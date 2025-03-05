Сильні і слабкі сторони промови Трампа: який посил передав президент світові

Найяскравішим моментом виступу президента Дональда Трампа на спільній сесії Конгресу стала сміливість його бачення та абсолютна відсутність будь-якої альтернативи з боку Демократичної партії, пише Дуг Шон для foxnews.com.

Незалежно від того, голосували ви за Трампа чи ні за Трампа в листопаді минулого року, у вівторок увечері було важко не побачити когось, хто прагне реалізувати його план на практиці. Президент чітко дав зрозуміти законодавцям і світові, що його головною метою є оновлення Америки та відродження американської мрії.

Як американському патріоту, який пам’ятає інавгураційну промову Джона Кеннеді в 1961 році та пам’ятає інавгураційну промову Рональда Рейгана в 1980 році, важко не побачити промову президента в тих самих словах.

Звісно, ​​виклики, які стоять перед президентом, не менш великі. Залишається принаймні незрозумілим, чи вдасться йому знизити інфляцію, взяти під контроль ціни, припинити війну в Україні та відновити американську силу як вдома, так і за кордоном. Після його промови в Конгресі немає підстав вважати, що він ближче до досягнення своїх цілей, ніж був раніше.

Тим не менш, будь-кому, хто є нейтральним спостерігачем, дуже важко зробити щось інше, крім того, щоб визнати перспективний, експансивний характер бачення Трампа.

Водночас мені не здається, що політична партія, до якої я продовжую належати, дедалі складніше, взагалі має якісь відповіді.

Використання вивісок у залі палати представників, таких як "неправда", "врятуйте Medicaid", "захистіть ветеранів", лише підкреслило абсолютні межі здатності моєї партії формулювати розбіжності.

Схоже, що демократи вийшли за рамки навіть поради стратега передвиборної кампанії Клінтон Джеймса Карвілла мовчати та "грати опосума". Вони стали тривіальними і майже неактуальними.

Пишу це з сумом. Я не впевнений, що ми маємо чіткі відповіді на виклики, з якими ми стикаємося, незважаючи на чіткий порядок денний для Америки та чіткий набір політичних рецептів, які окреслив президент. Хоча його риторика, обіцянки та використання особистих прикладів мене підбадьорили, я був пригнічений тим, що те, що я побачив, не представляє найкращого з того, що стоїть за нашою країною.

Те, що демократи могли лише метушитися і сидіти, мовчати, залишило мене холодним. І це змусило мене подумати про те, що наші супротивники різко побачили, наскільки ми поляризовані та розділені.

Я добре розумію, що, оцінюючи промову президента Трампа, складається враження, що я, основний демократ із 50-річним стажем, якимось чином змінив партію.

Немає нічого далі від істини. Тим не менш, будь-хто, кому не байдужа Америка, має підтримувати головні цілі президента щодо економіки, інфляції, південного кордону, злочинності та встановлення миру в усьому світі.

Спостерігаючи, як сенатор від Мічігану Елісса Слоткін виступає з відповіддю Демократичної партії на промову президента , я відчув засмучення, що їй довелося представитися, через свої повноваження, і пояснити, хто вона. Це значною мірою метафора викликів і розбіжностей, з якими ми стикаємося.

Ми не наблизилися до вирішення своїх проблем, як показали останні опитування. Але ми отримали видіння у вівторок ввечері. Ми отримали чітке відчуття, що у нас є президент, який є сміливим, трансформаційним лідером, який відданий справі відродження американської мрії. Чи вдасться йому це чи ні, залишається під великим питанням.

Люди доброї волі можуть і будуть не погоджуватися з описами його політики. Але цієї ночі було важко не пишатися тим, що він виклав бачення відновлення американської мрії.