Як вибрати подарунок, який точно здивує ваших близьких?

Всі ми хоч раз у житті стикалися з проблемою вибору подарунка на ту чи іншу подію, особливо коли йдеться про презенти для найближчих. Адже нам так хочеться по-справжньому здивувати друзів та родичів знаками уваги, але банальні подарункові набори та навіть техніка точно підходять для такого ефекту далеко не завжди. Саме тому і варто вибрати не звичний для всіх конверт з грошима або звичайний презент, а подарунковий сертифікат bodo. Адже саме цей знак уваги здатний втілити в життя якусь яскраву мрію вашого друга і просто дозволить провести час дійсно цікаво. Ну а детальніше про ці подарунки і про те, як їх вибирати, ми розповімо вам далі.

Як правильно вибирати враження у подарунок

Перш ніж зупинити свій вибір на одному чи кількох сертифікатах, варто спочатку зрозуміти, як саме потрібно вибирати враження для того чи іншого вашого знайомого. Для цього потрібно враховувати кілька важливих факторів, серед яких:

Захоплення та хобі людини

Найголовніше у виборі враження – це враховувати інтереси та захоплення винуватця урочистості. Ведучому активний спосіб життя людині варто дарувати відповідні презенти, наприклад, щось із категорії екстремальних розваг. Творчої особистості можна дарувати різні сертифікати на майстер-класи, а офісний працівник точно оцінить можливість якісно відпочити в спа салоні.

Вік та стать

На сайті bodo ви можете вибирати подарунки за категоріями, тому вам буде легко вибрати презент для людини будь-якого віку та статі. А ці чинники точно варто враховувати, адже вони можуть сильно вплинути на вибір уваги.

Сезон

Намагайтеся вибирати тільки ті сертифікати, якими можна скористатися або будь-якої пори року, або в той сезон, коли ви плануєте дарувати ваш презент. Тоді винуватець урочистостей зможе якнайшвидше скористатися вашим сертифікатом і повною мірою насолодитися вашим подарунком.

Вартість сертифіката

На сайті bodo дуже зручний калькулятор цін, тому ви зможете вибрати саме той подарунок, який буде відповідати важливості події і тому, наскільки близькій людині ви робите презент.

Місце проживання

Для того, щоб людина могла скористатися тим чи іншим враженням, варто уважно вивчити питання його доступності в місті, де він проживає.

Чому подарунковий сертифікат краще, ніж інші презенти

Подарунковий сертифікат - це дійсно цікавий і головне сучасний подарунок, який точно припаде до душі багатьом вашим знайомим. І є досить багато причин, чому такий презент виглядає більш виграшно, а саме:

Великий вибір вражень

Це, мабуть, найголовніша перевага перед іншими знаками уваги, адже bodo пропонує своїм клієнтам справді великий вибір цікавих вражень. Завдяки цьому ви точно знайдете саме те, що сподобається винуватцю урочистості і що справді приведе його у захват!

Можливість вибрати відразу кілька варіантів

Ви можете підібрати до 5 різних сертифікатів і зібрати їх в один подарунковий бокс, а іменинник потім сам вибере одне з цих вражень.

Великий термін експлуатації

Власник картки буде мати достатню кількість часу для того, щоб активувати сертифікат і вирушити на локацію у зручний для себе час.

Можна вибрати як пластикову картку, так і електронний аналог

Ви можете як замовити карту в гарній подарунковій упаковці, так і вибрати електронний сертифікат, який можна надіслати на пошту винуватця.

Сподіваємося, що ми змогли допомогти вам розібратися у питанні вибору подарункового сертифікату і ви зможете приємно здивувати близьку людину оригінальним знаком уваги!