Шість нових міст додано до мережі KLM у 2025 році на тлі зростання літнього трафіку

До середини 2025 року KLM планує здійснювати рейси до 161 міста по всьому світу, відкриваючи більше можливостей для подорожей як на короткі, так і на далекі відстані. Порівняно з минулим роком, авіакомпанія збільшує кількість місць на 4%. Очікується, що в липні та серпні перевезуть близько 6,4 мільйона пасажирів. Найбільше зростання кількості рейсів буде зосереджено на Північній Америці та Південній Європі, з додатковою місткістю на маршрутах до таких країн, як Португалія та Хорватія.

У рамках змін до своєї маршрутної карти KLM додає шість нових напрямків, поєднуючи віддалені місця з ближчими європейськими містами. Повний список включає:

Сан-Дієго, США

Джорджтаун, Гаяна

Хайдарабад, Індія (починаючи з вересня)

Любляна, Словенія

Ексетер, Великобританія

Біарріц, Франція

Ці доповнення розширюють охоплення мережі та надають пасажирам більше прямих сполучень із містами, які раніше вимагали додаткових пересадок або альтернативних маршрутів. Квитки на деякі з цих напрямків уже активно бронюють, і є ознаки того, що вони матимуть великий попит під час літнього піку.

Сан-Дієго відкриває доступ до скелястого узбережжя Sunset Cliffs, популярного місця для прогулянок із видами на океан, та стежок на скелях у Torrey Pines, відомих своєю природною красою та краєвидами на море. У Джорджтауні, столиці Гаяни, вечорами люди збираються вздовж довгої бетонної стіни, відомої як Seawall, що захищає місто від океану. Неподалік розташований жвавий район біля ринку Stabroek, де поєднуються продавці, рух транспорту та історичні будівлі, створюючи яскраву атмосферу.

Польоти до Біарріца відкривають двері до прогулянки вздовж мальовничої прибережної стежки, де хвилі розбиваються об берег, а серфери ковзають по воді. Неподалік знаходиться скеляста арка в морі, відома як Скеля Діви, з’єднана з сушею вузьким переходом. Любляна пропонує мальовничу прогулянку вздовж річки Любляниця з її характерними кам’яними мостами та доступ до парку Тіволі — зеленого простору з фонтанами, сходами та затишними куточками для відпочинку неподалік від центру міста.

Прибережна стежка поблизу нового маршруту до Біарріца. Джерело: unsplash Прибережна стежка поблизу нового маршруту до Біарріца. Джерело: unsplash

Окрім нових маршрутів, KLM також збільшує частоту рейсів на кількох існуючих напрямках. Зокрема, додаються рейси на далекі відстані до таких міст:

Кіліманджаро

Токіо

Лас-Вегас

Едмонтон

У Європі додаються рейси до:

Порту

Белфаст

Барселона

Усі рейси до Мілана тепер прибуватимуть до аеропорту Лінате, який розташований ближче до центру міста, ніж раніше використовуваний аеропорт Мальпенса. Ці зміни спрямовані на полегшення пересадок, скорочення часу подорожі після прибуття та полегшення навігації для пасажирів під час пікових літніх періодів, коли попит високий, а стиковки часто обмежені в часі.