільки в зоні досяжності засобів ураження СОУ знаходиться склад боєприпасів на території Росії?

З урахуванням дальності поразки наших дронів-камікадзе 2500 км у цій зоні знаходиться 42 склади. Але, не всі вони заповнені на 100% і навіть на 50%, а деякі взагалі спустошені.

В даний час СОУ відпрацьовують цілі з максимальною наповненістю, далі буде відпрацювання за іншими, дещо іншою категорією.

А тому так чи інакше, але – далі буде!